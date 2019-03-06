Заполярное мгновение

В столице Коми проходит выставка воркутинских фотохудожников «Остановись, мгновенье…». В Центре культурных инициатив «Югöр» представлены жанровые фотографии с пейзажами, фоторепортажами, фотоэтюдами, аэрофотосъемками и фотоживописью.

Это одиннадцатая ежегодная городская экспозиция, которую воркутинцы смогли увидеть в конце прошлого года в городском выставочном центре.

Выставляется более 120 работ двенадцати авторов, среди которых не только известные воркутинские фотохудожники Вячеслав Альхименко, Михаил Першин, Сергей Щербак, но и дебютанты: Юрий Мельчаков, Сергей Гриценко и Николай Емелин.

Оценить работы в Сыктывкаре можно до 17 марта, далее выставку покажут еще в нескольких городах республики.

Артур АРТЕЕВ

Фото tvoyavorkuta.ru