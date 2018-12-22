Свет от Прилузья до Удоры

Южным электрическим сетям «Комиэнерго» исполнилось полвека

22 декабря в России отмечают День энергетика, но в этом году у Южных электрических сетей «Комиэнерго» праздник будет двойным – этому производственному отделению энергетической компании исполнилось 50 лет. Территория деятельности ЮЭС охватывает треть республики – девять районов и столицу Коми, а в общей сложности – более пятисот населенных пунктов. Сейчас здесь работает 1108 человек, причем многие – потомственные энергетики, а мобильные бригады этого подразделения неоднократно помогали справляться с аварийными ситуациями в других регионах России.

Слово «южные» в названии этого производственного отделения – понятие скорее условное, поскольку республика у нас большая – и климат, и условия работы в разных районах могут сильно отличаться. Руководитель ЮЭС Эдуард Денерт шутит, что о размерах подведомственной территории можно судить по обуви начальников районных подразделений, когда они приезжают на весенние совещания: представитель Прилузья уже в летних туфлях, а Удоры – еще в зимних ботинках.

Официально приказ Мин-энерго СССР о создании Южных электрических сетей как подразделения районного энергетического управления «Комиэнерго» был подписан 22 ноября 1968 года. Но запуск нового предприятия – дело не быстрое, по факту организационные моменты решались еще несколько недель, так что юбилейные даты здесь принято праздновать ближе к Новому году, в День энергетика.

Изначально ЮЭС объединили в себе два предприятия на базе Сысольского района электрических сетей и Сыктывкарских энергопоездов. Значительное расширение зоны деятельности стартовало в начале 1990-х, когда «Комиэнерго» стало принимать на свой баланс бесхозные сети и электростанции, которые раньше принадлежали сельскохозяйственным и промышленным предприятиям, исправительным учреждениям и другим организациям – фактически все энергетическое хозяйство муниципалитетов. В итоге в состав ЮЭС вошли объекты электроснабжения Сысольского, Сыктывдинского, Прилузского, Койгородского, Корткеросского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Удорского и большей части Княжпогостского района (Чиньяворык и его окрестности из-за близости к Ухте отошли к Центральным электрическим сетям). Отдельная история – Сыктывкар с Эжвой, которые в результате реорганизаций в «Комиэнерго» то относились к ЮЭС, то выделялись в отдельное подразделение. С 2017 столица Коми в качестве двух отдельных районов – Сыктывкарского и Эжвинского – вновь в составе Южных электрических сетей.

Кстати, разделение по районам – тоже дело достаточно условное. Территории РЭС не всегда совпадают с границами муниципалитетов, тут все зависит от схем электроснабжения. Например, Зеленец и Часово – населенные пункты в Сыктывдинском районе, а подчиняются они Эжвинскому РЭС. А Выльгорт, хоть и райцентр Сыктывдина, с точки зрения энергетики – часть Сыктывкара.

Самое маленькое подразделение Южных электрических сетей – Койгородский район – территория самая скромная, и работают здесь всего 32 человека. В то время как на Сыктывкарский, Эжвинский и Сыктывдинский РЭС приходится почти половина сотрудников южного подразделения «Комиэнерго».

– Сыктывкарский не только один из самых больших по штату наших районов, но еще, пожалуй, и самый сложный, – говорит Эдуард Денерт. – Потому что Сыктывкару как городу больше 200 лет, электричество здесь появилось около ста лет назад. И улицы планировались, конечно, без учета того, что по ним сети прокладывать будут, как в Ухте, например. А если учесть, что в город за последние полвека активно вливались окрестные деревни со своими сельскими сетями, то представьте, как сложно все это было закольцевать! И сейчас у нас все коммуникации лежат рядом – наши кабели, тепловые сети, водопроводные, газовые. Чтобы опору линии электропередачи установить, нужно такие масштабные согласования с администрацией города, предприятиями ЖКХ пройти! Но у нас-то этот процесс налажен, а бывает, что сторонняя организация, которая этих особенностей нашего города не знает, действует самовольно без всяких согласований: раз копнули – и тут же повредили наш кабель. Каждый год такое бывает и неоднократно.

Кстати, исследователям, занимающимся историей Сыктывкара второй половины прошлого века, стоило бы обратиться к архивам Южных электрических сетей. Недавно в них нашли множество фотопленок, касающихся деятельности энергетиков в городе начиная с 60-х годов. Почти месяц сканировали эти пленки, распечатывали фото. По ним фактически можно судить, как менялся, застраивался город последние полвека. Есть и снимки из других районов Коми. Сейчас малая часть их украшает стены офиса Южных электрических сетей.

– Вот видите, на этом снимке район нынешнего перекрестка улицы Красных Партизан и Октябрьского проспекта, только проспекта еще и в помине нет. А вот это только что построенный Дом быта, – показывает Эдуард Денерт галерею черно-белых фотографий. – А вот с этого ракурса сейчас видно трубы Центральной водогрейной котельной, а тут их тоже еще нет. А это наш трактор с эмблемой ЮЭС буксует в глине во время работ в районе пересечения улиц Ленина и Бабушкина, если смотреть со стороны лесного института, – сейчас и не предположишь, что в самом центре города такое могло быть.

На многих старых снимках изображены сотрудники ЮЭС как во время работы, так и вне ее, на митингах, парадах, праздниках. Кто есть кто на фото, удалось определить с помощью людей, которые сами – живая история Южных электрических сетей, проработали здесь много лет и хорошо помнят своих былых коллег.

– Немалая часть снимков подписана благодаря нашей замечательной Людмиле Константиновне Аршиновой, она уже 30 лет завскладом работает. А ее общий стаж у нас – 48 лет! Она в Южные электрические сети 18-летней девушкой пришла, – говорит Эдуард Денерт. – А вот на этом снимке – мой предшественник на посту руководителя ЮЭС Николай Васильевич Кашин со своим сыном Дмитрием. Снимку более 30 лет, Дмитрий вырос и тоже работает в энергетике, а Николай Васильевич вышел на пенсию, но я всегда к нему могу обратиться, если нужна какая-то информация, у него феноменальная память на факты и даты, по происшествиям и время может указать.

В доказательство руководитель ЮЭС набирает номер Николая Кашина и просит его перечислить всех, кто возглавлял ЮЭС и в какие периоды.

– Самый первый и самый молодой – в 30 лет предприятие возглавил – Геннадий Всеволодович Шилин, и.о. руководителя он с 1 декабря 1968-го, а с 5 февраля 1969 года – директор, проработал до 2 января 1980 года, – тут же начинает рассказывать Николай Кашин. – Затем Юрий Григорьевич Елизаров, с марта… нет, все же с апреля 1980 года, с 4 числа. Был директором до 1 ноября 1997 года – больше 16 лет! А 21 ноября пришел Александр Иванович Попов, проработал до 1 апреля 2005 года. А потом уже я – с 18 апреля 2005 по 30 октября 2010 года.

– У Николая Васильевича очень серьезный стаж работы в нашей отрасли, до того, как стать директором, он долго работал в ЮЭС главным инженером, и время ему досталось самое тяжелое – 90-е годы, безденежье полное, а обновлять сети, строить новые объекты – нужно. Он лично выезжал на заводы, где производилось оборудование, договаривался, при нем построили новую подстанцию «Сыктывкар», чудом практически, учитывая тогдашнюю финансовую ситуацию. И сети в муниципалитетах в ЮЭС принимались в тот период, когда он был главным инженером, он составлял планы по замене оборудования, потому что состояние его было удручающим, – поясняет Эдуард Денерт. – Так что нынешние Южные электрические сети – это во многом его детище. И если говорить о наших главных инженерах, то не могу не рассказать о Владимире Сергеевиче Усове, который два года назад на пенсию ушел. А за десять лет, которые он был на посту главного инженера, построены четыре подстанции – «Жешарт», «Емваль», «Луза», «Выльгорт». Это колоссальный объем работы! Вообще, о тех, кто сыграл большую роль в работе ЮЭС, можно говорить очень долго, у нас действительно трудится или трудилось очень много отличных специалистов, людей, болеющих за свое дело.

Сейчас в Южных электрических сетях работает 30 сотрудников, чей стаж превышает 30 лет, и их уговаривают не уходить на пенсию подольше, потому что специалисты это уникальные. А в целом средний возраст сотрудников здесь – 42 года, и бок о бок с заслуженными работниками отрасли трудятся совсем молодые, но уже весьма перспективные. Например, начальнику Прилузского РЭС Евгению Сямтомову всего 32 года. Начинал, как и большинство сотрудников «Комиэнерго», с должности электромонтера, потом стал диспетчером, затем главным инженером. А потом начальник РЭС Игорь Носков, проработавший на этой должности 15 лет и буквально поднявший проблемное подразделение, заявил, что видит в Евгении Сямтомове достойную замену, и сам ушел на должность главного инженера, уступив пост молодому сотруднику. Кстати, Евгений Сямтомов – потомственный энергетик, сейчас в разных подразделениях «Комиэнерго» работают его отец и брат.

– Я вообще всецело «за», когда дети энергетиков продолжают дело родителей, потому что они лучше других знают специфику этой отрасли, знают, на что идут, и не пугаются, что летом нужно работать на улице при плюс 40, а зимой при минус 40, выезжать на работу в любое время суток. И, наверное, любовь к энергетике, талант к этому делу – нередко передается от родителей, дедов, – считает Эдуард Денерт.

Один из главных принципов работы Южных электрических сетей – незамедлительно прийти на помощь коллегам в трудной ситуации. Одни районные подразделения ЮЭС регулярно направляют специалистов на помощь другим. Иногда приходится собирать целые десанты, например, четыре года назад, когда по Удорскому району пронесся ураганный ветер, серьезно повредив систему электроснабжения, на помощь прибыли коллеги из Усть-Вымского и Корткеросского РЭС.

А поскольку «Комиэнерго» – филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», в последние годы мобильные бригады ЮЭС активно выезжают и в другие регионы России, бывали и в соседних областях, и в Пскове, Карелии, даже в Дагестане. Время на сборы – два-три часа после того, как поступила просьба о помощи.

Сейчас ситуацию на сетях уже не сравнить с той, что была в сложные 90-е, но впереди еще много работы. Например, реализуется программа по замене «голого» провода на линиях на изолированный. С таким падение деревьев на линии не приводит к короткому замыканию, и аварийных обесточиваний становится в разы меньше. Важная задача – подключение к сетям дачных обществ, только в Соколовке под Сыктывкаром в свете нуждается порядка 400 домов. Проектируется новая линия, которая должна обеспечить электроэнергией почти 700 домов для дачников в Половниках в Княжпогостском районе. Многие эти временные жилища уже стали постоянными для людей, которые вышли на пенсию и перебрались поближе к природе. Одним словом, работы еще предостаточно. Но и сделано столько, что этим можно по праву гордиться.

– Я хочу поздравить с Днем энергетика и нашим юбилеем не только действующих сотрудников, но в первую очередь ветеранов нашего предприятия, – отметил руководитель Южных электрических сетей. – Я хотел бы, чтобы и мои коллеги лично поздравили и поблагодарили тех, кто раньше работал рядом с ними, но сейчас вышел на пенсию. Ведь создание, становление Южных электрических сетей – это их заслуга.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено «Комиэнерго»