Владимир Путин: «Нам нужен прорыв»

Президент России Владимир Путин 20 декабря провел ежегодную, уже 14-ю по счету, пресс-конференцию по итогам года. На нее было аккредитовано рекордное количество представителей СМИ – 1702. Разговор президента с прессой продлился три часа 43 минуты. За это время глава государства принял вопросы от 53 представителей СМИ. Ключевыми темами общения стали состояние российской экономики и региональные проблемы. «Республика» приводит некоторые из ответов президента.

О критериях нацпроектов и их эффективности

– Нам нужен прорыв. Нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Для этого нужно концентрировать усилия на важнейших направлениях. Их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах. Без постановки цели, в какие бы их ни упаковать конверты, этих целей не добьешься. Есть вопросы, связанные с контролем над исполнением. Он должен быть действенным, а все наши мероприятия по надзору из федерального центра должны быть реалистичными. Там есть проблемы, это правда, но мы над ними работаем. Деньги федеральные по большей части, а проекты в основном в регионах. И регионы должны работать над достижением конкретного результата, который люди почувствуют. Если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть освободят свои места для тех, кто может работать. Если не ставить амбициозных задач, не будет достигнуто вообще никаких. Нужно кое-что скорректировать в показателях, коллеги из регионов эти предложения уже сделали.

О повышении налогов

– Повышение НДС связано с необходимостью удержать показатель ненефтегазовых доходов. Во многих странах 20 процентов и больше НДС, но так называемая эффективная ставка будет меньше. Мы сохранили почти все льготы. Рассчитываем, что это будет разовое явление, небольшой рост цен и инфляции в начале года пройдет, а затем она будет снижаться. ЦБ принимает определенные усилия, чтобы этого не допустить.

О новом витке санкций

– Экономика адаптировалась к внешним ограничениям. У нас после кризиса 2008-2009 годов ВВП упал на 7,8 процента, никаких санкций не было. А после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5 процента. Минфин США считает, что это падение связано на одну треть с санкциями, а на две трети – с падением цен на нефть. Думаю, там и этой трети нет. Негативное влияние есть, но есть и плюсы от этих санкций. Они заставили нас включить мозги на некоторых направлениях. Да, это привело к некоторому повышению цен на рынке продовольствия, но потом все стабилизировалось. В любом случае мы хотим, чтобы мировая экономика развивалась без шоков.

Об утилизации мусора

– Мы десятилетиями просто сбрасывали мусор в яму, никто не занимался комплексной переработкой. Нужно ликвидировать незаконные свалки, выстроить целую индустрию переработки. Нужно, чтобы международный опыт был использован у нас в лучших его вариантах. Надо, чтобы заводы были качественные и эффективные, чтобы не экономили на фильтрах. Мы должны построить до 2024 года 200 перерабатывающих заводов. Не знаю, хватит ли этого, но хотя бы это мы должны сделать.

О ценах на бензин и ситуации во Франции

– События во Франции связаны, конечно, с повышением цен на бензин, на дизель, но они послужили, скорее всего, триггером, после чего выплеснулось недовольство в целом значительной части общества, причем это коренные французы в основном. Оценивать действия французских властей совершенно некорректно. В чем отличие ситуации во Франции и у нас. Французское правительство пошло совершенно сознательно на повышение цен на бензин, чтобы перераспределить средства граждан на решение других вопросов в сфере энергетики – на развитие альтернативных видов энергетики. Это людям не понравилось. У нас повысились цены на бензин в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках, но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию цен на бензин и даже по их снижению. Мне кажется, это вещь очевидная: хуже или лучше, но это происходит, договоренность с топливными компаниями достигнута. Хоть это в ручном управлении, но, в общем, это сработало. И правительство не допустит никаких скачков цен на нефть в следующем году.

О пенсионной реформе

– В начале 2000-х и в середине я говорил, что категорически против повышения пенсионного возраста. Тогда и невозможно было это делать. Если бы я не был убежден, что это неизбежно, никогда бы это сделать не позволил.

О дольщиках

– Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядок и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства. Мы должны обязательно прекратить вот эту практику привлечения денег граждан, связанную с недобросовестным расходованием этих денег. Деньги изымаются, и люди вообще ничего не получают, ни денег, ни жилья. Мы должны прекратить эту практику, даже если это приведет к некоторому снижению объемов строительства. А те люди, которые уже попали в трудную ситуацию, им нужно помочь, и не нужно закрывать глаза на масштаб этой проблемы. В реальности проблема острее, чем она показана в документах.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото РИА Новости