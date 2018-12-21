Число добросовестных подрядчиков пополнилось

В Коми в реестр квалифицированных подрядных организаций по капитальному ремонту дополнительно включено 15 предприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и тарифов республики.

Предварительный отбор подрядных организаций для включения в реестр подрядчиков, имеющих право участвовать в электронных торгах, предметом которых являются работы и услуги по капитальному ремонту многоквартирных домов, состоялся 12 декабря. Заявки на участие представили 18 организаций, из них по результатам отбора в реестр включены только 15.

Ремонтно-строительные и проектные компании, заявившиеся на включение в реестр, при отборе проверяются по 14 критериям. Среди них – обязательное членство участника отбора в специализированных саморегулируемых организациях, наличие соответствующих лицензий, аттестатов и аккредитаций, штат работников, соответствующих квалификационным требованиям, установленным Градостроительным кодексом, отсутствие задолженности перед бюджетом и случаев нарушения условий контрактов за предыдущие три года.

Также участник предварительного отбора должен иметь как минимум трехлетний опыт оказания услуг и выполнения работ, аналогичных предмету проводимого предварительного отбора. Этот факт должны подтверждать три исполненных контракта или договора, предметом которых являлись строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий, ремонт или замена лифтового оборудования, разработка проектной документации.

Подрядная организация, соответствующая предъявленным критериям, включается в реестр на три года. По его истечении подрядчик автоматически исключается из реестра и для дальнейшего включения должен заново пройти процедуру отбора.

Организации могут быть исключены из реестра по ряду причин. Например, в случае ликвидации или приостановления деятельности предприятия, включения организации в реестр недобросовестных подрядчиков, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных при предварительном отборе, сведений о наличии у высшего руководства предприятия судимости в сфере экономики.

Всего в реестр квалифицированных подрядных организаций включено 120 предприятий.

Лина ПЕРОВА