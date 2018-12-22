Михаил Гобанов: «Мы должны ориентироваться на молодежь»

Координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Гобанов дал интервью «Республике», в котором подвел итоги года, рассказал о грядущей интеграции в социальные сети ради привлечения молодежи в партию, своих взглядах на формирование бюджета, волонтерской работе и почему в Коми все чаще приезжает депутат Госдумы Кирилл Черкасов.

– Что для вас стало главным событием уходящего года?

– Конец года – это всегда подведение итогов. Период, когда мы, оглядываясь назад, оцениваем, чего достигли, а что, наоборот, недоработали. Самым главным событием в этом году были выборы президента России. По их итогам наш кандидат Владимир Жириновский набрал наибольший процент голосов именно в Республике Коми, результат – почти 11 процентов. Это лучший результат из всех субъектов России. За это нас отметили на партийном уровне в Москве, и за этот результат я хотел бы поблагодарить наших избирателей. Это значит, что предвыборная программа Владимира Вольфовича нашла отклик среди жителей региона, и они оказали ему поддержку. Надеемся, что в будущем эта поддержка только усилится.

– Следующий год – год 30-летия ЛДПР, юбилейный, планируются ли по этому поводу какие-то изменения в принципах работы с населением?

– Сейчас перед нами поставлена задача – больше работать в интернете, в том числе в социальных сетях, активнее таким образом доносить информацию до избирателей о нашей работе, программе. Раньше у нас была направленность на бумажные варианты той же агитации, то сегодня все понимают, что большую часть информации люди получают в интернете. И если раньше в республике хватало территорий, где интернет был недоступен, то сегодня мы идем к тому, что сеть охватит каждый уголок Коми.

Конечно, это определенный перелом мышления, потому что на селе – и нужно учитывать эту спе-

цифику – старшее поколение по-прежнему предпочитает получать информацию с бумажного носителя. Но мы должны ориентироваться и на молодежь, стараться привлекать ее к нашим мероприятиям. А молодежь на сегодня вся в соцсетях, да и старшее поколение тоже к этому подтягивается.

Мы такую программу закладываем на пять-десять лет, рассчитывая, что за это время нынешние школьники станут студентами, потом работающими молодыми людьми – тем самым активным населением, которое пойдет на очередные большие выборы и будет влиять на события, происходящие в стране.

– Будут нужны грамотные администраторы тех же групп в соцсетях, которые смогут отвечать на вопросы участников.

– Да, это большая работа, на днях этот вопрос мы обсуждали на заседании фракции в Госдуме как план работы на ближайшие годы. А это предполагает и подготовку, и подбор специалистов, айтишников, сотрудников отделов, которые будут готовить материалы. Но и мы в регионах тоже будем проводить такую работу.

Мы добираемся на агитпоезде до таких населенных пунктов, где не все блага цивилизации зачастую есть. И видим те проблемы, которые издалека, из той же Москвы, никак не увидеть.

– Это не отменяет ваши поездки по районам, личные приемы?

– Конечно, не отменяет. Возьмем, например, такой уникальный проект, как агитпоезд ЛДПР. Мы добираемся до таких населенных пунктов, где не все блага цивилизации зачастую есть. И мы видим те проблемы, которые издалека, из той же Москвы, никак не увидеть. А у нас депутаты Госдумы садятся на этот поезд и едут по регионам для того, чтобы напрямую общаться с людьми.

Когда мы приезжаем в отдаленный поселок, видим по документам, что там живет две тысячи человек, а на станцию выходят пять-десять и говорят: «Да у нас нет столько народу. Люди только числятся, потому что ждут переселения». У нас республика по Северо-Западу в числе самых неблагополучных регионов в плане переселения. Как бы правительство ни держало этот вопрос на особом контроле, ситуация остается сложной.

Проезжая на агитпоезде по этим станциям, мы видим, в каком это все состоянии, как там люди живут. Если там раньше были какие-то производства, леспромхозы, да даже зоны, которые местное население обслуживало, то сейчас все позакрывалось, а люди остались. За счет чего они там живут? На сборе дикоросов? Нелегальных лесозаготовках? Это проблема, которую очень сложно решить, но решать ее надо. И чтобы говорить об этом в Госдуме, депутаты и едут в отдаленные районы.

– Кроме переселения, с какими вопросами к вам обращаются жители республики на личных приемах?

– В первую очередь ЖКХ и медицина. С медициной на самом деле очень сложная ситуация. У нас даже в Сыктывкаре не хватает врачей-специалистов. А что говорить про северные города, про сельскую местность, где и ФАПы не везде есть?

– Депутат от ЛДПР Галина Нагаева – новое лицо в Госсовете Коми, но уже запомнилась всем как очень активный парламентарий. Как вы оцениваете ее деятельность?

– Мы возлагаем на нее большие надежды. Три года у нас в Госсовете Коми депутатская работа практически не велась в связи с определенными проблемами, сейчас мы наверстываем упущенное. Скопился определенный пласт вопросов, проблем, которые нам необходимо решать на уровне Госсовета. Несмотря на то что я являюсь помощником депутата Госдумы, депутатом совета Сыктывкара, моих полномочий все равно не хватает, чтобы инициировать законопроекты или решать определенные вопросы регионального уровня. Так что Галине Нагаевой приходится нелегко: нужно изучить неимоверный объем информации, разобраться в ней. Но она грамотный человек, вела достаточно большой объем работы, когда работала в избирательной комиссии. Я вижу, что она справляется.

– Почему депутаты от ЛДПР всегда голосуют против бюджета?

– Это не совсем правильно. Мы всегда говорили, что будем голосовать за бюджет только в том случае, если он станет социально ориентированным и будет учитывать региональную специфику.

– Но большая часть затрат в республиканском бюджете – почти 70 процентов – и так идет на социалку, и затраты эти растут. Так что с ориентированностью вроде бы все в порядке?

– Не буду говорить о республиканском бюджете, все-таки я не до конца разбирался в этой теме, приведу в пример городской. Почему я сейчас голосовал против бюджета Сыктывкара? Да, впервые наши расходы превысили восемь миллиардов, и больше пяти миллиардов действительно идет на социалку. Но всегда же нужно смотреть на цифры в динамике. И вот я беру бюджет прошлого года, не тот, который изначально закладывали, а тот, что реализовали. И в справке Контрольно-счетной палаты я вижу цифры: рост расходов на социалку – 11 процентов. Но я думаю, что по итогам года инфляция, рост цен больше 11 процентов. Официально инфляция небольшая, но мы же все ходим в магазины и видим цены, видим квитанции за ЖКУ. Плюс топливо выросло в цене, и за ним потянулось все остальное. А в 2019 году на два процента вырастет НДС, что тоже потянет за собой очередное повышение цен, плюс у нас, как объявили, будут повышаться тарифы на ЖКУ.

– Чтобы добавить средств на социалку в казну, чтобы смягчить инфляционные минусы, их где-то надо взять, а где?

– Надо вообще пересматривать бюджетную политику. За это ЛДПР и выступает. Она у нас в корне неверная, в Сыктывкаре собирается в бюджет по 2017 году порядка 24 миллиардов, а городу из них остается 2,5 миллиарда, и еще где-то около пяти спускается в виде различных субвенций, то есть обратно возвращается из республиканской казны.

– Но у республики ведь тоже забирает средства Федерация.

– Да, мы должны содержать федеральный центр, но бюджет нужно строить по другому принципу. Чтобы распределение средств, условно говоря, было равным между муниципалитетом, республикой, федеральным центром.

– На республиканском уровне, а тем более на городском, это не решить, только на уровне Госдумы. Какой смысл тогда в протестном голосовании, если ситуацию это не изменит?

– Почему же не изменит? Это нужно озвучивать на всех уровнях, что бюджетная политика не учитывает специфику регионов, в конце концов это заметят. Посмотрите, что творится вокруг! Мы же социальные объекты в нужных количествах строить не можем, поликлиники переполнены, до сих пор не решена проблема с детскими садами, школами.

– На фоне хороших процентов на выборах в Госдуму от избирателей Коми поговорим о ваших координаторах в районах. Это же и их заслуга. Можете кого-то особо отметить?

– Сложно выделить кого-то. Каждый из них делает то, что может. Это ведь на самом деле большей частью общественная работа, мощной финансовой поддержки наших представителей на местах нет. По сути, все они волонтеры, работающие на добровольной основе, просто им не все равно, что происходит в городе, районе, в котором они живут.

– Заканчивается Год добровольца. Как отделение ЛДПР в Коми его провело?

– В республиканских мероприятиях, посвященных Году добровольца, мы особо активного участия не принимали, потому что у нас и так обширная волонтерская программа, это постоянная работа. Те же бесплатные юридические консультации. Сейчас, например, оказываем благотворительную помощь: собираем вещи для пострадавших от пожара в Синдоре. Иногда, если нужна солидная материальная помощь, обращаемся к нашим депутатам Госдумы, создавшим благотворительный фонд, в который вкладывают средства из своих доходов. Вот из этого фонда и оказывается помощь нуждающимся, в том числе и в Коми.

Кроме того, мы по возможности поддерживаем спорт в республике, особенно на селе. Нужно подкрепить желание сельских ребят заниматься чем-то полезным, стремление укрепить свое здоровье, стать сильными и мужественными. Вручаем призы лучшим, пусть обычно и чисто символические – наборы канцелярские, футболки, бейсболки. Но иногда и этого достаточно, чтобы поддержать подростка в его желании заниматься спортом.

Вообще у нас в партии много спортивных людей, как молодежи, так и активистов в возрасте, есть члены различных спортивных федераций – тяжелой атлетики, бокса, например. В целом я считаю, что объявить Год добровольца было хорошим делом, это привлекло внимание людей к волонтерской деятельности, кого-то подвигло присоединиться к такой работе.

– В последнее время в Коми довольно часто приезжает ваш федеральный «шеф» – депутат Госдумы Кирилл Черкасов. Это как-то связано с тем, что он является членом комитета парламента по экологии? Все-таки «отходные» вопросы сейчас одни из самых острых.

– Кирилл Черкасов хоть и не был избран от нашего региона, но курирует его наравне с Кировской областью и Марий Эл. И он очень хорошо знает нашу республику, потому что еще в конце 1990-х – начале 2000-х работал в Инте. Кирилл Черкасов очень активно работает по теме переработки, сбора, перевозки отходов, работы региональных операторов, они сейчас всех очень волнуют. И это одна из причин, почему он сюда часто приезжает.

Уже неоднократно Кирилл Черкасов встречался с нашим министром природных ресурсов Романом Полшведкиным, все вышеозначенные вопросы обсуждались, чтобы потом поднять их на федеральном уровне. Проводит встречи с населением по этому поводу.

– Как обстоят дела с притоком новых членов партии в Коми?

– Это процесс постоянный, за последние три года нас стало больше примерно на 700 человек. Во время избирательной кампании обычно приток усиливается. Сейчас в республике больше трех тысяч членов ЛДПР.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех однопартийцев и вообще всех жителей Республики Коми с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы в семьях и на работе все было хорошо, чтобы все мы благополучно пережили следующий год. В 2019 году нас ждут большие перемены как в политической, так и в экономической ситуации и в стране, и в мире. Смотрите в будущее с оптимизмом, потому что у России великое будущее, и у нашей республики в том числе. Гордитесь, что мы – граждане великой державы, несмотря на все трудности, Россия встала с колен и будет набирать темп, я в это верю.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото Артура АРТЕЕВА