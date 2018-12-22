Лесной компромисс

Больше десяти лет АО «Монди СЛПК» и фонд «Серебряная тайга» работают над совместными экологическими проектами

Несмотря на существующий стереотип о том, что отношения между крупными промышленными предприятиями и экологическими организациями не могут быть хорошими, уже больше десяти лет АО «Монди СЛПК» активно сотрудничает с Фондом содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга». И благодаря их совместной работе реализовано несколько проектов, очень важных для экологии не только Коми, но и всех лесных регионов России. О том, почему сотрудничество промышленников и экологов необходимо обеим сторонам, «Республике» рассказал директор фонда Юрий Паутов.

Ради нетронутой природы

Один из самых крупных совместных проектов экологической организации и лесопромышленного гиганта – «Леса высокой природоохранной ценности». Разработками и исследованиями, появившимися в ходе его реализации, пользуются практически по всему Северо-Западу России. Но мало кто знает, что толчком для этих разработок стал инвестиционный проект Монди СЛПК STEP (2008-2010 годы).

– STEP сам по себе имел экологическое значение не только для предприятия, но и для всего Сыктывкара, в частности потому, что он предусматривал реконструкцию очистных сооружений Монди СЛПК, на которые поступает большая часть стоков городской канализации, – рассказал Юрий Паутов. – Но реализация этого проекта подразумевала и освоение новых лесных массивов. Региональные власти предложили удаленные территории практически без дорог, другой инфраструктуры, где сохранились первозданные «девственные» леса, оставшиеся такими из-за их недоступности, в частности – Карпогорский и Пысский массивы на севере Удорского района на границе с Архангельской областью. В результате сложилась неоднозначная ситуация: с точки зрения экономики региона эти территории нужно осваивать, а вот по мнению влиятельных международных экологических организаций, таких, например, как WWF, Гринпис, Международная лесная вахта, и других, это малонарушенные лесные территории, последние нетронутые острова дикой природы на планете, которые надо сохранять. И Группа Mondi, берясь за освоение этих лесов, могла рисковать своим имиджем экологически ответственного, социально ориентированного бизнеса.

«Серебряная тайга», также заинтересованная в сохранении лесов Удоры, вышла на штаб-квартиру Mondi в Австрии с предложением, которое позволяло достичь компромисса: провести исследования в больших, нетронутых человеческой активностью лесных массивах, выделить в них ядра – наиболее ценные в экологическом отношении участки, где нужно наложить мораторий на рубки, а позже присвоить статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). А для лесопромышленного освоения оставить те части, которые менее ценны в экологическом отношении, например, фрагментированы прошлыми рубками или лесовозными дорогами. Но даже для этих, разрешенных к рубке участков разработать специальные подходы по ведению лесного хозяйства, чтобы не повредить экологические функции и биоразнообразие малонарушенных лесных ландшафтов. Предложенный проект затрагивал не только арендные территории Монди СЛПК, речь шла об исследовании более миллиона гектаров малонарушенных лесов, находящихся на территории Коми и частично попадающих на земли соседних регионов. А цель проекта – развитие устойчивого лесопользования в целом на европейском севере России, с публикацией данных в открытом доступе, консультациями для всех заинтересованных предприятий и организаций.

Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга» создан в 2002 году на основе Сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) и реализует проекты «Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)», «Модельная река «Мезень», «Оценка долговременного воздействия лесозаготовок на водные ресурсы». В числе реализованных проектов «Модельный лес «Прилузье» и «Лесная деревня». 14 июня 2017 года фонд содействия внесен Министерством юстиции России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

В Австрии дали добро, и с 2009 года лесопромышленная компания и экологическая организация совместно реализуют проект «Леса высокой природоохранной ценности», который с тех пор прирос множеством подпроектов. Постепенно была разработана подробная методика по оценке больших разнородных территорий с малонарушенными лесами, был проанализирован опыт других регионов России, а также Финляндии, Швеции, Канады. Проект одобрили и экологические организации, и крупный лесной бизнес. Он разработан не исключительно для Монди СЛПК, а вообще для лесного бизнеса, поэтому его результатами может воспользоваться любой желающий – все данные в открытом доступе. За консультациями по работе с лесами высокой природоохранной ценности в «Серебряную тайгу» уже обращались крупные компании из соседних регионов, например, «Илим» и «Титан» из Архангельской области. Регулярно проводятся консультации и обучение для местных лесопромышленников, таких как «Северо-Западный лесной терминал» и «СевЛесПил».

– Важность этого проекта в том, что благодаря ему в нашей стране появился пример грамотного сбалансированного подхода к использованию особо ценных в природоохранном отношении территорий как со стороны лесозаготовительных предприятий, так и со стороны природоохранных организаций, – отметил Юрий Паутов. – Малонарушенные территории – это головная боль для очень многих предприятий лесного комплекса России. На слуху создание заказника Верхнеюловский в Архангельской области на Двинско-Пинежском водоразделе. Гринпис и Всемирный фонд дикой природы стояли на том, что эту природную территорию нужно сохранить как особо охраняемую, а местные лесопромышленники не соглашались на их условия. Сколько там копий было сломано! Компромисса удалось достичь только в этом году, в том числе благодаря разработанной в Коми методике.

Достичь согласия с населением

Сотрудничество «Серебряной тайги» и Монди СЛПК началось в 2006 году на почве добровольной международной лесной сертификации по стандартам FSC. Такой сертификат лесопромышленному предприятию необходим, если оно намерено продавать свою продукцию за рубеж, значок FSC указывает, что это экологически и социально ответственный бизнес. Коми в плане внедрения стандартов FSC – один из передовых регионов России, в 2003 году Прилузский лесхоз получил сертификат – первый в республике и в СЗФО. В 2002 году Сыктывкарский ЛПК стал официально частью Группы Mondi, и его руководство сразу поддержало работу по сертификации лесхозов, которая проходила при помощи сотрудников «Серебряной тайги». Было заявлено, что к 2009 году Монди СЛПК ставит перед собой амбициозную задачу – полностью сертифицировать свои лесные арендные участки и цепочку поставок по системе FSC, отдавать предпочтение поставщикам сертифицированного сырья и обеспечить соответствие всех несертифицированных поставок требованиям FSC Controlled Wood. Для компаний, поставлявших на комбинат балансовую древесину, это стало сигналом – способствовать сертификации своих арендных территории, тем более что им самим это открывало дорогу на международный рынок.

Но в конце 2006 года был принят новый Лесной кодекс, в котором были упразднены лесхозы, а лесничества, пришедшие им на смену, занимались только администрированием и контролем над лесопользованием и потеряли право заниматься хозяйственной деятельностью, соответственно, они потеряли возможность сертифицироваться. Уже сертифицированным предприятиям, чтобы не терять международные контракты, пришлось самостоятельно решать вопросы по соблюдению экологических и социальных требований FSC, в том числе связанных с соблюдением интересов местных жителей, коренных народов, поскольку сертифицированное лесопользование не должно нарушать родовые охотничьи угодья, места традиционного сбора ягод и грибов. «Серебряная тайга» начала напрямую консультировать бизнес по экологическим и социальным аспектам сертификации, кроме того – выступать модератором встреч с местным населением.

– Наша задача как общественной организации помочь Монди СЛПК решать вопросы, касающиеся маленьких поселков, отдельных групп населения, – отметил Юрий Паутов. – Тем более что у россиян менталитет такой, что бизнесу они доверяют меньше, чем общественным организациям. Так что именно общественники и должны быть посредником между местным населением и крупным бизнесом.

Таким посредником «Серебряная тайга» выступила, когда у Монди СЛПК возникли противоречия с общиной коренного народа «Удорачи» в Удорском районе. Члены общины опасались за сохранность своих охотничьих угодий в аренде компании. С участием сотрудников фонда были составлены карты-схемы размещения охотничьих избушек и путиков, проведено несколько встреч сельчан с менеджерами предприятия, руководителями подразделений, в итоге согласие было достигнуто, интересы местного населения учтены. Подобная работа проводилась и в Корткеросском районе, где размещение лесных делянок Монди СЛПК планировалось с учетом ягодно-грибных и охотничьих угодий жителей поселения Керес. Сотрудники «Серебряной тайги» с местными охотниками и специалистами комбината выезжали на делянки, рисовали схемы территорий. Подобные истории были и в Усть-Куломском районе.

Рождение национального парка

Еще один известный совместный проект для «Серебряной тайги» и Группы Mondi, это «Лесные диалоги», которые регулярно проводятся в Сыктывкаре с 2008 года. Они тоже в первую очередь направлены на то, чтобы бизнес нашел общий язык с населением, а также общественными организациями, научным сообществом, органами власти на местах.

По мнению сотрудников «Серебряной тайги», диалоги показали свою результативность, любой заинтересованный человек может поучаствовать в них, высказать свою точку зрения по заявленной теме. И если проблема, озвученная им, действительно важна, то по ней выносится решение, совместно разрабатываются меры по решению вопроса.

Сейчас в Коми идет работа по созданию национального парка «Койгородский» на стыке Прилузского и Койгородского районов. И важную роль в этом также сыграло сотрудничество Монди СЛПК с «Серебряной тайгой». В 2006 году специалисты фонда сделали выводы, что вышеозначенная территория – особо ценная в природоохранном плане, один из последних оставшихся в Европе участков южной тайги, абсолютно нетронутых человеком. Но большая часть этой территории уже была передана Комитетом лесов Коми в аренду Монди СЛПК.

– И мы договорились, что предприятие пока не будет осваивать эту наиболее ценную часть тайги, но временно сохранит ее в аренде. Попутно мы вели переговоры с Комитетом лесов, чтобы этот участок и в дальнейшем никому в аренду не передавали. Написали предложение со всеми обоснованиями в Минприроды России, что здесь нужно создавать ООПТ. Федеральное министерство в свою очередь обратилось на уровень региона: согласна ли республика на изъятие этой территории из хозяйственного оборота? Прошли совещания на региональном уровне, было принято положительное решение, – рассказал Юрий Паутов. – Потом мы проводили дополнительные обследования, готовили материалы для экологической экспертизы, и, по предварительным данным, в 2019 или 2020 году у нас в Коми появится новый национальный парк. Но посылом к этому благому делу был компромисс, на который пошел Монди СЛПК 13 лет назад. А в 2017 году Группа Mondi подписала соглашение с фондом «Серебряная тайга» и WWF России по сохранению малонарушенных лесных территорий на границе Коми, Архангельской, Кировской областей и Пермского края, тем самым показав пример экологически ответственного лесного бизнеса на международном уровне. Вне зависимости от того, находятся эти участки в аренде Монди СЛПК или в пользовании у других лесопромышленников, дано обязательство не принимать древесину, заготовленную в их пределах.

Чтобы реки не пустели

В рамках сотрудничества Группы Моndi и фонда «Серебряная тайга» в 2012 году появился еще один проект – «Модельная река Мезень». Лесозаготовителей и самого крупного арендатора лесов Коми – Монди СЛПК сегодня часто обвиняют в том, что рыбы в речках не стало и сами водоемы мелеют. Однако ситуация далеко не столь однозначна. Сейчас в Коми вырубается порядка семи миллионов кубометров в год, а во времена СССР заготавливали в три раза больше. В 1985-м, например, достигли планки в 25 миллионов кубов. И нынешнее состояние наших водных ресурсов – результат долговременного воздействия этих больших концентрированных рубок, когда выметалось все подчистую.

Одно из направлений сотрудничества «Серебряной тайги» и Монди СЛПК – проведение различных обучающих мероприятий. Например, в течение нескольких лет сотрудники предприятия из управления лесообеспечения проходили недельное обучение на демонстрационных маршрутах Печоро-Илычского заповедника в ходе полевого образовательного семинара, организованного фондом. В трех ландшафтных районах заповедника специалисты комбината знакомились с основными типами естественной лесной динамики, особенностями развития лесных экосистем, механизмов их адаптации к пожарам, ветровалам, с тем чтобы потом на практике уметь имитировать естественные природные процессы при планировании и организации лесопользования.

При поддержке фонда также обучены сотни лесных работников на базе тематических демонстрационных маршрутов, организованных вблизи лесозаготовительных вахт специально для того, чтобы дать возможность пройти полевое обучение на примере конкретных лесорастительных условий всем желающим работникам.

– Но люди-то видят сегодняшнюю заготовку, с харвестерами и форвардерами, – отметил Юрий Паутов. – А с запасами рыбы в реках ситуация еще более сложная. Как показали наши исследования, за последние 20-30 лет главным фактором сокращения численности популяций ценных видов рыбы является неучтенный, неконтролируемый, нелегальный лов, а попросту – браконьерство, и роль местного населения в этом далеко не самая малая. Поэтому главной целью проекта «Модельная река Мезень» является устойчивое управление ресурсами таежной реки в сотрудничестве с местным населением. Но роль лесопользователей в достижении этой цели тоже очень важна. Связано это с обязанностью промышленных предприятий возмещать ущерб водным ресурсам от своей деятельности. Происходит это обычно так: компания платит рыборазводному предприятию, которое выращивает молодь ценных видов рыб, а оно в свою очередь выпускает их в реку в согласованных количествах. Но в течение ряда лет происходило так, что в качестве возмещения ущерба от лесозаготовок в Усть-Куломском, Сысольском, Удорском и других районах мальков от лица Монди СЛПК выпускали в реку Вымь, в бассейне которой предприятие деятельность не ведет. Фонд «Серебряная тайга» совместно с Монди СЛПК настойчиво добивался от федеральных регулирующих инстанций пересмотра этой ситуации в Санкт-Петербурге и в Москве, и уже два года Мезень и ее притоки пополняются мальками сига, хариуса, щуки.

Из необходимости объективной научной оценки долговременного – 30-50 лет – влияния лесозаготовок на гидрологический режим таежных рек появился еще один проект сотрудничества с Монди СЛПК – «Сохранение водных и почвенных ресурсов». Его цель как раз выработать рекомендации лесопромышленникам региона по минимизации долговременного воздействия на природу. В сотрудничестве с Институтом биологии, Комигидрометцентром, экспертами из-за пределов Коми фонд проводит оценку изменения водосборов «пилотных» рек Коми в результате рубок леса, пожаров, дорожного строительства, используя разновременные данные космосъемки, гидрологических измерений, литературные и отчетные данные, опросы местных жителей, материалы экспедиционных работ.

Взгляд с высоты птичьего полета

А из необходимости минимизации последствий лесопользования на лесные ландшафты логически вытекает проект «Ландшафтное экологическое планирование», основная цель которого – определить, как правильно спланировать и организовать лесопользование и последующее лесовыращивание уже не на уровне отдельной делянки, а на уровне лесного ландшафта, то есть рассмотреть тему существенно шире, взглянуть на территорию с высоты птичьего полета, оценить, как изменятся состав и продуктивность лесных территорий, если в течение ряда лет вести здесь заготовки, что станет с ручьями, болотами, как это повлияет на краснокнижные виды флоры и фауны. Для этого необходимо рассматривать лесной ландшафт как единый организм, где все взаимосвязано.

При ландшафтно-экологичес-ком планировании лесопользования сначала проектируется так называемый экологический каркас территории, в него включаются поймы рек и ручьев, временные водотоки, болота и иные наиболее уязвимые в экологическом плане местообитания. А уже потом на эту ландшафтную основу накладываются границы территории аренды конкретного лесопользователя, которая, как правило, имеет «экономическую конфигурацию» – квадратики по границам лесных кварталов. Таким образом, сначала определяется, как ландшафтные особенности местности накладывают экологические ограничения на лесопользование, а исходя из них предлагаются решения, как вести заготовки на этой большой площади, чтобы минимизировать вред, ускорить восстановление лесов.

– Сотрудничество с экологическими организациями необходимо промышленным компаниям, которые заботятся о будущем. Это такой формат проектной деятельности, когда предприятие, видя нерешенные проблемы или проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем, понимая, что его собственных ресурсов для их решения может не хватить, привлекает квалифицированных специалистов, ученых, экспертов. И это дает хорошие результаты для обеих сторон и для всех, кто так или иначе вовлечен в этот процесс: для населения, местных властей, общественных организаций, – отметил Юрий Паутов. – Например, недавно мы начали новый проект по сохранению биологического разнообразия на территориях, где целесообразно интенсивное ведение лесного хозяйства. Интенсификация по большому счету подразумевает «закрытие глаз» на сохранение биоразнообразия лесов. А мы ставим задачу: как сбалансировать и интенсивное ведение лесного хозяйства, и сохранение экологических функций леса, биоразнообразия. В первую очередь изучаем опыт наших соседей – Финляндии и Швеции, в этих странах уже наступили на грабли интенсивного лесного хозяйства. Теперь у них в Красной книге 12 тысяч видов исчезающих растений и животных, а в Коми – около тысячи. Поэтому сегодня мы можем и должны учиться на их ошибках.

В планах фонда «Серебряная тайга» и АО «Монди СЛПК» новый совместный проект, его цель – просчитать, что будет происходить в лесных экосистемах Коми в будущем в зависимости от глобальных изменений климата, разных сценариев развития промышленности и ведения лесного хозяйства.

– Чуть ли не ежедневно появляются новости о погодных аномалиях, смерчах, засухах или, наоборот, наводнениях. Совсем недавно в Подмосковье в течение пяти-семи лет была «съедена» короедом-типографом большая часть ельников, высаженных семьдесят лет назад на полях сражений Великой Отечественной. Рукотворные леса, посаженные нашими отцами и дедами, пропали впустую, даже на дрова их теперь не использовать. А одна из основных причин – изменение климата. Дело в том, что в 1970-80-х этот маленький жучок мог дать одну, максимум две генерации за лето, а сейчас из-за потепления дает до четырех. А ему же надо что-то есть, вот он и ест, – пояснил руководитель «Серебряной тайги». – Поэтому и мы в Коми уже сегодня должны думать о том, куда нас может вывести эта климатическая кривая. Вообще, экологические процессы являются медленными, но это не значит, что необязательными. Многим лесозаготовителям, строящим краткосрочные планы, это неинтересно и непонятно. Они могут пожаловаться, что зимой оттепели участились, и почва плохо промерзает, так что лес рубить и вывозить тяжело. А то, что это становится правилом, к которому придется адаптировать методы рубок и лесовосстановления, – еще не понимают. К счастью, это понимают на Монди СЛПК, поскольку там все рассчитывают на долгосрочную перспективу. Так, например, Монди СЛПК уже много лет назад полностью перешел на строительство дорог круглогодичного действия и отказался от лежневок.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено фондом «Серебряная тайга»