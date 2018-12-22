Один день с линейным трубопроводчиком

«Республика» продолжает серию публикаций «Люди дела». Журналист издания провел один день с трубопроводчиком линейным, работающим в одном из филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Работа линейного трубопроводчика требует немалых физических усилий, выносливости. Нужно быть готовым работать под дождем, в зимнюю пургу и под палящим солнцем. Линейные трубопроводчики – те люди, которые в числе других представителей профессий газотранспортного предприятия обеспечивают безопасность. Их работа – ежедневно следить за состоянием крановых узлов на протяжении всей трассы магистральных газопроводов. О тонкостях профессии рассказал Константин Сои, трубопроводчик линейный пятого разряда линейно-эксплуатационной службы Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Константин Сои пришел в филиал в марте 2003 года и очень благодарен первым учителям, тем, кто передал ему свои знания и опыт. С теплом вспоминает возглавлявшего в те годы филиал Сергея Насонова и Александра Дьяченко, работавшего трубопроводчиком линейным Вуктыльского ЛПУМГ, а ныне являющегося заместителем начальника Микуньского ЛПУМГ.

– Наша работа не относится к творческой, и тут не может быть вариантов ее исполнения, все делается четко. Именно этому меня учили старшие коллеги, – отметил собеседник издания.

Трубопроводчик работает по пятидневному графику. Из дома он выходит в семь утра, чтобы в 07.45 успеть приехать в филиал, который располагается в 20 километрах от города. Получает задание от инженера службы или начальника ЛЭС, расписывается в журнале за получение задания и в журнале учета газоопасных работ. В мастерской ЛЭС вместе с напарником берет необходимый на смену инструмент: набор гаечных ключей, набор переходников для набивочного устройства, рацию для связи.

Одна из основных задач линейного трубопроводчика – обслуживание крановых узлов, поддержание их в работоспособном состоянии. Кроме того, он же ответственен за внешний вид узлов подключения – все должно быть покрашено соответствующим образом, все элементы запорной арматуры должны быть обозначены.

Крановые узлы располагаются примерно в 40 километрах друг от друга и требуют постоянного контроля. Если учесть, что в ведении линейно-эксплуатационной службы Вуктыльского ЛПУМГ порядка 150 километров трассы в многониточном исполнении, можно представить, какое количество запорной арматуры обслуживается в течение года.

У трубопроводчиков линейных есть несколько обязательных мероприятий по обслуживанию трубопроводной арматуры (далее – ТПА), это так называемый ежемесячный технический осмотр (ТО-1), то есть визуальный анализ объекта, проверка комплектности основных узлов, выявление поломок и внешних неисправностей, проверка блоков управления и разъемных соединений на отсутствие утечек газа и их ликвидация, проверка герметичности корпуса крана по фланцам, сварным соединениям и шпинделю, проверка заданного положения рукояток распределителей гидронасосов, вентилей и так далее.

Также один раз в полгода проводится технический осмотр-2, или плановый осмотр ТПА, при котором к основному обслуживанию добавляются проверка работоспособности затворов кранов, системы резервирования импульсного газа на линейной части магистрального газопровода, проверка герметичности кранов по седлам. И уже по результатам проведенного технического обслуживания проводится текущий ремонт запорной арматуры.

Наиболее сложные периоды работы приходятся на весну и осень, ведь паводок и подготовка к зиме – это непростой период для всего предприятия.

Работу Константин Сои и его коллеги всегда ведут на трассе, иногда бывает, что им приходится проводить там по нескольку дней. На удаленные участки работники ЛЭС ездят вахтами, путь от линейного производственного управления магистральных газопроводов до объекта может занимать до трех часов.

Трубопроводчики линейные – люди дисциплинированные и стрессоустойчивые, психологически выносливые – им нужно быть готовым в любое время дня и ночи к сбору аварийной бригады, чтобы быстро устранить утечку газа, какие-то неполадки в работе оборудования, уметь быстро принимать решения.

Мужчина неохотно рассказывает о себе, но с радостью делится особенностями своей профессии. Его коллеги отзываются о нем как об одном из лучших специалистов филиала в своей области.

– Костя знает каждый кран практически поименно, где и когда изготовлен, когда был врезан, какова его история. Он очень переживает за проделанную работу, может позвонить даже посреди ночи и рассказать о прошедшем дне, что не получилось, что предлагает и будет делать дальше, – отозвался о коллеге начальник ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ Анатолий Бойко.

В обязанности людей этой профессии также входят участие в работах по ремонту дефектных участков магистральных газопроводов, по замене ТПА, ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры высокого давления, набивка и подтяжка сальников у задвижек, ревизия камер приема и запуска очистных устройств и еще целый ряд работ.

Оказалось, что линейные трубопроводчики – романтики. Как признался собеседник издания, в его профессии ему больше всего нравится постоянный контакт с природой: шумный, бурлящий ручей Сухой, удивительные реки Темный и Светлый Вуктыл, заповедные места «Югыд ва», настоящее море тайги и, конечно, предгорья Полярного Урала.

– Может, наша работа покажется кому-то монотонной, но мы постоянно в движении, мы меняем свои локации, мы любим то, что делаем, и любим наш уникальный Вуктыл, – заключил герой нашей публикации.

Дарья МАЙОРОВА

Фото Марины СИВАКОВОЙ