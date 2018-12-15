Близкое и родное Валентина Кублицкого

Документальное и творческое наследие одного из ведущих искусствоведов республики Валентина Кублицкого впервые представлено на выставке в Национальной галерее Коми. Экспозиция посвящена восьмидесятилетию со дня его рождения. К сожалению, герой выставки не дожил до своего юбилея.

В экспозицию вошли редкие фотографии и личные вещи, произведения искусства, предоставленные вдовой искусствоведа Еленой Семичастновой, сыном Олегом Кублицким и другом семьи, сотрудницей усть-цилемского музея Любовью Рочевой. Среди экспонатов печатные публикации Валентина Кублицкого, статьи, каталоги и один из самых значимых его трудов – монография «Близкое, родное…». Еще в семидесятые годы Кублицкий увлекся художественной резьбой по дереву и с этим увлечением не расставался до конца жизни. Среди созданных им изделий – вазы из капа, шкатулки, кружки, подсвечники, пасхальные яйца. Резные доски и шкатулки, представленные на выставке, свидетельствуют о таланте мастера.

С 1963 года Валентин Кублицкий работал в Художественном фонде Сыктывкара и занимался выполнением оформительских заказов, составлением каталогов, писал статьи о художниках, рисовал юбилейные плакаты. В сложном 1990 году он возглавил республиканский художественный музей. За два года работы директором музея им были реализованы выставочные проекты – выставки Ильи Глазунова, Дарико Беридзе, мастеров росписи по дереву предприятия «Хохломской художник». Самым масштабным показом коми изобразительного искусства в 1991 году стала Республиканская художественная выставка, посвященная 70-летию республики.

С 1992 по 1999 год Кублицкий работал реставратором по дереву в республиканском краеведческом музее. Он восстановил ряд экспонатов – уникальные орудия труда, мебель и бытовую утварь.

Валентин Кублицкий сочетал в себе таланты историка искусства, реставратора, художника по дереву и поэта. Небольшая выставка – дань памяти и благодарности одному из ведущих искусствоведов Республики Коми – будет работать в течение месяца.

Артур АРТЕЕВ

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