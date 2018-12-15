Мансийские костюмы привезли в Коми из Югры

Красочные и теплые традиционные костюмы народа манси представлены на новой выставке в Национальном музее Коми. Небольшую экспозицию привезла в Сыктывкар из столицы Югры – Ханты-Мансийска – заместитель этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Светлана Астапович. Выставка временно включена в этнографическую экспозицию «Женщина – мама, мастерица, красавица».

Из ХМАО в Коми привезли четыре комплекта мансийской одежды: два мужских и два женских, зимние и летние. Светлана Астапович родом из небольшой группы обских манси. На открытии выставки она представила костюмы своего народа и провела для желающих небольшой мастер-класс по традиционной вышивке.

– Отличие костюма обских манси в том, что преобладает ткань, а не мех, хотя он и присутствует. В основном это мех лося или собаки, – рассказала гостям выставки Светлана Астапович. – В бедных семьях использовали даже крысиные или мышиные шкурки. Это связано с тем, что у нас не было оленей. Костюмы коми и манси сильно отличаются. У коми это рубахи и сарафаны, у нас – платья и халаты.

Мансийки щедро украшали одежду меховым мозаичным орнаментом, бисером, бусами, металлическими подвесками, оловянными бляшками. В мансийском орнаменте преобладают геометрические мотивы, встречаются стилизованные изображения животных.

Женская одежда манси представлена платьем, распашным сатиновым или суконным халатом, шубой. Распространенным головным убором служил яркий платок, который украшался пришитой бахромой из ниток. Исследователи предполагают, что когда-то у мансийских женщин существовал обычай закрывать лицо. На свадьбе женщина закрывала лицо от родственников мужа, во время так называемого медвежьего праздника – от изображений духов. Долго сохранялось поверье, что ходить без платка – значит навлекать на себя несчастье. Женщины манси не носили меховых шапок, поскольку мех был предметом приношения богам и духам.

Мужской костюм простой. Он состоит из коротких меховых штанов, заправленных в чулки, рубахи изо льна или крапивы, малицы из оленьей шкуры с капюшоном мехом внутрь, парки глухого покроя мехом наружу, которую надевали поверх малицы. Дорожной одеждой служила шуба – гусь, по покрою аналогичная парке, но более длинная и сшитая из зимних оленьих шкур. Носили также гусь из разноцветного сукна с пришивными рукавами. Малица и пояс-тасма по сути ничем не отличались от ижемских.

Манси (устаревшее название – вогулы) – коренное население Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Манси относятся к финно-угорской языковой общности и вместе с ханты и венграми составляют угорскую ветвь этой семьи.

Добавим, что выставка «Сохраняя культуру поколений. Красота женского и мужского мансийского костюма» привезена в Коми в рамках соглашения между правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и правительством Республики Коми.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора