Путеводитель по Сыктывкару для слепых

Альбом-путеводитель «Достопримечательности и культурные объекты города Сыктывкара» презентовали на этой неделе в республиканской библиотеке для слепых имени Луи Брайля. Уникальность издания в том, что оно адресовано слепым и слабовидящим читателям.

Издание напечатано рельефно-точечным шрифтом и включает рельефно-графические иллюстрации на специальной рельефообразующей бумаге. В комплект к альбому прилагается книга укрупненного шрифта. В ней содержится информация о памятниках истории и культуры, арт-объектах и объектах городской среды Сыктывкара с адресами их расположения. Завершает путеводитель тактильная карта центра города с условными обозначениями и пояснениями.

Новое издание, приуроченное к 100-летнему юбилею республики, представила руководитель проекта Валентина Милькова. Она отметила, что основная цель проекта остается неизменной – это обеспечение людям, испытывающим трудности в чтении печатных текстов, равных условий доступа к краеведческой информации культурного и исторического характера путем издания литературы альтернативных форматов. Добавим, что многоформатное пособие издано при поддержке гранта главы Республики Коми в области библиотечного дела.

Артур АРТЕЕВ

Фото sighted.komisbs.ru