От кабинета – к ресурсному центру

Недавно в Коми республиканском отделении Всероссийского общества слепых торжественно открыли кабинет реабилитации. Такая возможность у организации появилась благодаря участию в программе службы занятости по созданию рабочих мест для инвалидов.

Социальная адаптация – умение обслуживать себя, реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно передвигаться по городу и зарабатывать себе на жизнь – пожалуй, самые важные составляющие полноценной жизни для человека с инвалидностью. Долгие годы на базе КРО ВОС действовало предприятие по производству щеток «Мастер», на котором трудились незрячие люди. С приходом на рынок дешевой китайской продукции предприятие стало терпеть убытки, и не так давно центральное правление ВОС приняло решение его закрыть. Для того чтобы покрыть все долги и выдать рабочим долги по зарплате, организации пришлось продать административное здание. Но оставить людей без работы – это все равно что выбить из-под ног почву. Если здоровый человек в трудной ситуации еще может переквалифицироваться, найти новую работу, то незрячему это намного сложнее, а подчас и вовсе невозможно.

На помощь пришла служба занятости, с которой региональное отделение ВОС сотрудничает уже не первый год. В республике действует дополнительная программа по созданию рабочих мест для граждан с инвалидностью. Она предусматривает при трудоустройстве инвалидов первой-второй групп приобретение для них оборудования, которое облегчит им труд и исполнение должностных обязанностей. Работодатель сначала это место создает, после чего центр занятости возмещает ему затраты. За трудоустройство инвалида первой группы выделяется до 120 тысяч рублей. Для второй группы предусмотрено до 80 тысяч.

Благодаря участию в этих программах в предыдущие годы в организации были созданы рабочие места для специалистов по обучению слепых компьютерной грамоте, по реабилитации в быту, по обучению рукоделию. В этом году при поддержке центра занятости были созданы еще два рабочих места – для специалиста по социальной реабилитации и вахтера. В рамках этих средств для кабинета реабилитации приобретены специальный стол для обучения инвалидов основам кулинарии, говорящие весы, кухонная утварь, сделан ремонт в помещении.

Как рассказал председатель КРО ВОС Александр Верховод, кабинет реабилитации работает в организации уже лет пять. Но освободившиеся площади бывшего предприятия «Мастер» позволяют создать на базе КРО ВОС не кабинет, а настоящий ресурсный центр социальной реабилитации не только для незрячих, но и для всех категорий инвалидов.

– У меня теперь идея – предложить для этого освободившиеся площади предприятия. У нас уже действуют кружки домоводства, ориентировки, изучения письма и чтения по системе Брайля, компьютерной грамотности и кружок психологической разгрузки «Душевные посиделки». Теперь вот открыли еще один кабинет. И все это может служить основой для будущего центра, а для настоящей реабилитации нам очень важно заиметь в штате психолога, – поделился мечтой Александр Верховод.

Психолог – первый, кто встречает человека, пришедшего на реабилитацию, тестирует его, определяет его состояние, возможности, способы обучения. Если нет противопоказаний для обучения, он решает, в какую группу его определить. По словам председателя КРО ВОС, помимо уже имеющихся кружков, необходимо также открыть отделение профессиональной ориентации, где можно было бы обучать инвалидов каким-то ремеслам. Но для этого нужны инвестиции, которых пока нет.

Новый кабинет реабилитации – первый шаг на пути к ресурсному центру, уверен Александр Верховод. Вход в кабинет доступен для людей в инвалидных креслах – убрали пороги, оборудовали пандус. Несмотря на то что акцент сделан на проведении кружка домоводства, кабинет станет многофункциональным. В свободное от занятий домоводством время здесь будет вести прием психолог, можно проводить и другие кружки, групповые тренинги с психологом, вести душевные беседы за чашкой чая.

Оборудование кабинета приглашенным на открытие гостям продемонстрировал Константин Костин, для которого и было создано рабочее место специалиста по реабилитации. Кухонный рабочий стол изготовлен так, что его высоту можно регулировать. Работать на нем смогут как люди в инвалидной коляске, так и люди невысокого и высокого роста. Удобно смонтированы и раковина, настольная лампа. Розетки установлены влагостойкие – чтобы, нечаянно взявшись мокрыми руками, незрячий человек был застрахован от удара током.

По словам Александра Верховода, производство таких столов на заказ они вполне могут наладить у себя на базе бывшего предприятия «Мастер». Ведь этот очень удобный и многофункциональный стол может значительно облегчить инвалиду работу у себя на домашней кухне.

– В обществе слепых давно вынашивали идею создания социально-реабилитационного центра для граждан с инвалидностью, – рассказала «Республике» директор сыктывкарского центра занятости Ирина Рыбина. – Причем не только для слепых, но и для всех категорий инвалидов. У нас с ними уже налажено взаимное сотрудничество: мы им помогаем создавать рабочие места, а они нам – трудоустроить людей с инвалидностью. К примеру, у них работает зрячий инвалид Игорь Лисицын, которого мы им порекомендовали. Он помогает слепым людям ходить за покупками, передвигаться по зданию. Если у них получится адаптировать это помещение под ресурсный центр, который станет аккумулировать в одном месте все возможности для реабилитации инвалидов, это будет здорово.

Галина ГАЕВА