Звуки лютни в галерее

Лютня сегодня стала настолько редким и экзотическим инструментом, что услышать ее живой звук могли только редкие любители старинной музыки. Поэтому настоящим праздником для сыктывкарских меломанов можно назвать вечер лютневой музыки, который прошел 11 декабря в Купольном зале Национальной галереи. Концерт состоялся в рамках Года культуры в Республике Коми, а также 75-летия республиканских колледжа искусств и Национальной галереи.

Автором и инициатором концерта стал лауреат европейских международных конкурсов Константин Щеников-Архаров, выпускник колледжа искусств по классу гитары преподавателя Виктора Труфина. Сейчас Константин руководит музыкальным коллективом под названием «Ренессанс-оркестр Санкт-Петербурга».

На часовом концерте прозвучала музыка XV-XVIII веков, как специально написанная для лютни, так и переложения (в старинной музыке они называются интабуляциями) вокальных или клавесинных пьес. Сами имена композиторов звучали как музыка: Жиль Беншуа, Луис де Нарваес, Джон Доуланд, Френсис Каттинг, Джироламо Фрескобальди, Пьетро Паоло Мелли, Робер де Визе. Слушатели смогли оценить и проследить, как менялись стили, вкусы и сам музыкальный инструмент.

Во время концерта музыкант также рассказал об истории лютни. Это один из старейших музыкальных инструментов, изображения которого известны со времен Древнего Египта. Эпоха барокко отождествляла себя с лютней. В XVI веке она стала главным сольным инструментом своего времени – импровизации лютнистов сопровождали повседневную жизнь обычных людей и развлечения знати. Кстати, известным лютнистом был Леонардо да Винчи. Среди великих композиторов, писавших для лютни, – Антонио Вивальди и Иоганн Себастьян Бах.

Пришедшая в Европу из Азии лютня усовершенствовалась, увеличилось количество струн – их число доходило до тридцати пяти. Что требовало огромного мастерства от исполнителей.

– Я окончил колледж искусств в 2007 году. В этом году успешных выпускников, в том числе и меня, пригласили с концертами в Сыктывкар. Я с удовольствием принял приглашение, – рассказал «Республике» Константин. – Все остались довольны, поэтому поступили предложения о продолжении сотрудничества и новых проектах. Надеюсь, теперь буду чаще приезжать в Сыктывкар, где не был уже семь лет.

Как добавил маэстро, в Сыктывкаре лютнистов нет, да и в России их можно по пальцам перечесть.

Артур АРТЕЕВ

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