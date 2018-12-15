Профилактика для медиков

В Коми выявлена фирма, незаконно продававшая аналоги лекарственных препаратов, содержащих ботулотоксин. Стоимость «подпольных» аналогов известного косметического средства составила 13 миллионов рублей. Такая информация прозвучала на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при правительстве региона. Также в ходе мероприятия обсуждались меры борьбы с нарушениями при закупках медицинских препаратов для нужд лечебно-профилактических учреждений.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» в марте этого года сотрудники полиции и Росздравнадзора проверили 40 предприятий, реализующих лекарственные препараты. В октябре в ходе мероприятия «Пангея» проверено 286 объектов торговли. Выявлено девять административных правонарушений, изъято более тысячи единиц продукции с признаками контрафакта. Установлено двенадцать интернет-ресурсов, осуществляющих продажи в нарушение действующих норм.

Руководитель управления Росздравнадзора по Коми Марина Абрамова сообщила, что жители республики в этом году стали более активно сообщать о продаже контрафактных лекарств. Структура выявленных нарушений в фармацевтической сфере неизменна: это нарушения правил хранения лекарств, правил их уничтожения, нарушаются правила отпуска этих препаратов, применяются препараты с истекшим сроком годности. В 2017 году возбуждены два административных дела по факту продажи медикаментов специалистами, не имеющими специального фармацевтического образования. По словам Марины Абрамовой, и на данный момент есть сведения о том, что лекарствами торгуют непрофессионалы.

– Нам очень не хватает возможности осуществления контрольных закупок, – признала Марина Абрамова.

По словам руководителя регионального Росздравнадзора, к моменту плановой и даже внеплановой проверки предприниматели устраняют нарушения, и сотрудники управления не могут документально подтвердить ни факт отпуска медицинских препаратов специалистом, не имеющим фармацевтического образования, ни факт продажи лекарства без рецепта, даже если поступал сигнал о таких нарушениях.

Как пояснила Марина Абрамова, законодатели в третьем чтении уже приняли закон о возложении на Росздравнадзор полномочий по проведению контрольной закупки.

– Возможность проводить контрольную закупку буквально развяжет нам руки, – заявила Марина Абрамова. – Мы сможем эффективно реагировать на жалобы граждан.

Для исключения лекарственного контрафакта из торгового оборота в России реализуется социально значимый проект по внедрению системы отслеживания внутреннего движения медпрепаратов. Основная цель проекта – защита населения от попадания в торговую сеть фальсифицированных недоброкачественных препаратов. В полном объеме система должна начать работать 1 января 2020 года. В Коми из 750 субъектов обращения лекарственных препаратов подключено к этой системе 24 процента.

По словам Марины Абрамовой, это все государственные учреждения, в которых происходит обращение лекарственных препаратов.

– Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы до первого квартала 2019 года к этой системе подключились все фармацевтические организации. В отношении медицинских организаций решается вопрос, какие из них войдут в эту систему, – пояснила докладчица.

Начальник управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Коми Владимир Данько напомнил о громких коррупционных преступлениях, совершенных при закупках медицинской продукции для нужд лечебно-профилактических учреждений республики.

По данным ФАС России, сфера закупок в здравоохранении наиболее подвержена коррупции. Расходы на приобретение медпродукции составляют 80 процентов от общего бюджета здравоохранения. Только в Коми на эти цели выделяется более миллиарда рублей ежегодно.

– Хищение денег путем реализации коррупционных схем приводит к переплате, что сокращает объемы поставок и ведет к дефициту лекарств, негативно отражаясь на качестве самой медпомощи, – сообщил Владимир Данько.

Представители руководства лечебных учреждений, по словам сотрудника МВД, после сговора с поставщиками заключают разовые договоры без проведения конкурсных процедур. Либо, создавая видимость конкуренции, вносят в техзадание к открытым аукционам в электронной форме условия, которые заведомо может выполнить лишь конкретный поставщик, в сотрудничестве с которым медик заинтересован материально. За «верность» определенному поставщику представитель лечебного учреждения получает вознаграждение. При этом фирма-поставщик не несет убытки, поскольку сумма «отката» закладывается в стоимость товара.

Так, например, летом 2016 года в полицию поступила информация о том, что заместитель главного врача Печорской ЦРБ получает взятки от поставщиков. По факту получения взятки в размере более полутора миллионов рублей возбудили уголовное дело. Медик по решению суда была помещена под домашний арест.

При обыске у нее дома обнаружен договор аренды индивидуального банковского сейфа, в котором правоохранители обнаружили более одиннадцати миллионов рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 20 миллионов рублей – это наличные, недвижимость в Коми и Санкт-Петербурге, автомобиль. В октябре текущего года за получение взяток подсудимой было назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы.

В марте 2017 года в отношении заместителя главного врача по лекарственному обеспечению Ухтинской городской больницы возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. Обвиняемая дама-медик получала взятки от поставщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Коми. Деньги перечисляли как на ее банковский счет, так и на счет ее супруга – для конспирации, также ей «дарили» технику. В ходе предварительного следствия врач дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Она приговорена к 7,5 года лишения свободы.

Было возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Ухтинского межтерриториального родильного дома. Он получал взятки от поставщиков из Москвы, Московской области, Ярославля. Денежные средства перечислялись на банковский счет одного из его подчиненных, деньги главврач получал с помощью карты, привязанной к счету. Врач приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также возбуждены уголовные дела еще по шести фактам взяточничества и коррупционных действий представителей руководства лечебных учреждений республики.

– Но есть основания полагать, что будут выявлены дополнительные факты, – подчеркнул Владимир Данько.

Первый зампред правительства Коми Лариса Максимова отметила, что простой констатации фактов недостаточно, и предложила участникам заседания высказать свои предложения по борьбе с коррупцией в лечебных учреждениях. Министр здравоохранения Дмитрий Березин поблагодарил МВД за работу, но подчеркнул, что возглавляемое им министерство тоже ведет работу по выявлению нарушений. Например, минздрав передал в правоохранительные органы материалы об уничтожении в Печорской ЦРБ просроченных препаратов на сумму 991 тысяча рублей.

Владимир Данько предложил министерству здравоохранения организовать профилактическую работу с руководителями лечебных учреждений республики и пообещал помощь полицейских в этом направлении. Сотрудник МВД отметил, что правоохранители работают по факту: когда коррупционное преступление уже совершено. Эффективнее было бы не допустить совершения преступления. По словам борца с коррупцией, взятки дают представители одних и тех же поставщиков, схемы «откатов» хорошо известны. Поэтому руководители лечебных учреждений должны осознавать, что, соглашаясь на заманчивое предложение поставщиков и обеспечивая им преимущества, они фактически прокладывают себе путь в колонию.

Лариса Максимова предложила оставить вопрос о коррупции в лечебных учреждениях на контроле комиссии.

Людмила ВЛАСОВА

Фото lekoboz.ru