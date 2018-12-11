Об английской блохе и тульском мастере Левше на коми языке

В Национальном музыкально-драматическом театре Коми с аншлагом прошла премьера музыкальной комедии «Шуйгун» («Левша»). В основе пьесы – известная история о тульском мастере Левше, который подковал английскую блоху и узнал в Англии, что ружья кирпичом не чистят.

Большинству читателей история мастера известна по сказу Николая Лескова. Но в 1925 году эту же историю для театральных подмостков изложил советский писатель Евгений Замятин. Пьеса «Блоха», которую сам Замятин назвал игрой в четырех действиях, и стала основой комедии «Шуйгун». Замятинская «Блоха» – это опыт воссоздания русской народной комедии. Как и всякий народный театр, это, конечно, театр не реалистический, а условный от начала до конца, это игра. Такая же игровая условность была показана на сыктывкарской сцене. Тут тоже появились такие персонажи, как халдеи. Халдеями называли старорусских комедиантов и скоморохов.

– Для театра это своего рода авантюра, так как в жанре площадного театра у нас еще не было постановок, – отметили в пресс-службе театра. – Тема спектакля «Левша» как два века назад была актуальна, так и сейчас. Это тема рабочего человека, который не получает того, что заслужил. Умельцев не вознаграждают, они остаются незамеченными, или еще хуже – их за это же и наказывают. Левша хоть и классический герой русской литературы, но интернациональный, универсальный. Поэтому время действия в спектакле не выражено.

На коми язык историю о Левше перевела поэт Анжелика Елфимова. Как она рассказала «Республике», сложность в любом переводе – чтобы текст был понятен зрителю с коми менталитетом. Поэтому коми поэт не ограничилась переводом, а написала свой авторский текст «по мотивам» Лескова и Замятина.

– Очень много вставок пришлось придумывать для халдеев-скоморохов, хотя в оригинале у них мало реплик, – отметила Анжелика Елфимова.

Постановщиком выступил московский режиссер, доцент театрального института имени Бориса Щукина Валерий Маркин. Он родом из Тулы, но не только лишь этим объясняется выбор материала. Постановщик интуитивно подбирает тему именно для конкретного театра. А Валерий Маркин знаком с частью труппы уже пять лет – под его руководством студенты коми курса Щукинского института прошли свое обучение с самых азов и до дипломного спектакля «Поздняя любовь». Маркин – постановщик нынешнего спектакля, а режиссер – его выпускник Семен Горчаков. Он также сыграл одну из ролей в комедии.

Композитором и художником-постановщиком выступил преподаватель Щукинского института, музыкант и актер Дмитрий Волков.

– Прекрасно отдохнул на спектакле «Шуйгун». Премьера своеобразная, с рядом новых сценических приемов. Чувствуется буйная кровь молодых артистов, не дающая заслуженным и народным артистам отдохнуть. Много смеялся, особенно тогда, когда в спектакле звучали реплики политиков о современных реалиях. Замечательно раскрыта тема гения и отношения власти к творческой личности, – рассказал «Республике» руководитель Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» Алексей Рассыхаев. – Поздравляю труппу Национального музыкально-драматического театра Республики Коми и всех причастных к премьере с большим достижением.

В масштабном спектакле занята вся труппа. Изюминка постановки – живое музыкальное сопровождение. Со сцены звучал целый оркестр народных и классических инструментов, включая контрабас.

Добавим, что Николай Лесков в предисловии к первому изданию «Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)» писал: «Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия о стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в Сестрорецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест».

Артур АРТЕЕВ

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