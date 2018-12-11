С любовью к родной Воркуте

В городском выставочном зале Воркуты прошла презентация альбома-путеводителя «Воркута, здравствуй!» фотохудожника Сергея Щербака. Как отмечает сам автор альбома, это итог его пятилетней работы, фотопленэров, размышлений о времени, о себе, о любимом городе.

Сергей Щербак – известный воркутинец, член городского союза фотохудожников, автор-исполнитель песен под гитару. Сергей всегда полон задумок и проектов. Его тематические выставки, посвященные заполярному городу, Большеземельской тундре и Полярному Уралу, храмам и в целом православию, проходили в выставочных залах Сыктывкара и Воркуты. Одна из последних состоялась в начале года в Центре культурных инициатив «Югöр» и была посвящена 25-летию его туристической деятельности и 20-летию с начала ежегодных походов на Полярный Урал.

Фотоальбом-путеводитель – уникальное издание, где описаны маршруты, по которым можно добраться до заполярного города, причем написано все это в лирико-философском ключе с заходами в историю, советами для тех, кто впервые оказался в Воркуте, а также картами с отметкой города в масштабе России и картами отдельных городских районов. Топонимический раздел представлен масштабно и подробно.

Тоже подробно, начиная с 1921 года, когда была организована Северная научно-промысловая экспедиция, которой поручили географическое изучение бассейна реки Печоры, отображены все вехи истории зарождения и жизни Воркуты.

Но основное место, конечно же, занимают фотографии, сделанные в городской черте, в тундре и на Полярном Урале. Между тем, как уточняет сам автор в предисловии, география фотографий не ограничивается административной территорией Воркутинского района, ведь невозможно представить Воркуту без той же станции Собь, без хребта Оченырд или горы Константинов Камень.

По-хорошему удивляет подробный подход автора альбома к фотоописаниям города. Похоже, в Воркуте не осталось ни одного уголка, куда бы с фотоаппаратом не заглянул Сергей. Воркута у него очень разная: солнечная и пасмурная, снежная и туманная, оживленная и пустынная, праздничная и будничная. Много панорамных снимков, что придает ощущение объема. Через череду фотографий с указанием времени на каждой показано, как выглядит полярная ночь. Показаны все поселки города, расположенные на знаменитом воркутинском кольце, заброшенные шахты, остовы зданий.

Некоторые фотографии сопровождены размышлениями автора. Например, под разворотным снимком одного из самых широких участков улицы Ленина, сделанным в солнечно-дождливый день, отмечено, что много лет в городе обсуждался вопрос о создании в этом месте воркутинского Арбата. Творческая интеллигенция города была за, автомобилисты и многие жители этого района – против. Вопрос так и остался открытым. Во всех подробностях на снимках представлено такое северное явление, как полярное сияние, причем эти фото сопровождены текстовой выдержкой из Большой российской энциклопедии, рассказывающей о том, что именно происходит в атмосфере в этот момент.

Походная фотоэпопея начинается с раздела «Северное направление» и уводит читателей в неповторимый сказочный мир нежной и суровой красоты Большеземельской тундры и Полярного Урала. Эта часть большого фоторомана перемежается отрывками из походных дневников. Показана во всей красе и походная жизнь самих путешественников, отдельные страницы альбома посвящены рассказам о друзьях по путешествиям, фотоработы некоторых из них – Надежды Кожевниковой, Константина Погурца, Сергея Чижика, Алексея Тулупова, Евгения Лёвина, Олега Сотникова, Тимура Кузиева, Андрея Шалашина, Владимира Мережко – также вошли в альбом. Часть издания отдана под подробные советы бывалого походника туристам и фотографам, собирающимся на маршрут. Написаны они с большой долей юмора и, как и все, что есть в альбоме, – с любовью и знанием дела.

На презентации председатель Союза фотохудожников Воркуты Тимур Кузиев, разработчик дизайн-макета и верстки альбома, отметил, что 1604 фотоснимка, которые вошли в издание, были отобраны Сергеем из тридцати тысяч фотографий, и это свидетельство того, с какой скрупулезностью подходил он к созданию своего детища. Историк и краевед Александр Калмыков добавил, что многие, кто знаком с творчеством Сергея Щербака, видят природу, тундру и горы его глазами. Многие выступавшие были единодушны во мнении, что аналогичного издания за последние лет двадцать в республике не было.

В Сыктывкаре презентация альбома «Воркута, здравствуй!» пройдет в феврале в Центре культурных инициатив «Югöр».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено выставочным центром Воркуты