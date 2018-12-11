Правоохранители и медики – в лидерах по коррупции

7 декабря, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в следственном управлении Следственного комитета РФ по Коми состоялось заседание общественного совета при ведомстве. На мероприятии обсуждались эффективность борьбы с коррупцией и методы профилактики мздоимства.

По данным следственного управления, за десять месяцев текущего года поступило 154 сообщения о преступлениях коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых возбуждено 87 уголовных дел. Окончено производством 49 уголовных дел, в их числе 12 уголовных дел по фактам получения взяток, восемь – по фактам дачи взяток.

Наибольшее количество коррупционных уголовных дел завершено в Сыктывкаре, на втором месте – Ухта, на третьем – Печора. Анализ расследованных уголовных дел показывает, что наиболее коррумпированной остается правоприменительная сфера. В частности, к уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности привлекаются отнюдь не рядовые сотрудники правоохранительных органов. В этом Коми, кстати, не отличается от общероссийских показателей. По данным Следственного комитета России, которые приводит «Интерфакс», наибольшее количество уголовных дел по фактам коррупции в этом году было возбуждено в отношении сотрудников МВД.

Как отметил руководитель следственного управления СК России по республике Андрей Исаев, активную роль в выявлении, пресечении и документировании преступлений, совершенных полицейскими в Коми, играет отдел собственной безопасности МВД по РК.

В Коми немало коррупционных преступлений выявлялось в сфере образования. Впрочем, это утверждение относится только к высшим учебным заведениям, в средней школе факты коррупции фактически не регистрируются. В вузах же обычно фабула преступления проста: студенты передают преподавателю взятку за «успешную сдачу» экзамена или зачета. Последствия таких действий могут оказаться плачевными не только для преподавателя-взяточника, но и для самих студентов. В Коми уже были случаи, когда дипломы студентов, получавших оценки за взятки, аннулировались.

Выявлены факты превышения полномочий со стороны чиновников, которые подписывали акты приемки выполненных работ и производили оплату, когда значительные объемы предусмотренных работ не были выполнены, а сами объекты не были достроены и не могли эксплуатироваться. Серьезной проблемой стала коррупция в такой социально-значимой сфере, как здравоохранение. Практически все уголовные дела были возбуждены по фактам получения крупных взяток руководителями лечебных учреждений за лоббирование интересов компаний, поставляющих в бюджетные учреждения лекарственные препараты и медицинскую технику. Уже рассмотрено судом уголовное дело в отношении заместителя главного врача Печорской ЦРБ. Она получила взятки на сумму более миллиона рублей. Имущество врача, на которое наложен арест, оценивается в двадцать миллионов рублей. Медик приговорена к лишению свободы на срок девять с половиной лет, отбывать наказание она будет в колонии.

Привлечены к уголовной ответственности два главврача лечебных учреждений в Ухте. Суд также назначил им наказание в виде реального лишения свободы на пять и семь с половиной лет. В конце ноября завершено еще одно уголовное дело: за неоднократное получение взяток привлекается к ответственности главный врач Усть-Куломской ЦРБ.

Закончено расследование уголовного дела по фактам получения через посредников взяток руководителем ухтинского психоневрологического интерната. Масштаб мздоимства впечатляет: общая сумма взяток составила более семи миллионов рублей. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 40 миллионов рублей. Ущерб, причиненный бюджету за счет того, что завышались цены на продукты питания, поставлявшиеся в учреждение, составил более восьми миллионов рублей.

Возмещение причиненного ущерба следователи считают не менее важной задачей, чем непосредственное привлечение коррупционеров к ответственности. По уголовным делам, расследование которых окончено в этом году, причинен материальный ущерб более чем на 13 миллионов рублей. Часть этой суммы возмещена в ходе расследования, кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью почти 106 миллионов рублей.

В ходе обсуждения ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Коми Андрей Исаев ответил на вопросы членов общественного совета, связанные с ходом расследования резонансных уголовных дел. Главный следователь Коми назвал рекордным по размеру взятки, которую предполагали получить коррупционеры, уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда РФ. В конце октября Ухтинский городской суд вынес приговор бывшему начальнику департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда России Сергею Рыжкову и его заместителю Игорю Кондратенко, которые признаны виновными в получении особо крупной взятки.

По данным следствия, в 2013 году отделение ПФР в Коми провело аукцион, по результатам которого с ООО «РЭЙТ» был заключен государственный контракт купли-продажи здания для нужд фонда стоимостью более 165 миллионов рублей. Рыжков и Кондратенко содействовали решению вопроса о выделении денежных средств на приобретение здания, а также заключению и исполнению госконтракта за вознаграждение в 18 миллионов рублей. Они успели получить часть этой суммы, после чего были задержаны. Сергея Рыжкова суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима со штрафом 180 миллионов рублей, Игоря Кондратенко – к пяти годам колонии общего режима со штрафом 36 миллионов рублей. Кроме того, у осужденных конфисковано имущество на сумму более 35 миллионов рублей.

Как подчеркнул Андрей Исаев, резонансным обещает быть и уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников регистрационного подразделения ГИБДД ОМВД России по Усинску. Сотрудники фирмы «Эриэлл Нефтегазсервис» решили почему-то именно в Усинске получать водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Для этого подыскали полицейских, которые за деньги согласились «помочь». Андрей Исаев не исключил, что в ходе расследования в деятельности этих сотрудников МВД будут выявлены новые криминальные эпизоды.

В ходе заседания участники обсудили опыт взаимодействия силовых структур при выявлении и пресечении коррупционных проявлений, развитие законодательства в борьбе с коррупцией, а также проблемы в процессе формирования антикоррупционного правосознания. По мнению участников общественного совета, необходимо продолжать активную практику освещения в средствах массовой информации работы по выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности, разъяснять предусмотренную законодательством ответственность за дачу и получение взяток, вести пропаганду антикоррупционного поведения.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК