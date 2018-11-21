Воркута справляет 75-летие

26 ноября Воркута отметит свой 75-й день рождения. Ряд праздничных мероприятий пройдет накануне, в выходные дни – 24 и 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации заполярной столицы.

В субботу, 24 ноября, в 19.00 на сцене УСЗК «Олимп» начнется концерт фольк-шоу «Ярмарка» (Санкт-Петербург). По окончании концерта на площади Центральной состоится праздничный фейерверк.

В воскресенье пройдет полюбившийся многим воркутинцам «Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках». Ориентировочно с 10 утра в центре города начнется главное действо праздника – оленьи бега. В соревнованиях традиционно примут участие мужчины и женщины. В полдень на открытой сцене спортивно-зрелищного комплекса «Олимп» состоится конкурс детских и женских национальных костюмов – хантов, ненцев и коми. А в 12.30 церемония награждения победителей. Во время проведения праздника на Центральной площади развернется торговая ярмарка.

Лина ПЕРОВА