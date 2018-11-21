В Новикбоже отремонтировали Дом культуры

В деревне Новикбож Усинского района, которая славится своим музеем кукол и театром мод, в здании Дома культуры сделали капитальный ремонт.

Как сообщает городская мэрия, ремонт был сделан на деньги федерального проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры». Итоги работы оценили и.о. руководителя администрации Николай Такаев, и.о. главы городского округа – председателя совета Усинска Сергей Кажаев и первый заместитель главы администрации Татьяна Анисимова.

Некоторые помещения новикбожского ДК давно нуждались в реконструкции. В этом году средства на проведение работ были выделены из бюджетов разных уровней.

– В здании заменены и утеплены полы в дирекции, кружковой и гостиной. В гостиной еще дополнительно оштукатурили и утеплили стены, смонтировали навесные потолки и провели новое освещение. Теперь в зале тепло, светло и уютно, – рассказала директор Дома культуры Татьяна Викторова. – Еще требуется ремонт в актовом зале, но уже сегодня там установлены 150 новых кресел.

Кресла появились в зрительном зале также благодаря партийному проекту «Местный дом культуры». В его рамках по всей стране на федеральные средства ремонтируют учреждения культуры, обновляют и пополняют материально-техническую базу сельских и деревенских клубов. На новикбожский ДК было выделено более полумиллиона рублей из федерального бюджета. Еще по двести с лишним тысяч добавили республика и муниципалитет.

Обновленный Дом культуры уже распахнул свои двери для сельчан. Это радостное событие стало хорошим подарком к 40-ле-тию, которое учреждение отметит в этом году.

Лина ПЕРОВА

Фото администрации Усинска