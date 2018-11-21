Волки в Ижме

В Ижемском районе Коми активизировались волки. Одного серого хищника охотники подстрелили вечером 20 ноября на автомобильной дороге Ижма – Ласта. По предварительной информации, в лесу возле райцентра скрываются еще два волка.

19 ноября в районной администрации прошло рабочее совещание с участием представителей органа местного самоуправления, прокуратуры и правоохранительных органов. Участники обсудили участившиеся факты нападений хищников на домашних животных и рекомендации экспертов. Охот-инспектор Денис Витязев сообщил, что охотники активно обращаются за лицензией на отстрел волков, ставят ловушки.

На минувшей неделе депутаты райсовета подготовили рекомендательное письмо в сельские поселения. По информации пресс-службы районной администрации, главам поселений рекомендуют оперативно сообщать о фактах нападений местному охотинспектору, а владельцам собак запирать животных на ночь. Также властям советуют не допускать стихийные свалки и предупредить фермеров об аккуратности при утилизации отходов животноводства.

Артур АРТЕЕВ