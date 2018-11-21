Вода без присмотра

Календарная зима еще не началась, и в Коми пока не оборудовано ни одной ледовой переправы, но уже есть первая жертва тонкого льда. 19 ноября на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности обсудили фронт работ на зиму и подвели итоги лета.

В начале встречи начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми Олег Козел озвучил прогноз на ближайшие недели. По его словам, до 25 ноября погода в республике ожидается неустойчивая, в основном умеренно теплая, но на крайнем северо-востоке – аномально холодная. А вот вплоть до 5 декабря заметно подморозит, по ночам будет до минус

15-24 градусов, на крайнем северо-востоке до минус 32-37.

– Прошу учесть эту информацию и не только в части пользования водными объектами, состояния ледовых переправ, но и работы органов муниципальной власти по работе систем жизнеобеспечения, – обратился к присутствующим и тем, кто участвовал в заседании по видеосвязи, заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев. – Необходимы мероприятия по предотвращению возможных ситуаций. Мы уже по Усть-Цилемскому району имеем один смертельный случай, когда 17 ноября человек выехал на снегоходе рыбу половить, там же в реке и остался вместе со снегоходом. А еще зима толком не началась.

Упомянули на заседании и недавний случай на реке Вымь, когда в районе Емвы местный житель, решивший во что бы то ни стало перебраться на другой берег, соорудил нестандартный плот – набил мешок пластиковыми бутылками и поплыл на нем. Вскоре оказалось, что мешок хоть и худо-бедно держит на воде, реку на нем не переплыть, да и на берег выбраться не получается. Незадачливого судостроителя вытащили спасатели.

Заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России Наталья Медведева сообщила, что в этом году планируется устроить 90 ледовых переправ, из них 86 автомобильных и четыре пешеходных. Ежегодно на территории Коми действуют три зимние автодороги общей протяженностью 108 километров, из которых 1,2 км через водные объекты. Случаев гибели людей и провалов техники на оборудованных ледовых переправах, в местах массового выхода людей на лед во время зимней рыбалки в предыдущие годы не допущено. Сейчас в Коми пока не открыто ни одной ледовой переправы – еще слишком тепло, в прошлом году первая появилась только 11 декабря в Сыктывкаре. А к Новому году их было только четыре – явно недостаточно, хотя морозы уже стояли. Причины задержки – позднее проведение местными администрациями тендеров по определению организаций, строящих переправы. Вполне возможно, предположила представительница МЧС, что это и недостаточное знание правовой базы.

Наталья Медведева отметила, что властям необходимо четко информировать население о том, где и когда открываются ледовые переправы, выявлять необорудованные места перехода и переезда по льду и либо оборудовать их, либо принимать меры, чтобы люди там не ходили и не ездили. А весной вовремя разрушать переправы, чтобы не допустить перехода и переезда людей по непрочному льду.

В прошлом году к запланированным 90 было открыто еще 15 переправ. Но при этом выявлено шесть случаев несанкционированного переезда транспорта через реки в Сыктывкаре и Печоре, Прилузском районе, два пеших перехода по необорудованной переправе в Сыктывкаре и на Удоре. За такое привлекают к административной ответственности.

После обсуждения ледовой темы участники заседания перешли к пляжной. Наталья Медведева привела статистику: с начала года в Коми утонуло 38 человек (в прошлом году – 44). Пик пришелся на середину лета – в июне погибло 14 человек. Взрослые тонут в основном по неосторожности и в состоянии опьянения, дети – по недосмотру взрослых. Несовершеннолетних в этом году на водоемах Коми погибло больше, чем в 2017-м, – восемь человек против двух. Одна девочка до сих пор числится пропавшей, ее тело не найдено.

– Таковы особенности наших коварных северных рек, погибших потом найти очень тяжело, – подчеркнула Наталья Медведева.

Трагические случаи на воде, как правило, происходят на диких пляжах, а официальных крайне мало – один в Сыктывкаре, два на Удоре, еще полсотни участков имеют статус «места отдыха у воды» (тут возможен запрет купания). Но, по подсчетам сотрудников МЧС, в Коми еще порядка 80 мест, куда люди массово ходят купаться и загорать. Вообще в этом году не было официально оборудованных мест отдыха у воды в Сыктывдинском, Сысольском, Сосногорском, Койгородском, Интинском и Усинском районах.

По словам Натальи Медведевой, ситуация такова, что уже приходится обращаться в органы прокурорского надзора, чтобы через суд заставить муниципалитеты хоть как-то оборудовать места отдыха у воды. В этом году было направлено восемь таких обращений. Власти Койгородского района уже обязали это сделать в 2019 году. Начальник управления МЧС по Коми Александр Князев счел, что надо разобраться по каждому несчастному случаю на воде, и если выяснится, что это произошло на месте несанкционированного массового отдыха, то муниципальных чиновников надо обязывать его оборудовать.

Хотя финансовых возможностей у чиновников на местах сделать места отдыха максимально безопасными порой недостаточно, например, нанять спасателей, которые бы дежурили у рек и озер, в этом вопросе могут помочь добровольцы. По словам заместителя регионального отделения Всероссийского общества спасения на водах Артемия Черных, прошлым летом в Коми работали десять сертифицированных спасателей-волонтеров. Выигран грант на 2,7 миллиона рублей, на которые закуплены вышки для дежурных спасателей, лодки, форма. Проводится бесплатное обучение матросов-спасателей. Как отметил Артемий Черных, в конце декабря все это будут распределять по муниципалитетам, тут главное, чтобы местные власти были заинтересованы в развитии добровольческого движения спасателей.

Заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Ольга Микушева кратко доложила, как регион готов к зиме в плане отопления. По ее словам, запасы топлива для всех котельных сейчас от 100 до 133 процентов от плановых значений, резерв материально-технических ресурсов для устранения возможных аварий сформирован. Паспорта готовности к отопительному сезону получило 31 муниципальное образование из 34. «Беспаспортные» – печорские поселения Кожва и Путеец, а также Прилузский район получили замечания проверяющих органов, но обнаруженные нарушения на уровень надежности теплоснабжения потребителей фактически не влияют.

Администрация Печоры заверила, что все недостатки будут устранены до 1 декабря. В Прилузье замечания касаются новой модульной котельной поселка Гуляшор, которую вот-вот запустят.

Как администрации муниципалитетов готовы к чрезвычайным ситуациям, проверялось во время учебных тренировок. Оказалось, что здесь не все гладко. Заместитель председателя комитета ГО И ЧС Коми Сергей Корольков рассказал, что в некоторых муниципалитетах чиновники не могли правильно взаимодействовать с местными представителями управлений гражданской обороны. Особенно курьезно это выглядит, когда и те, и другие работают в одном здании. Кроме того, во время тренировок порой отсутствовали сотрудники управляющих компаний, а они должны там быть, поскольку тоже отвечают за теплоснабжение домов. В столице Коми во время учебы по «чрезвычайке» не слишком хорошо показала себя Единая диспетчерская служба. Сергей Корольков счел, что стоило бы проводить периодически внезапные проверки по устранению условных аварий на сетях, дабы натаскать чиновников. А Ольга Микушева предложила ввести персональную ответственность руководства городов и районов за прохождение отопительного периода.

О том, как обстоят дела с рекультивацией загрязненных нефтепродуктами земель, рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин. Работа комиссий по приемке завершилась, остались вопросы по двум проблемным точкам – территориям, где работали предприятия «Нобель Ойл» и «Нежнеомринская нефть».

Первоочередной задачей «Нобель Ойл» было привести в порядок участок площадью 0,45 га после разлива на технологическом нефтепроводе в 2017 году, с этим справились, но остался другой загрязненный участок, прилегающий с юга к территории производства работ, его необходимо рекультивировать и сдать до 1 сентября 2019 года. Проблемный шламовый амбар там убрали, а вот биологической рекультивации почвы пока не провели. А надо бы, пока не настала весна и нефть не поплыла по водоемам. Представитель «Нобель Ойл» заявил, что работы будут проведены как раз с наступлением тепла, прилегающий участок фактически не загрязнен, есть остаточная нефтяная пленка, которую по весне будут ловить бонами, а сейчас ее с земли убрать невозможно.

– У вас там болото, так что боны от пленки не спасут, все равно все потечет, – не согласился Роман Полшведкин и настоятельно рекомендовал убирать пленку сейчас, снимая верхний слой почвы, невзирая на погоду.

Что касается «Нижнеомринской нефти», то там в неудовлетворительном состоянии находится амбарное хозяйство, не проведена биологическая рекультивация. Продолжают поступать обращения по поводу плохого содержания территории «Нижнеомринской нефти», скважин. Генеральный директор компании Валерий Нетреба заверил, что по амбарам все необходимое сделано, правда, из-за выпавшего снега представители комитета по охране окружающей среды не смогли убедиться, что работы проведены до конца. А биологическую рекультивацию на территории проводить не будут, поскольку нефтяники решили не оставлять этот участок, как раньше планировали, а будут работать там и дальше.

В завершение участники комиссии обсудили внеплановый вопрос, связанный с тем, что по всей территории России в последнее время участились пожары с групповой гибелью иностранных граждан, недавно в Ленинградской области погибло пять человек. Нередко мигранты, приезжающие в страну подзаработать, чуть ли не на работе и живут, зачастую в помещениях, примыкающих к производственным цехам, ремонтным мастерским, точкам общепита. Александр Князев обратился к своим коллегам в муниципалитетах, местным властям с просьбой обратить внимание на такие объекты, есть информация, что подобные критические точки у нас есть. Кроме того, всем ветвям власти рекомендовано провести работу по профилактике гибели детей на пожарах – такие случаи сейчас тоже нередки. Касается это в первую очередь проверок в неблагополучных семьях.

Анна ПОТЕХИНА

Фото komiinform.ru и pp.userapi.com