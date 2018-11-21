Некорректный рейтинг

Из 85 субъектов Российской Федерации к сегодняшнему дню только порядка 30 регионов утвердили тариф и нормативы накопления мусора, как того требует стартующая в стране реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Коми оказалась в числе пионеров, перешедших на новую систему обращения с ТКО с 1 ноября.

Напомним, в республике определен единый региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд». Плата за вывоз мусора теперь берется не с квадратного метра, а с человека и составляет для каждого проживающего в многоквартирных домах 165 рублей в месяц и 72 рубля восемь копеек для жильцов домов с печным отоплением.

Тем временем в интернете распространили рейтинг регионов, согласно которому республика оказалась на первом месте по величине тарифа: «выше, чем в Коми, платы за вывоз мусора нигде нет». Цифры в таблице и в самом деле разительно отличаются. Например, в Карелии тариф составляет якобы около 94 рублей с человека в месяц, в Мурманской области – 136 рублей, в Воронежской – 139, в Краснодарском крае – 109 рублей. Стоит ли доверять этим цифрам – другой вопрос. Например, по Краснодарскому краю тариф указан неверно: плата с человека там не 109 рублей, а 132 рубля 50 копеек. Замыкает список Коми – 165 рублей с человека.

На этом же сайте, где приведена таблица, опубликован официальный комментарий правительства Коми:

«По состоянию на ноябрь 2018 года из 85 субъектов России только порядка 30 регионов утвердили тариф и нормативы накопления ТКО. Таким образом, делать вывод о том, что в Коми самый высокий тариф, некорректно.

Для примера, в Камчатском крае выделены две зоны, которые обслуживаются разными регоператорами по разным тарифам. Плата за месяц работы регоператора №1 составляет 359,78 рубля в МКД и 350,71 рубля в частных домах с печным отоплением. Плата за месяц работы регоператора №2 – 276,51 рубля и 269,54 рубля соответственно.

Основными факторами, оказывающими влияние на величину единого тарифа регионального оператора, являются: значительная площадь, занимаемая Республикой Коми, и низкая плотность населения; недостаточное количество объектов размещения ТКО, вследствие чего расстояние транспортирования от объектов образования и накопления ТКО до некоторых объектов размещения отходов превышает 500 км (например, в Усть-Цилемском районе от сел Новый Бор и Ермица до полигона в Ухте); наличие труднодоступных населенных пунктов, транспортная связь с которыми отсутствует в период весенне-осенней распутицы.

Учитывая эти факторы, транспортная составляющая в тарифе составляет более 80 процентов. Тем не менее правительство Коми разрабатывает меры по снижению размеров платы граждан за данную услугу».

В ходе недавнего рабочего заседания, на котором были рассмотрены вопросы внедрения новой системы обращения с ТКО, глава Коми Сергей Гапликов поручил правительству скорректировать плату за вывоз ТКО.

– Во всех субъектах России новая система регулирования в области обращения с ТКО должна заработать до 1 января 2019 года. В Республике Коми мы эту работу начали на два месяца раньше, чтобы на практике отработать механизмы и возникающие нюансы, которые существенно влияют сегодня в том числе и на размер соответствующих тарифов. Задача правительства – в кратчайший срок все эти вопросы тщательно проработать, чтобы и новая система заработала как часы, и стоимость услуги для населения была приемлемой, – заявил Сергей Гапликов.

Если же брать тариф по частному сектору (70 рублей с человека в месяц), то в Коми он окажется самым низким среди регионов, уже утвердивших такой тариф. Доказательство тому – форумы по теме ЖКХ в соцсетях, где люди называют суммы оплаты за вывоз мусора. Скажем, проживающие в частном секторе города Приозерск Ленинградской области платят по 143,61 рубля с человека, на четверых получается 574,44 рубля в месяц. В Волгоградской области плата составляет 300 рублей с человека, в Адыгее – 320 рублей.

Так что, получается, даже если брать среднее арифметическое между тарифом для МКД и для частного сектора, то Республика Коми явно не в лидерах по размеру платы по обращению с ТКО.

В свою очередь «Республика» изучила интернет, чтобы выяснить, какие тарифы планируется установить на территориях, схожих с Коми, где большие территории и низкая транспортная доступность. В большинстве из них расчеты пока не обнародованы, но кое-где уже появилась информация, во сколько обойдется вывоз мусора для населения. Например, как сообщают «Новые Известия» и «Комсомольская правда», в Красноярском крае, в Туруханской технологической зоне, с 2019 года за вывоз мусора семье из трех человек придется платить 13 тысяч рублей вместо нынешних 230 рублей. В Ямальском районе ЯНАО те же трое заплатят более 2500 рублей, было 63 рубля. Таким образом, по некоторым прогнозам, платежи в Красноярском крае могут вырасти в 56 раз, на Ямале – в 33 раза. Это своего рода антирекорды. В Омске называют предварительную цифру – от 163 до 183 рублей с человека.

В Коми плата за вывоз мусора возросла в 5,25 раза, что меньше, чем во многих других регионах, находящихся в более благоприятных условиях. В Ингушетии планируется повышение в 18,5 раза, в Нижегородской области – в 16,8 раза, в Астраханской области – в 9,6 раза, в Курганской – в 8 раз, в Пермском крае – в 6,4 раза. Такие цифры привел на пленарном заседании Госдумы России председатель Комитета по экологии Владимир Бурматов.

А вот что по этому поводу говорят специалисты в сфере обращения с ТКО.

– Исходить надо из того, что региональный оператор – это коммерческое предприятие, которое при всем желании должно работать в плюс. Оно может понизить тариф, выполнив, таким образом, политическую волю правительства региона, которое может посчитать, что рост тарифов ляжет тяжелым бременем на население, но это в свою очередь будет означать, что в регионе не будет никаких инвестиционных программ: не будут реконструироваться полигоны, не будет мусоросортировочных станций и так далее. Однако если у региона другая политика и руководство хотело бы видеть в ближайшее время реорганизацию инфраструктуры, то деваться тут некуда, – заявил «Коммерсанту» вице-президент отраслевой ассоциации НКО «Союзресурс» Александр Никольский.

Лина ПЕРОВА

Сравнение тарифов региональных операторов по вывозу ТКО в регионах России из расчета на человека, проживающего в частном секторе (в рублях):

Республика Ингушетия – 135,23

Камчатский край – 350,71 и 269,54 (2 региональных оператора)

Саратовская область – 136,75

Курская область – 131,28

Ставропольский край – 131,37

Костромская область – 100,48

Кемеровская область – 95,33

Республика Карелия – 84,83

Чукотский АО – 90

Липецкая область – 85,24 и 82,31 (2 региональных оператора)

Ярославская область – 83,80

Республика Алтай – 83,71

Алтайский край – 78,84

Костромская область – 76,06

Ярославская область – 73,94

Республика Коми – 72,08

Астраханская область – 65,03 и 99,32 (2 региональных оператора)

Структура единого тарифа регионального оператора:

Статья расходов Доля в общей сумме расходов Обработка ТКО 0,00% Обезвреживание ТКО 0,00% Захоронение ТКО 3,07% Расходы на сбор и транспортирование ТКО 88,94% Расходы на заключение и обслуживание договоров 5,49% Нормативная рентабельность 2,50% Итого: 100,00%

В инвестиционную программу регионального оператора на 2019-2021 годы включено строительство объектов для сортировки и утилизации ТКО, планируется построить два сортировочных комплекса: один в Ухте, другой в Сыктывкаре. Также планируется построить установку высокотемпературного сжигания отходов. В дальнейшем инвестиционная программа будет направлена на строительство современных полигонов захоронения небольшой мощности в удаленных районах Республики Коми с целью снижения затрат на транспортировку ТКО.