Заявление Ивана Морозова на имя генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева о выходе в отставку, написанная от руки автобиография Юрия Спиридонова, личные дела бывших руководителей республики и уникальные фотографии – все это можно увидеть на выставке «Моя республика: Коми край глазами его руководителей». Экспозиция с таким названием открылась на этой неделе в Национальной библиотеке, она будет работать до конца ноября.

Большинство жителей республики на вопрос о бывших руководителях Коми вспомнят, скорее всего, в первую очередь Юрия Спиридонова, чей 80-летний юбилей отметили совсем недавно. Своими учителями и соратниками первый глава региона считал Ивана Морозова и Зосиму Панева.

Зосима Панев многие годы был председателем Совета Министров Коми АССР, а после председателем президиума Верховного Совета Коми АССР. Иван Морозов 32 года возглавлял обком КПСС. Эти люди не просто внесли огромный вклад в развитие республики, сыграли важную роль в ее истории – они творили историю нашей республики.

Зосима Панев оставил три книги воспоминаний о своей работе. Иван Морозов и Юрий Спиридонов не успели написать мемуары. Но напечатаны небольшие записки Ивана Морозова, есть воспоминания коллег и интервью Юрия Спиридонова. Все эти документы стали основой выставки.

На экспозиции представлены документальные копии из фондов Национального архива Республики Коми. Среди них личные дела, характеристика Юрия Спиридонова 1969 года, протокол собрания избирателей Усинского округа с наказом ему как депутату и другие документы прошлого века.

Артур АРТЕЕВ

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