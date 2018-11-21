Четыре войны Ивана Жижева

Как коми солдат во Франции немцев бил

Ровно сто лет назад, в ноябре 1918 года, закончилась Первая мировая война. За два года до ее завершения, в начале 1916-го во Францию из России отправились отряды Русского экспедиционного корпуса. Первая особая бригада генерал-майора Николая Лохвицкого совершила долгий путь по железной дороге из Москвы через всю Сибирь и Восточный Китай, погрузилась на русские и французские пароходы в порту Дальнем и после 56-дневного плавания через Индийский океан, Суэцкий канал и Средиземное море 26 апреля 1916 года высадилась в Марселе. В составе бригады был и 21-летний коми парень Иван Жижев из пригорода Усть-Сысольска – местечка Кируль.

Имя Ивана Жижева, как имена большинства его однополчан, могло бы кануть в Лету, если бы не московский ученый Борис Морозов. Благодаря ему об Иване Жижеве узнала французский продюсер Аннет Гоурдон. К столетию Первой мировой войны она и режиссер Филипп Клодт сняли документальный фильм «Quatre hommes dans la Grande guerre» («Большая война. Четыре судьбы»). 15 ноября Борис Морозов представил кинокартину в Сыктывкаре. Показ прошел в Литературном музее Ивана Куратова Национального музея Коми. Здесь Борис Морозов также рассказал об Иване Жижеве, который приходится дальним родственником (дядей отца) московского историка.

– Про Первую мировую войну в России вспоминают намного реже, чем про Вторую, – отметил историк. – А ведь это была страшная война, которая потрясла весь мир. В результате этой войны распались четыре мировые империи. Большинство боев проходило не на современной территории нашей страны, а на западной окраине Российской империи и в Европе. Одна из малоизвестных страниц истории этой войны – участие в защите Франции Русского экспедиционного корпуса.

Война началась в августе 1914 года, и вскоре немцы подошли к Парижу. Франция и Россия были в этой войне союзниками, поэтому на помощь французам пришли русские солдаты, которых отправили в обмен на вооружение и боеприпасы. Всего в Европу командировали около 45 тысяч солдат и 750 офицеров. Это четыре русские бригады: две – в Марсель, две – в Грецию. Численность Русского экспедиционного корпуса во Франции превышала двадцать тысяч человек. Самым известным сослуживцем Ивана Жижева был молодой солдат Родион Малиновский, ставший впоследствии советским маршалом и министром обороны СССР. После Февральской революции 1917 года большинство русских солдат требовали от командования отправки домой. Из добровольцев, готовых продолжать сражаться на Западном фронте, был сформирован Русский легион чести. Около 10 тысяч русских солдат, признанных «неблагонадежными», выслали на каторжные работы в Алжир. Но к 1920 году большинство из оставшихся в живых наших соотечественников вернулись на родину, где уже шла Гражданская война. Одни встали на сторону белых, другие – красных.

Иван Жижев родился и вырос в Усть-Сысольске. В 1915 году окончил курс фельдшерской школы в Вологде и был призван в армию. А уже через год отправился во Францию. На память о морском переходе русского корпуса был подготовлен фотоальбом «Через моря и океаны во Францию». Издание получали только офицеры, но Иван Жижев каким-то образом стал обладателем альбома и переслал его родителям в Усть-Сысольск.

Молодой человек запечатлен на двух снимках. Из Европы он посылал родителям почтовые карточки и свои фотографии с короткими письмами на обратной стороне. Так, в первом письме, отправленном в Кируль в июне 1916 года, он пишет: «Дорогие родители. Пишу вам с французского фронта, скоро буду на передовых окопах. Пока жив, здоров, чего и вам желаю. Пишите чаще, жду с нетерпением. Привет моим друзьям. Остаюсь ваш сын. Ваня Жижев». В другой открытке с видом Парижа парень делится впечатлениями о городе, который встретил его и его однополчан в 1917 году бодрой атмосферой праздника и красивыми девушками: «На добрую долгую память, дорогие братья и любезные сестры. Это город, в котором был я три дня в отпуску. Это самый большой город во Франции, в три раза больше Москвы. До свиданья!» Родители Ивана Жижева берегли письма сына, а затем он хранил свой французский архив у себя.

В 1919 году через Архангельск солдат вернулся на родину и сразу был мобилизован в Красную армию. Служил начальником санитарного пункта в Котласе. После войны работал врачом в Сереговском санатории, в 1934-1939 годах заведовал терапевтическим отделением Республиканской больницы Коми АССР. Удивительно, что, несмотря на свою заграничную эпопею, не был репрессирован в годы Большой чистки.

В 1940 году Иван Жижев женился на сестре бабушки Бориса Морозова – Анне Заболоцкой, и семья переехала в Москву. Анна Заболоцкая в 1920-х годах стояла у истоков коми печати. С 1934 года она руководила партотделом в редакции газеты «Вӧрлэдзысь», затем стала заместителем редактора. С ноября 1935 года по август 1936-го была во главе Коми государственного издательства. В 1936-м уехала с дочерьми в Москву, где ее назначили заведующей партийным отделом газеты «Лесная промышленность», a спустя два года заместителем главного редактора. Вскоре возглавила редакцию издания. Позже в течение двадцати двух лет, вплоть до смерти в 1963 году, Анна Заболоцкая руководила Центральной научно-технической библиотекой Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, писала труды по истории этой отрасли.

Осенью 1939 года опытный военврач Жижев был призван в армию на Советско-финскую (Зимнюю) войну, потом началась Великая Отечественная, его вновь призвали на фронт. Капитан, а затем майор медицинской службы, он с июня 1941 года находился на фронте в полевых госпиталях, о чем свидетельствуют записи в военном билете. С января 1942-го по январь 1943 года служил в медико-санитарном батальоне при 131-й стрелковой дивизии, участвовал в Сталинградской битве. Награжден медалью «За оборону Сталинграда», а в августе 1944 года – орденом Красной Звезды. Был участником штурма Берлина в 1945 году, награжден медалью «За победу над Германией».

После войны Иван Жижев 23 года работал на скромной должности врача-рентгенолога в московской поликлинике №34. Вышел на пенсию в мае 1959 года, за полтора месяца до своей кончины.

– Когда дядя Ваня умер, мне было всего семь лет, поэтому помню его смутно, – признался Борис Морозов. – И его героическую биографию я узнал только в начале нынешнего века, когда начал вплотную заниматься историей своего рода. У моей двоюродной тети, падчерицы Ивана Жижева, сохранился его архив. Она сказала, что Иван Михайлович бывал в кругосветном путешествии, есть целый ящик фотографий. Помимо снимков, это письма из Франции, альбом «Через моря и океаны во Францию». Все это богатство я тщательно изучил и передал в Национальную российскую библиотеку в Санкт-Петербурге. Тетя вспоминала, что ее отчим очень гордился тем, что участвовал в четырех войнах: Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной. Несколько фотографий Жижева московский историк передал в Национальный музей Коми.

Во время одной из поездок во Францию Борис Морозов познакомился с Андреем Мусиным-Пушкиным (прямым потомком графа Алексея Мусина-Пушкина, открывшего для науки «Слово о полку Игореве»). Жена Мусина-Пушкина представила московского историка продюсеру Аннет Гоурдон. И когда Борис Морозов рассказал француженке об истории Ивана Жижева, она решила сделать уроженца Усть-Сысольска героем своего документального фильма.

Кинолента «Большая война. Четыре судьбы» впервые была показана в 2014 году по французскому телевидению и на фестивале документальных фильмов в Париже в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду. Любопытно, что на всех афишах и анонсах кинокартины красовался портрет только одного героя – Ивана Жижева. 52-минутный фильм сейчас переведен на русский язык и выложен в интернете.

Четыре героя – немец Вернер Дипман, француз Луи Блан, англичанин Хью Ричард Скарлет и Иван Жижев – простые участники Первой мировой войны. Сюжет ленты построен на их письмах домой. Вернер Дипман взял с собой на фронт фотоаппарат и рассчитывал вернуться домой до Рождества. В одном из сражений ему раздробило руку, а осколок снаряда испортил фотоаппарат. Хью Ричард Скарлет оставил дома беременную жену.

– Я знаю, что в Сыктывкаре остались родственники Ивана Жижева, – рассказал «Республике» Борис Морозов. – Сохранились письма середины прошлого века от его сестры А.М. Антуфьевой с обратным адресом: улица Домны Каликовой, дом 26. Было бы интересно их найти.

Старший научный сотрудник отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук Борис Морозов занимается исследованием книг из коллекции Национального музея Коми. Также он многие годы ведет серьезную работу по изучению своего рода – выходцев из сысольского села Межадор, часто бывает в Сыктывкаре, передает в дар в музеи республики вещи и фотографии из семейного архива. Борис Морозов – единственный член Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года, имеющий крестьянские корни. Предки остальных были дворянами и принимали участие в войне в чине офицеров и генералов. В Отечественной войне 1812 года и в заграничном походе русской армии участвовал и погиб брат его прапрапрадеда Андрей Морозов. А еще один предок, тоже из села Межадор, доброволец-ополченец Осип Морозов на этой войне уцелел, в 1814 году дошел до Парижа и вернулся домой. Осип Морозов доводился московскому историку двоюродным прапрадедом. А наследником по прямой Осипа Морозова был легендарный руководитель Коми АССР Иван Морозов.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и из архива Бориса Морозова