Все социальные обязательства будут выполнены

Ключевым вопросом повестки дня заседания Госсовета Коми станет принятие бюджета республики на 2019 год и 2020-2021 годы.

Накануне на брифинге спикер парламента Надежда Дорофеева напомнила, что принятию главного финансового документа региона предшествовала серьезная работа, особенно в течение последних двух месяцев: рассмотрены все 19 госпрограмм. В обсуждении участвовали не только руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, но и представители общественных организаций.

Депутатский корпус поставил перед собой задачу выслушать все точки зрения и услышать предложения с мест. Например, сама спикер перед рассмотрением госпрограммы «Развитие здравоохранения» побывала в Княжпогостской ЦРБ, встретилась с врачами и пациентами, а затем заданные ими вопросы адресовала министру отрасли. Дмитрий Березин проинформировал, что за предстоящие пять лет для городов и районов республики будет приобретено более трехсот единиц медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного. В проекте бюджета республики все эти расходы запланированы.

Цикл мероприятий по рассмотрению проекта закона о республиканском бюджете завершился заседанием межведомственной согласительной комиссии. Депутаты пришли к общему решению по всем спорным вопросам, в результате чего был утвержден перечень из 17 предложений и рекомендаций по проекту бюджета 2019 года.

– Особое внимание уделили социальному блоку, что и понятно: бюджет республики по-прежнему остается социально ориентированным. Все социальные обязательства перед населением будут неукоснительно выполнены, – подчеркнула Надежда Дорофеева и сообщила, что правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на организацию лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, финансирование летней оздоровительной кампании, на содержание, строительство, реконструкцию и капремонт автодорог, в первую очередь тех, по которым пролегают маршруты школьных автобусов.

По последнему из пунктов рекомендаций решение уже принято: согласованными поправками к проекту закона о бюджете средства на дорожные работы увеличены на один миллиард рублей. Таким образом, объем Дорожного фонда Коми будет доведен до пяти миллиардов рублей (в этом году он составил 3,2 миллиарда).

Важной статьей расходов останется возведение социальных объектов. На 2019 год средства заложены на строительство республиканской инфекционной больницы, реконструкцию радиологического отделения онкологического диспансера, завершение строительства школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита, газификацию микрорайонов Ягкар, Шордор и Шордор-2 в столичном поселке Верхняя Максаковка.

В понедельник, накануне предсессионных заседаний комитетов Госсовета, в парламент поступили последние согласованные поправки по проекту бюджета-2019.

Надежда Дорофеева сообщила журналистам самые свежие цифры: на 3,8 миллиарда рублей увеличиваются безвозмездные поступления из федерального бюджета. Таким образом, всего из федеральной казны республика получит в следующем году 8,5 миллиарда рублей (в текущем году – 6,4 миллиарда).

– Это еще раз подчеркивает четкую и слаженную работу правительства, главы Коми, наших представителей в обеих палатах Федерального собрания Российской Федерации по участию во всех федеральных программах и наполнению бюджета республики, – подчеркнула председатель Госсовета.

Добавленные средства – строго целевые, они пойдут на мероприятия по реализации нацпроектов.

Таким образом, с учетом согласованных поправок доходы региона в 2019 году составят 77 миллиардов 134 миллиона рублей, расходы – 78 миллиардов 583 миллиона, дефицит планируется на уровне 1,5 миллиарда, а с 2020 года ожидается профицит.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев заострил внимание журналистов на законопроекте №193, продлевающем меры социальной защиты жителей региона.

– Проектом предлагается продлить по 31 декабря 2021 года единовременное денежное пособие при усыновлении ребенка (200 тысяч рублей, 250 тысяч, если усыновляемый ребенок имеет отклонения в развитии), однократное возмещение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, средств на проведение капитального (100 тысяч рублей) и текущего (50 тысяч рублей) ремонта жилого помещения. Продлеваются такие меры соцподдержки, как региональный семейный капитал (150 тысяч рублей), компенсация расходов на уплату взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше. Беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях РК, как и прежде, будут возмещаться расходы на проезд в медицинские организации. По 31 декабря 2019 года продлевается предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами. Семьи, где родится третий и последующий ребенок, будут получать денежную выплату в размере прожиточного минимума до достижения детьми трех лет, – перечислил депутат основные пункты законопроекта.

На реализацию этих мер поддержки требуется 632 миллиона рублей, из них 204 миллиона рублей будут привлечены из федерального бюджета.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru