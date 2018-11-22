Ночь. Пятница. Специи: уральцы отправятся шопиться в интернет

В разгар «Черной пятницы» и высокой покупательской активности «МегаФон» приготовил подарок для многочисленных любителей #Cпеций – повысил кэшбэк до 30%.

Сервис #Специи объединяет сотни магазинов и дает внушительный кэшбэк. Благодаря этому всего за год его популярность выросла в 5 раз. Чаще всего заказывают товар в глобальной сети люди в возрасте от 25 до 34 лет. Заходят они в основном со смартфонов Xiaomi и Samsung, на третьем месте владельцы яблочной продукции.

За товарами и дополнительной выгодой, по оценке экспертов, уральцы чаще всего ходят в период с 14:00 до 16:00 часов и с 20:00 до 23:00 часов.

Больше всего любителей кэшбэка живет в Свердловской области. Здесь совершается каждая четвертая покупка в рамках сервиса. Далее идут югорчане, челябинцы и жители республики Коми. В среднем пользователь #Специй тратит на шопинг 15 000 рублей. Самое крупное приобретение было совершено на сумму 265 000 рублей, а минимальное – на 49 рублей.

В ТОП-5 по сумме заказов через кэшбэк-сервис вошли компании:

1. МегаФон

2. Booking.com

3. Ситилинк

4. AliExpress

5. М.Видео

«Специи объединяют более 300 востребованных магазинов в 19 категориях товаров. Когда какой-то крупный бренд объявляет распродажу – заказы могут вырасти в 10-20 раз. «Черная пятница» не станет исключением и наши покупатели смогут получить максимальную выгоду от шопинга. Вознаграждение поступит на счет абонента «МегаФона», а полученный кэшбэк можно использовать для оплаты услуг связи либо потратить на другие покупки», – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

При помощи Специй от «МегаФона» пользователи получат повышенный кэшбэк до 31 декабря 2018 года. До 30% от совершенных покупок возвращается на счет телефона.

Текст и фото «МегаФон»