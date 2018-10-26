Октябрьские резолюции

Парламентарии Коми приняли решения по непростым вопросам

В Госсовете Коми прошло III заседание VII сессии, оказавшееся богатым на вопросы, вызвавшие немало споров. Несмотря на то что по многим законопроектам депутаты долго и горячо дискутировали на рабочих встречах, к согласию к 25 октября они не пришли. Так что в этот день в большом зале Госсовета республики продолжали высказывать мнения и вносить предложения.

Язык без принуждения

Всего на рассмотрение депутаты вынесли 31 вопрос, утвержденный президиумом Госсовета. И с полдюжины из них вызвали бурные дискуссии, но в результате большинство проголосовало «за». В частности, был принят проект о внесении изменений в республиканский закон «Об образовании». Согласно поправкам родители школьников будут писать заявления, выбирая, будет ли их ребенок изучать коми как родной или один из государственных языков региона. При подготовке законопроекта его обсудили с представителями национальных движений региона, учтя их предложения.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев назвал самыми сложными и спорными в процессе принятия поправки, касающиеся изменений в методике объема субвенций на реализацию образовательных программ в школах и детсадах. Дополнительные вливания в отрасль составят 212 миллионов рублей, если этого окажется мало, в апреле рассмотрят вопрос о добавке. Законопроект предусматривает увеличение на 10 процентов учебных расходов – на учебники, инвентарь. Также будет увеличена доля в структуре затрат фонда оплаты труда по административно-управленческому персоналу, прочим служащим и учебно-хозяй-ственным и административным сотрудникам.

– Речь идет о том, что с учетом увеличения МРОТ с 1 января этого года и 1 мая этого года зарплата «прочих» достаточно серьезно подросла. И для выравнивания ситуации по фонду оплаты труда дополнительно вливаются средства. Для примера: в Инте в прошлом году МРОТ составлял 10 тысяч рублей. С учетом изменений в январе и мае этого года МРОТ там стал 25 675 рублей. Представьте, сколько теперь требуется средств, чтобы подтянуть эти зарплаты, – пояснил Сергей Артеев.

Кроме того, изменяется коэффициент наполняемости малокомплектных школ с 10 до 7 человек в классе, чтобы такие школы могли получать дополнительные средства. А для их педагогов вводится повышенный коэффициент, чтобы они получали нормальную зарплату, несмотря на то, что вынуждены работать с недостаточной нагрузкой. Это важно, потому что малокомплектные составляют 31 процент от общего числа школ в Коми, всего их 109. Также дополнительные средства пойдут на поддержку педагогов, которые ведут работу по сопровождению детей-инвалидов, занимающихся по индивидуальным программам в школах.

Много споров у депутатов вызвало предложение о введении коэффициента сменности, который, по обтекаемому выражению Сергея Артеева, «средств муниципалитету не прибавляет, но стимулирует на открытие новых учебных мест». Проще говоря, это рычаг давления на местных чиновников, дабы они изыскивали возможности, чтобы избавиться от двухсменки в школах, иначе можно потерять в субвенциях. Пока с учетом разногласий 2019 год определили как переходный период для понимания, а что же муниципалы действительно могут сделать в этой области.

Невостребованные загсы

Многие дискуссии, касающиеся принимаемых законопроектов, не обошлись без участия депутата Екатерины Дьячковой, попавшей в республиканский парламент только в сентябре этого года. В частности, она и на заседании комитета по социальной политике, и на заседании сессии выступала против законопроекта, предусматривающего закрытие 93 загсов в разных сельских поселениях, несмотря на то, что ее информировали, что проект этот согласован и одобрен на местах. Дело в том, что практически в половине из этих 93 поселений услугами загса за прошедший год вообще никто не воспользовался, в других записи гражданского состояния осуществлялись раз-два в год.

К тому же сейчас на федеральном уровне к загсам предъявляются весьма жесткие требования (например, в части обеспечения интернетом, техникой, по соблюдению безопасности), и большинство таких учреждений на селе им не соответствует. У налоговых органов начинают возникать вопросы, зачем держать сотрудника загса, да еще снабжать его дорогостоящей аппаратурой, повышать квалификацию в деревне, где его услуги нужны в лучшем случае пару раз в год. А учитывая, что, например, чтобы оформить запись о смерти, родственникам покойного все равно придется ехать в район за справкой, то и услугой загса проще воспользоваться в райцентре. Тем более что и госпошлины обычно приходится оплачивать там же, так что ехать все равно нужно. Некоторые депутаты настаивали на том, что загсы надо сохранять, поскольку в райцентр ездить дорого. Другие парламентарии возразили, что в таком случае с точки зрения экономической целесообразности проще компенсировать людям проезд в райцентр с целью оформления брака, свидетельства о рождении или смерти.

Также вопросы депутатов вызвало установление прожиточного минимума для пенсионеров. Законопроект предполагает единую для всей территории сумму – 10742 рубля, сейчас 20 600 жителей Коми получают пенсию ниже этого уровня, поэтому им полагается доплата. Было высказано мнение, что это несправедливо, поскольку цены на территории Коми сильно отличаются: одно дело – Сыктывкар, другое – Усть-Цильма, поэтому прожиточный минимум нужно индексировать в зависимости от территории. Но такое положение дел диктует федеральный порядок назначения прожиточного минимума.

Поясу быть

Несмотря на бурные споры и критику, был принят законопроект о создании на территории Сыктывкара лесопаркового зеленого пояса. Как уже сообщала «Республика», в «пояс» по проекту предварительно решено включить пять участков общей площадью 367 га. Но этот вариант не устраивает полностью ни инициатора проекта – местное подразделение ОНФ, ни природоохранную прокуратуру Сыктывкара, которая считает, что особый статус должны получить более 2 тысяч га. Но все в порядке с кадастровыми документами только в отношении этих 367 га, находящихся в ведении городского лесничества, а по остальным территориям нужна долгая и затратная работа.

Также сомнения парламентариев вызвал тот факт, что упомянутые участки – по сути санитарно-защитные зоны между жилыми массивами и промышленными предприятиями, очистными сооружениями, свинофермой и учреждениями УФСИН. Как в таком случае можно говорить о том, что эти места могут использоваться для проведения научных исследований, ведения экологической и просветительской работы, развития туризма, отдыха горожан, а это приоритетные задачи для зеленых поясов. Тем не менее законопроект тоже было решено принять как некий пилотный вариант, опираясь на который можно создавать лесопарковые пояса и вокруг других городов Коми. Тем более что в список и площади территорий зеленого щита еще можно будет внести изменения.

Дело прибыли

В то же время ряд законопроектов вопросов у депутатов на заседании и комитетах либо не вызвал вовсе, либо были лишь просьбы к сотрудникам и руководителям министерств уточнить те или иные параметры. Так, вполне гладко прошел проект изменений в закон «Об административной ответственности». Суть в том, что Сыктывкар и Ухта, как пояснил депутат Геннадий Горбачев, пожелали, чтобы им дали полномочия по созданию административных комиссий по рассмотрению правонарушений в сфере благоустройства. Это позволит более качественно и эффективно рассматривать такие правонарушения, сократить сроки рассмотрения, издержки на почтовые переводы.

Практически не вызвало вопросов решение об ответственности родителей, чьи дети вторично были пойманы при нарушении «комендантского часа». Таковых случаев, кстати, по республике очень мало. Также спокойно прошел ряд узконаправленных проектов вроде требований к местам стоянки заказных автобусов. Одобрительно депутаты отнеслись и к увеличению срока рассрочки при приобретении государственного имущества частниками с 5 до 7 лет – это должно поспособствовать развитию малого бизнеса. Один из парламентариев даже отметил, что сам в бытность бизнесменом такому очень бы порадовался.

Спокойно прошла и тема тарифов на коммунальные услуги, повышение которых в Коми держится в общепринятых в России рамках. Ресурсоснабжающие организации в порядке возмещения выпадающих доходов (разницы между реальной ценой услуги и суммами, которые платит население) получат около 2,5 миллиарда рублей.

И, наконец, одобрение получил и представленный министром финансов Галиной Рубцовой проект о внесении изменений в республиканский закон о бюджете Коми на 2018-2020 годы, поскольку проходил он по разряду «хорошие новости»: доходы республиканской казны вырастут на 5,8 миллиарда рублей за счет увеличившихся налогов на прибыль организаций (плюс 3,6 миллиарда), налога на доходы физлиц, имущества организаций, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Безвозмездные поступления составят 6,3 миллиарда рублей. Соответственно, уменьшится на 3 миллиарда дефицит республиканского бюджета (останется полтора миллиарда), и можно будет увеличить расходы – на 2,8 миллиарда. Средства пойдут на здравоохранение, развитие образования, компенсации выпадающих доходов предприятиям ЖКХ, развитие транспортной системы, сельское хозяйство, дотации на сбалансированность местных бюджетов и благоустройство набережной Газовиков в Ухте – этот пункт включен по распоряжению правительства России, поскольку проект стал одним из лучших во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

Кроме того, на заседании Госсовет Коми официально пополнился двумя новыми парламентариями, взамен выбывших Александра Лейфрида и Михаила Брагина депутатские удостоверения и значки получили Михаил Серов и Галина Нагаева. Первого сразу же включили в состав комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, вторую – в комитет по социальной политике.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru