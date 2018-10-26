Юбилеи предстоящего года

Национальная библиотека Республики Коми подготовила Перечень основных знаменательных и памятных дат республики на предстоящий год. В документ включены юбилейные значимые даты политической, хозяйственной, культурной жизни региона, а также сведения о жизни и деятельности людей, чьи имена связаны с историей Коми.

При подготовке издания сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы библиотеки использовали фонды учреждения, архивные материалы, а также интернет-ресурсы.

Среди юбилейных дат – исполняющееся в январе 135-летие со дня рождения первой детской коми писательницы Агнии Андреевны Сухановой. В феврале в регионе отметят 210 лет со дня рождения исследователя Коми края Павла Ивановича Крузенштерна и 130 лет со дня рождения социолога, культуролога, философа Питирима Александровича Сорокина. В этом же месяце 55 лет назад было открыто здание железнодорожного вокзала в Сыктывкаре.

В марте – 145 лет со дня рождения историка-краеведа, языковеда Андрея Андреевича Цембера, 125 лет Троицко-Печорской межпоселенческой центральной библиотеке имени Геннадия Федорова. В апреле республика отметит вековой юбилей профессора, основателя и первого ректора Сыктывкарского университета Валентины Александровны Витязевой.

В апреле 80-летие отпразднует Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря»), 85-летие – Союз писателей Республики Коми. В этом месяце 55 лет назад в Сыктывкаре начал развиваться парашютный спорт, 25 лет исполнится национальному природному парку «Югыд ва».

Среди значимых дат летних месяцев 2019 года – 180 лет со дня рождения первого коми поэта Ивана Алексеевича Куратова, День коми письменности, 220 лет селу Усть-Ухта Сосногорского района, 155 лет назад пароход «Печора», снаряженный известным купцом Михаилом Сидоровым, открыл историю печорского судоходства.

Закроют юбилеи 2019 года такие события, как 105-летие со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича Оплеснина, 155-летие церковно-просветительного издания «Вологодские епархиальные ведомости», 60-летие Коми регионального отделения Союза журналистов России.

Лина ПЕРОВА

Фото bibliom.ru