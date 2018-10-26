Памяти Николая Семенюка

28 октября 1960 года – в этот день родился человек, внесший огромный вклад в развитие лесопромышленной отрасли Республики Коми и Российской Федерации, Николай Терентьевич Семенюк.

Он стал новатором в этой сфере, предложив сортиментную заготовку: до 2003 года почти все предприятия Коми практиковали хлыстовую вывозку. Николай Семенюк на базе ООО «Лузалес» одним из первых применил сортиментную заготовку, преимущества которой оценили буквально все лесозаготовители. Плюсов у нее масса: валка, обрезка сучьев и раскряжевка производятся прямо на месте, при этом бревно распиливается по размерам, что позволяет избежать транспортировки лишних грузов.

И это не единственная заслуга Николая Терентьевича. Предприятие, становление которого пришлось на суровые девяностые годы, непрерывно развивается, наращивая производственные и технические мощности. Вместе с расширением лесозаготовительных площадей ООО «Лузалес» строило и строит производства по глубокой переработке древесины, внедряет биоэнергетические технологии, модернизирует основные технологические процессы, применяя новейшее оборудование. Это и новые линии раскряжевки и распиловки сырья, пеллетные прессы и теплогенерирующие установки, позволяющие организовать безотходное деревообрабатывающее производство, и первые в России 6-зонные сушильные камеры непрерывного действия типа ТС.

В ближайшей перспективе предприятия «Лузалес» – открытие современнейшего лесопильного завода в местечке Човъю под Сыктывкаром, которое позволит увеличить объем выпускаемой продукции нормируемой влажности до 200 тысяч кубометров в год. Сырье на новый комбинат будет поставляться по железной дороге с погрузочного терминала «Удора», который будет достроен и введен в эксплуатацию с полным комплексом обслуживающей инфраструктуры уже в этом году.

И это лишь часть грандиозных планов, намеченных Николаем Семенюком. Его ранняя кончина в 57 лет – невосполнимая и горькая утрата для предприятия, родных и близких. Но отдавая дань памяти этому деятельному, энергичному, мудрому руководителю, все мы будем следовать намеченному пути, создавая в Коми сильнейшее лесопромышленное предприятие непрерывного роста.

За вклад в развитие отрасли Николай Семенюк был удостоен звания заслуженного работника лесной промышленности Российской Федерации.

Коллектив ООО «Лузалес»