Веселые старты в честь гражданской обороны

12 октября в Сыктывкаре состоялась вторая спортивная эстафета «Будь готов к гражданской обороне!» – своеобразный аналог норматива ГТО. Первая эстафета прошла в октябре 2017 года и была приурочена к 85-й годовщине создания системы гражданской обороны. Спортивный праздник решено было сделать ежегодным и проводить его в октябре – в рамках месячника гражданской обороны. По замыслу организаторов, спортивный праздник должен и пропагандировать здоровый образ жизни, и популяризировать гражданскую оборону.

Начальник регионального управления МЧС России Александр Князев напомнил, что в прошлом году эстафета была «малочисленной», участвовали в ней лишь команды сотрудников министерства, а в этом году круг участников расширился. На беговые дорожки республиканского стадиона вышли команды Главного управления МЧС России по РК, 1-го отряда ФПС, Специализированной пожарно-спасательной части, Управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми и спасатели СПАС-Коми. Вызов профессиональным спасателям бросили сборная сотрудников МВД республики, команда информационного агентства БНК, студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. По условиям состязаний каждая команда состояла из шести человек.

Александр Князев предупредил, что сотрудники МЧС настроены на серьезную борьбу и никаких скидок командам гостей, даже тем, в которых есть представительницы прекрасного пола, не будет, пожелал всем участникам хороших стартов и удачи. Также участников поприветствовал врио министра физической культуры и спорта Александр Грищук. Первым конкурсом стал творческий – каждая команда представляла свою речовку. По итогам лучшей была признана кричалка команды МВД, очевидно, судей подкупил призыв полицейских: «Чтобы мирно вам жилось, чтобы крепко вам спалось, каждый день и каждый час надевай противогаз».

На первом этапе эстафеты участник, надев защитный костюм Л-1 и противогаз, должен был преодолеть первые сто метров. Здесь было важно не просто быстро надеть на себя защиту, но сделать это правильно и аккуратно. На беговую дорожку стадиона выходили сразу две команды. В первом забеге сошлись журналисты и полицейские. Силы изначально были неравны, а на старте представительницу команды БНК подстерегла неудача – спортсменка подвернула ногу, поэтому соперник сразу вырвался вперед. Впрочем, журналистка не выбыла из игры, а продемонстрировала настоящий спортивный дух – до следующего этапа мужчины донесли ее на руках, и она сумела передать эстафетную палочку следующему участнику. Тот, надев боевую одежду пожарного, побежал следующую стометровку.

На третьем этапе проверялась слаженность действий трех членов команды. Один играл роль пострадавшего, двое других оказывали ему первую помощь – накладывали шину на «сломанную» ногу, а затем переносили на носилках на сто метров. Все действия участники выполняли в противогазах. Судьи оценивали не только быстроту передвижения, но и правильность оказания первой помощи.

Самым сложным для исполнения оказался четвертый этап, на котором участник эстафеты в респираторе должен был совершить десять вращений вокруг палки, держась за нее рукой. Такое упражнение помогает проверить способность ориентирования в окружающем пространстве. После выполнения этого упражнения полицейские слегка «сбавили обороты», и у журналистов появился шанс нагнать соперников, но все же первым финишную черту пересек страж порядка.

По результатам четырех забегов весь условный пьедестал почета заняли профессионалы: лучшей жюри признало команду СПАС-Коми, второе место досталось команде Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Коми. Третье место заняла команда сотрудников 1-го отряда ФПС. Призом для всех стал заряд позитивных эмоций. После награждения победителей Александр Князев подчеркнул, что гражданская оборона – дело общее, в нем не может быть проигравших.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ГУ МЧС России по РК