Из пространства шаблонов – в пространство индивидуальности

В рамках проекта «Инклюзивная школа современной жизни» открылся курс психологии для людей старшего возраста

Зависит ли качество жизни в возрасте 50+ от того, как человек жил до этого? Что делать со свободой, которая внезапно обрушивается на человека после выхода на пенсию? Как преодолеть стереотипы, связанные с представлением о том, что в этом возрасте уже многое поздно? Ответы на эти вопросы искали участники специального курса психологии для людей третьего возраста, открывшегося в этом году в рамках проекта «Инклюзивная школа современной жизни».

Разобраться в сложностях своего возраста и человеческих взаимоотношений пожелало не так уж мало участников проекта. На курс записались 50 человек. Это убедительно свидетельствует о том, что на пенсии активная жизнь вовсе не заканчивается, люди хотят вступить в новую ее фазу подготовленными. Как показал предварительный опрос, пожилые люди желают наладить взаимоотношения с близкими, научиться грамотно разрешать конфликты, разобраться в себе. В программе курса – лекции, семинары, тренинги, личные консультации.

Открывая первое занятие, преподаватель курса психолог Ольга Авдеева отметила, что возраст 50+ в психологии до сих пор считается необжитой территорией, не изучен психологами и вообще отграничен от других возрастов. Чем и как можно заняться, вступив в это пространство, с каким антагонизмом сталкивается в этом возрасте личность, какие вопросы о возрасте до сих пор остаются без ответа и почему, возможно, останутся без ответа навсегда, что нужно, чтобы выбрать позитивную стратегию проживания этого интересного возраста – все эти темы будут обсуждаться в рамках нового курса.

По словам психолога, все остальные возрастные категории более или менее изучены. Существуют некие общепризнанные шаблоны, определяющие особенности и задачи того или иного возраста. К примеру, в семь лет ребенок становится школьником, в 17 лет определяется с будущей профессией, в возрасте от 20 до 30 решает вопросы создания семьи и т.д. Для каждого периода существуют некие параметры развития, но на черте 50+ шаблоны заканчиваются, и начинается неизведанная территория. И каждый вступивший в этот возраст идет в какую-то свою сторону. И совсем необязательно он, как это представляется правильным большинству, будет в этом возрасте печь пирожки внукам и копаться на даче. Третий возраст – это территория, в которой больше нет схем, не работают пресловутые «должен» и остается только индивидуальный опыт. То есть человек с возрастом становится феноменом. Его уникальность возрастает настолько, что чем-то ее измерять или с кем-то сопоставлять становится нереально. Можно найти много общего между двумя трехлетними детьми, но каждый человек, переступивший черту 50, индивидуален и неповторим.

Жизнь активно развивается, и в последние несколько десятилетий появились новые технологии, благодаря которым возрастные рамки размылись. В свое время никого, наверное, не удивляло, что Пушкин называл «старушкой» мать Татьяны Лариной, которой, судя по тому, во сколько тогда выходили замуж девушки, вряд ли даже сорок исполнилось. Не вызывало вопросов и то, что у Тургенева родители молодого Базарова – «старички». А сегодня слова героини известного фильма о том, что в 40 лет жизнь только начинается, ни у кого не вызывают сомнения. В наши дни 50-летние могут кататься на коньках, получать новое образование и даже рожать детей. И потому накладывать старые понятия на новую возрастную схему нельзя.

И тем не менее, перешагнув рубеж 50, почти все испытывают растерянность: «Вот я – молодой, здоровый, а что мне дальше-то делать? Дети выросли, все, что от меня требовалось, я в этой жизни сделал. Чем теперь заполнить освободившееся время? Причем заполнить так, чтобы было интересно и мне, и другим». Подобные вопросы возникают оттого, что человек в этом возрасте сталкивается с двумя взаимоисключающими факторами, которые создают это напряжение и погружают в негатив. Но их нужно теперь как-то принять и жить полноценно дальше. Что же это за взаимоисключающие факторы? С одной стороны, это отсутствие схемоуказателей. То есть если раньше жизненные цели и задачи были ясны, потому что человек жил как все: делал карьеру, растил детей, строил дом и так далее, то сейчас наступила полная свобода – человек больше никому ничего не должен.

Можно определить для себя новые цели и задачи, но все это наталкивается на наличие сложившихся в обществе стереотипов.

– Окружающих может возмущать: чего это вас вдруг понесло замуж в 50 лет или переезжать куда-то? И дети об этом говорят, и коллеги. И получается, что вот она – свобода, а с другой стороны, вот они – ограничения. И самое главное – никто никого больше не сориентирует, и каждый выискивает собственный ориентир, прокладывает собственную дорогу и ищет то место, где открываются новые двери. Это все равно что у вас появился автомобиль, но вы не знаете, как им управлять, куда ехать, да еще рядом кто-нибудь поучает: мол, зачем тебе это нужно в твоем-то возрасте. В общем, появляется много чего, чем нужно учиться управлять. Есть в этом возрасте вопросы, на которые ученые не ответили, и, может, никто никогда не ответит, потому что мы выходим из пространства шаблонов и заходим в пространство индивидуальности, – рассказала Ольга Авдеева.

В ходе первого занятия участники проекта ответили для себя на вопросы, без ответа на которые сложно куда-то двигаться. К примеру, вопрос: «Зависит ли качество жизни после 50 от качества ранее прожитой жизни и насколько?» Ведь многих тормозит именно груз прожитых лет, негативный опыт и так далее. В ходе дискуссии пришли к выводу, что все зависит от того, что сам человек думает об этом. Решит он, что груз обременяет его, тогда это будет одна стратегия проживания. Или решит, что какой бы ни была его жизнь до настоящего момента, он может изменить ее согласно своим желаниям. И то, и другое – результат собственного решения. Нужно только выбрать свой путь и следовать ему, опираясь на свою ситуацию.

– Как только вы принимаете решение о том, куда хотите двигаться, ресурсы начинают изыскиваться, – заверила слушателей психолог. – Ведь для того чтобы что-то осуществить, нужны ресурсы. Приняв решение, вы перестаете рефлексировать и отправляетесь на их поиски. Начинается прогулка в пространство возможностей. На наших занятиях мы с вами будем учиться видеть эти возможности. Возможность – это такая интересная вещь, что можно ее вообще не видеть, и только привычка мыслить иначе и допускать наличие возможностей позволяет их увидеть. Этот поиск сделает жизнь осмысленной и выведет на качественно новый уровень.

У участников разговора возник закономерный вопрос: «А что делать со страхами, которые неизбежны на пути ко всему новому? Ведь решившись изменить жизнь в этом возрасте, нужно быть готовым к новым испытаниям. Потому что одно дело, когда ты начинаешь что-то в молодости, и совсем другое – в старости». Поразмышляв, пришли к выводу, что решение сначала побороть свой страх и только потом приниматься за осуществление желаемого – неконструктивно. Правильнее идти в свой страх и даже иногда придется действовать, ощущая его. Познанный страх уже не страх, а опыт.

Еще одним условием счастливого проживания третьего возраста является принятие неопределенности. Если в молодости человек жил завтрашним днем и далекими перспективами, то в зрелом возрасте все перестает иметь гарантию, мир вокруг быстро меняется, и нет никакого будущего, есть только ситуация здесь и сейчас, на которую мы можем откликаться правильно и душевно. Как бы мы ни хотели обмануть время и себя, но возраст возьмет свое. И никакие неизбежные потери никак не должны поколебать нашего смысла. Вместо закрывшихся дверей всегда открываются новые.

В ходе первого занятия участники развенчали распространенное заблуждение по поводу того, что в этом возрасте делать поздно. Что-то начинать, как в молодости, конечно, поздно. Но можно начинать с другого уровня, по-другому. Допустим, в 56 лет замахиваться на то, чтобы побить все мировые рекорды по бегу, – смешно. Но зато побить собственные рекорды, преодолеть в чем-то свои ложные установки и выйти на другой уровень – это классно. В этом плане можно каждый день ставить новые рекорды. Стереотип о том, что в пожилом возрасте поздно учиться, тоже только стереотип и не более. В Европе уже давно существует практика беспрерывного обучения, люди там учатся всю жизнь. Почему, например, считается, что поздно заводить отношения? Конечно, так, как в молодости, с теми же задачами, чтобы рожать, строить дом, это поздно. Но по-другому, с иными целями и задачами – совершенно не поздно. Ведь, невзирая на возраст, люди остаются мужчинами и женщинами, просто отношениям теперь придается некий более высокий смысл.

Разобравшись с особенностями и ложными стереотипами третьего возраста, участники курса наметили вопросы, которые они хотели бы обсудить с психологом на новых занятиях. Следующую встречу решено было посвятить проблеме одиночества.

Галина ГАЕВА

Фото z77.d.sdska.ru, lotos-spb.ru