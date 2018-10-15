Бриллиантовая пара Выльгорта

11 октября жители села Выльгорт Лидия и Николай Власовы отметили свою бриллиантовую свадьбу. Он – известный спортсмен и тренер, чье имя присвоено лыжной базе, она – заслуженный учитель, депутат, активный общественник. Уже 60 лет жизнь и судьба этих ярких личностей прочно связаны.

Свадьба новобрачных, проходившая в октябре 1958 года в Сыктывдинском райкоме комсомола, едва не сорвалась. Николай был на спортивных сборах в Лемъю, его отпустили всего на три дня. Он так торопился жениться, что забыл свой паспорт на спортивной базе, и в загс явился без него. Благо регистратор приняла вместо паспорта военный билет, за которым еще пришлось сбегать домой.

Лыжными гонками уроженец Выльгорта начал заниматься в Сыктывкарском лесотехническом техникуме, куда поступил после семи классов школы. Быстро обнаружилось, что у Николая Власова настоящий спортивный талант, его отправили выступать на всероссийские соревнования в Киров за сборную техникума, а после этого включили в сборную команду Республики Коми для участия во всероссийских соревнованиях в Ленинграде. Так спортивное увлечение превратилось в профессию, и всю свою жизнь он посвятил лыжным гонкам. В 1958 году 23-летний Николай Власов стал абсолютным чемпионом Коми АССР, а в 1962 году уже был мастером спорта СССР по лыжным гонкам, одним из первых в республике.

Первым он потом становился много раз, причем невзирая на возраст, сейчас Николай Власов – 23-кратный чемпион Республики Коми по лыжным гонкам. С 2004 по 2007 год включительно он выигрывал региональное первенство среди ветеранов, в 2014-м завоевал две медали на чемпионате России среди любителей лыжного спорта.

В 1961 году Николай Власов начал заниматься тренерской работой, сначала в областном совете добровольного спортивного общества «Урожай», а в 1970-м возглавил филиал республиканской специализированной детской спортивной школы в Выльгорте. Там он больше двадцати лет тренировал ребят, сотни его воспитанников выполнили первый и второй разряды по лыжам, некоторые потом так же, как и их учитель, стали чемпионами республики и мастерами спорта СССР. В 1990-1996 годах Николай Власов был председателем спорткомитета Сыктывдинского района. По его инициативе в Выльгорте была создана лыжная база (в прошлом году ей присвоили имя Николая Власова), впервые в республике проложена освещенная лыжная трасса.

Но лыжные гонки – не единственный вид спорта, которым занимается Николай Власов. Он играет в волейбол, баскетбол, футбол, городки, русскую лапту, кроме того, в его активе – стрельба, плавание и шахматы.

Все эти годы главный его болельщик – жена Лидия, которая ходит с ним на все спортивные соревнования.

– Часто жду его под горкой, а потом подгоняю, чтобы быстрее бежал к финишу, – рассказывает Лидия Власова.

Муж для нее – самый надежный тыл и опора. Познакомились они благодаря распределению. Лидию, уроженку Удорского района и выпускницу Сыктывкарского педучилища, отправили в Сыктывдин. В 1954 году она пришла работать учителем в Гавриловскую санаторно-лесную школу.

– Там жили и учились школьники младших классов из различных городов и районов республики, страдающие легочными заболеваниями. Оторванные от семей ребята нуждались в особом внимании. Местных, знающих только коми язык, пришлось учить говорить по-русски, чтобы они понимали сверстников, – рассказала собеседница издания.

Вскоре ее избрали секретарем комсомольской организации имени Михаила Калинина в соседней деревне Ивановка. Тогда в колхозах республики активно внедряли кукурузу, и бригада местных комсомольцев вырастила необычно большие для северных условий початки. С сыктывдинской царицей полей Лидию отправили на ВДНХ, где ей вручили почетную грамоту ВЛКСМ «За лучшие производственные показатели».

В 1956 году ее приняли на работу в райком комсомола, так она попала в Выльгорт и в следующем году познакомилась с будущим мужем. По словам Николая Власова, покорила его девушка своим голосом – уж очень красиво пела. Да и сейчас каждое утро она начинает с песни.

В 1959 году Лидия Власова вернулась в педагогику – стала учителем начальных классов в Выльгортской средней школе, а в 1969-м – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1977 году, после окончания заочного обучения на географическом факультете КГПИ, ее назначили директором школы, позже она перешла в районный отдел образования.

Несколько раз Лидию Власову избирали депутатом выльгортского и районного советов. А после выхода на пенсию она более двадцати лет посвятила общественной деятельности в Сыктывдинском совете ветеранов, причем в течение 15 лет его возглавляла.

У супругов Власовых немало наград и почетных званий, они почетные жители села Выльгорт.

Лидия и Николай Власовы вырастили сына и дочь, сейчас у них трое внуков и четверо правнуков. Мечта шестилетнего правнука Ярослава – победить прадедушку в лыжной гонке, а это пока не так-то просто: ветеран спорта Республики Коми в отличной форме и даст фору многим молодым лыжникам. А иначе нельзя, ведь уже 60 лет возле него находится самая верная болельщица.

Анна АЯНОВА

Фото из архива семьи Власовых