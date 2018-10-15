В Пузлу на «творческих» колесах

22 миллиона рублей будет выделено республике из федерального центра на приобретение музыкальных инструментов. Об этом в ходе рабочей поездки в Усть-Кулом сообщил министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.

Как отметил Сергей Емельянов, основная проблема музыкальных школ, а также школ искусств республики в том, что дети обучаются на изношенном реквизите. В художественных школах это мольберты, доски, краски. В музыкальных – инструменты.

– Порой на фортепиано элементарно не хватает клавиш, а на струнных – струн, – конкретизировал министр.

Финансы будут поступать с 2019 года тремя субсидиями. С учетом софинансирования республики общая сумма составит

70 миллионов рублей, что позволит обновить материальную базу 41 школы. Каждая школа приобрела новый комплект музыкального оборудования, художественная – все, что необходимо для обучения детей рисованию. Помимо того, школы обновят и свою материально-техническую базу, проведут ремонты.

До конца 2018 года республика закупит более десяти новых фортепиано отечественного производства.

– Музыкальные инструменты востребованы всегда. Мы работаем по предпрофессиональным программам, что требует высокого качества инструментов. Сегодня нужны и новые фортепиано, и аккордеоны, и струнные. Наши дети выезжают на конкурсы международного уровня, качество инструмента не менее важно, чем качество исполнения, – отметила директор Усть-Куломской детской музыкальной школы Елена Морозова.

Перемены к лучшему произошли и в Доме культуры Усть-Кулома. В кинозале появился новый светодиодный экран «LG», который позволит качественно изменить картинку, в ближайшее время будет приобретено и новое кинооборудование. Финансы район получил в качестве гранта в размере пяти миллионов рублей.

Само здание ждет перестройка. В киноаппаратной на третьем этаже, которая сегодня не используется, будет произведен ремонт. Там планируется разместить творческие клубы. С внутренней стороны для этого будет построена лестница.

На центральной площади перед Домом культуры Сергей Емельянов открыл автоклуб.

По словам министра, Республика Коми – первый регион в России, получивший клуб на колесах. Автоклуб – это многофункциональный мобильный культурный центр, оснащенный выдвижной сценой, звуковым и световым оборудованием: микрофонами, микшерами, автономным источником питания. Презентация нового приобретения проходила в день сельского хозяйства, когда на площади развернулась ярмарка. Местные эстрадные исполнители опробовали сцену. Благодаря автоклубу в ближайшее время артисты Дома культуры смогут отправиться на гастроли в отдаленные уголки района.

– Автоклуб станет хорошим подспорьем для района. У нас есть такие населенные пункты, куда культура не доходит. Возможности автоклуба позволят ездить туда и проводить самые разные мероприятия, в том числе фургон можно использовать как выездную библиотеку, – отметила заместитель руководителя Усть-Куломского района Наталья Левченко.

Символические ключи от автоклуба в торжественной обстановке министр культуры вручил главе администрации Усть-Куломского района Сергею Рубану. Вечером этого же дня автоклуб с артистами отправился с концертом в деревню Пузла.

В ближайшее время республика получит субсидию еще на три аналогичных фургона.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото БНК и rkomi.ru