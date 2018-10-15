В Сыктывкаре открыли новое временное жилье для погорельцев

Маневренный жилфонд Сыктывкара пополнился на 98 помещений общей площадью 1660 квадратных метров. Отныне люди, лишившиеся жилья в результате пожара или по какой-либо другой причине, могут получить временную жилплощадь в здании по улице Общественной, 11 в поселке Верхняя Максаковка. 12 октября столичный мэр Валерий Козлов вместе с журналистами проинспектировал готовность здания к приему новых жильцов.

Наличие маневренного жилья для города, без преувеличения, является жизненно важным. Ведь это не только возможность предоставить временную крышу над головой погорельцам, но и помощь в решении проблем других социально незащищенных категорий населения. Как рассказала председатель комитета жилищной политики администрации Сыктывкара Кристина Ващенкова, сегодня в столице Коми воспользоваться маневренным жилфондом по закону имеют право более десяти категорий граждан. В то время как статьей 95 Жилищного кодекса такое право предусмотрено только для четырех категорий, к которым в основном относятся граждане, проживающие в жилье по договору социального найма.

– Но бывают такие случаи, когда люди, проживавшие в приватизированном жилье, в результате пожара или других чрезвычайных ситуаций теряют его. Поэтому в прошлом году решением совета мы расширили список тех, кто может воспользоваться маневренным жильем, но прописали некоторые ограничивающие условия. Так, если жилье утеряно в результате чрезвычайной ситуации, то гражданин может не подтверждать статус малоимущего. Если же это не чрезвычайная ситуация, то он должен подтвердить этот статус. На получение жилья в маневренном фонде также имеют право дети-сироты, граждане, долгое время ожидающие очереди на предоставление жилья, которым по решению суда мы обязаны его предоставить, – рассказала Кристина Ващенкова.

До недавнего времени маневренным фондом столицы было только здание по улице Промышленной, 15, которое сегодня не соответствует санитарным нормам, и большинство нуждающихся не хотят туда въезжать. И потому на фоне уже существующего обновленное здание в Максаковке произвело на журналистов самое благоприятное впечатление, начиная с входной группы, оборудованной стеклянными дверями, и заканчивая местами общего пользования.

Для людей здесь созданы достойные современные условия проживания. Но самое главное – есть надежда, что помещения не подвергнутся вандализму и не превратятся в то же самое, во что они превратились в здании по улице Промышленной, 15. Администрация города предприняла все меры, чтобы деньги, потраченные на ремонт, не были выброшены на ветер: в новом общежитии есть охранник, комендант, а на первом этаже выделены помещения под опорный пункт полиции. По словам мэра, условия для работников полиции здесь лучше, чем те, в которых они работают сегодня.

Ранее в этом здании располагалось общежитие Сыктывкарского автомеханического техникума, которое в 2017 году было передано муниципалитету. Из городского бюджета на его переоборудование было направлено 6,5 миллиона рублей. Ремонтом занималось хозяйственное управление администрации столицы. Как проинформировал градоначальника директор СМУП «Хозяйственное управление» Николай Королёв, до ремонта здание представляло собой печальное зрелище. Электропроводка местами была сорвана, сантехники практически не было, полностью подверглась реконструкции и система тепловодоснабжения, установлены новые приборы учета, заменена вся коммуникационная система. На всех четырех этажах полностью заменили сантехнику, двери и на 90% – оконные блоки. Полы в коридорах выложены плиткой, а в комнатах постелен новый линолеум, потолки в коридорах – подвесные. Стоит отметить, что площади комнат варьируются. В тех, что побольше, можно разместить семьи с детьми, а для одиноко проживающих предусмотрены комнаты с меньшей площадью.

Также проведен ремонт мест общего пользования – коридоров, лестниц, семи санузлов. На каждом этаже – по две общие кухни, оборудованные столами, плитами, СВЧ-печами и даже стиральными машинами. На кухонных дверях – таблички с указанием, жильцы каких комнат могут пользоваться этой кухней. А чтобы на общих кухнях не появлялись незваные гости, каждому жильцу будет выдаваться ключ от кухни. Вообще, с целью предотвращения вандализма секции общежития оснащены системой Touch Memory, которая не позволяет проникать жильцам иных секций на закрепленные за определенными комнатами кухни, душевые и санузлы. А на рабочее место дежурного охранника выведен пост видеонаблюдения. Помимо того что в каждой кухне есть стиральные машины, отдельно на этажах оборудованы постирочные комнаты.

Кроме этого, проведен ремонт электрощитовой, тепло– и водомерных узлов с полной заменой оборудования, проложена новая электропроводка. Отремонтировано крыльцо, установлена новая входная группа в здание. Четыре комнаты на первом этаже предоставлены для нужд городского управления ГО и ЧС. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций там могут быть временно размещены граждане до момента устранения последствий ЧС.

– Мы менее чем за год привели здание в нормативное состояние. В сравнении с тем, что было до этого, впечатление от увиденного очень хорошее, – отметил Валерий Козлов. – Помещения соответствуют всем требованиям проживания. Всем жильцам с Промышленной, 15 мы направили письменные предложения переехать сюда. Там у нас сейчас заселено 17 комнат, и мы можем перевести их в хорошие условия. Некоторые уже дали свое согласие на переезд, но есть и те, кто пожелал остаться на прежнем месте. В целом сегодня порядка сорока семей готовят документы для вселения сюда. Мы сможем удовлетворить их потребности, и при этом у нас еще остается хороший запас комнат.

Галина ГАЕВА

Фото автора и сыктывкар.рф