Часово получит новую школу

В селе Часово Сыктывдинского района будет построена школа-сад на 145 мест. На прошлой неделе началась подготовка площадки, где расположится здание, ведется вырубка деревьев.

Аукцион на строительство школы-сада состоялся в конце сентября, подрядчиком стала фирма «Квартал» из Кирово-Чепецка, сообщается на сайте администрации района. Стройка должна быть завершена к началу следующего учебного года. По проекту здание будет одноэтажным, площадью 1546,3 квадратного метра, Г-образной формы и условно разделено на три части. Помимо классов предусмотрены спортзал со вспомогательными помещениями, гараж и пищеблок. Общая площадь будущего объекта – 1546,34 квадрата. Вместимость школы-сада – 110 учащихся и 35 дошколят.

Тем временем в райцентре Сыктывдина продолжается обустройство общественной территории по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Возле дома №10 по улице Гагарина в Выльгорте смонтирован комплекс уличных тренажеров, очередь за игровыми конструкциями. Проложен кабель и установлены столбы для устройства освещения спортивной и игровой зон.

Анна АЯНОВА