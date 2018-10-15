«Комиавиатранс» возобновляет полеты в Ижемском районе

С понедельника, 15 октября, возобновились пассажирские авиаперевозки в труднодоступные пункты Ижемского района. Воздушное сообщение организовано из-за сезонного закрытия водной навигации на Печоре.

В соответствии с ходатайством администрации района вертолет будет летать по следующему маршруту: Печора – Кипиево – Брыкаланск – Няшабож – Ижма – Кипиево – Брыкаланск – Няшабож – Ижма – Усть-Цильма. На территории сельских поселений уже подготовлены вертолетные площадки, задействованные в транспортной схеме.

– Мы готовы встречать и отправлять вертолет, – сообщил «Республике» начальник Ижемской вертолетной площадки Сергей Сотников. – Вертолет будет летать до тех пор, пока не установят зимники.

Пассажиры могут приобрести билеты в здании Ижемской вертолетной площадки ФГУП «Комиавиатранс».

Артур АРТЕЕВ