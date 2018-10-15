Финно-угорский фьюжн в «Парме»

В рамках объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым регионального Года культуры Национальная библиотека республики начала реализацию проекта «Большая книга в супермаркете».

Как сообщили «Республике» в библиотеке, проект предполагает, что библиотека на несколько часов открывает свой «филиал» в одном из популярных торговых центров города. Горожане смогут полистать свежую прессу, ознакомиться с книжными новинками, поучаствовать в мастер-классах и викторинах.

Так, 21 октября библиотека организует «Финно-угорский фьюжн». Масштабная культурная акция пройдет в популярном месте отдыха сыктывкарцев – торгово-развлекательном центре «Парма». В этот день в России и в финно-угорских странах проходят праздничные мероприятия, посвященные Дням родственных финно-угорских народов. Национальная библиотека Республики Коми присоединяется к доброй традиции.

В полдень 21 октября здесь будут работать игровая площадка для детей, импровизированный читальный зал и арт-холл. Посетителей ждет большая концертная программа (песни и стихи на коми языке, в том числе в стиле рэп), этнодефиле, книжный фримаркет и розыгрыш призов от партнеров.

Первый выезд книжного «десанта» прошел 5 мая в ТРЦ «Парма», второй – 18 августа на выставке достижений народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» в ТРЦ «Июнь». Планируется, что еще один выезд состоится в ноябре.

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru