Чиновники отвечают за «недострой»

10 октября Сыктывкарский городской суд вынес приговор начальнику правового управления Денису Казанцеву и заместителю руководителя администрации Сыктывдинского района Олегу Попову. Они признаны виновными в получении крупной взятки, а Олег Попов – еще и в превышении должностных полномочий.

По информации, предоставленной Сыктывкарским городским судом, в феврале 2016 года при реализации муниципальной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории района из аварийного жилищного фонда» Олег Попов подписал и выдал разрешение на ввод многоквартирного жилого дома в селе Зеленец Сыктывдинского района в эксплуатацию. При этом дом не соответствовал проектной документации, а также ряд работ при его строительстве не выполнили.

Так, у дома отсутствовала отмостка, не были укреплены откосы, не выполнено благоустройство территории. В результате летом 2016 года под воздействием осадков размыло грунт под домом. В связи с угрозой обрушения вышеуказанного дома администрация района заключила договоры на оказание услуг по ликвидации чрезвычайной ситуации, а также соглашение о финансировании работ, которые не были выполнены при реализации целевой программы. В связи с этим администрация понесла дополнительные расходы – более миллиона рублей.

Кроме того, Олег Попов и Денис Казанцев планировали получить взятку в миллион рублей от директора фирмы за совершение содействия при заключении контракта по строительству объекта «Подъездная автомобильная дорога к объекту «Квартал мало-

этажной застройки» в селе Выльгорт Сыктывдинского района общей стоимостью 8,8 миллиона рублей, а также за оказание содействия при приемке и скорейшей оплате произведенных строительных работ по указанному контакту. Чиновники получили лишь часть взятки (150 тысяч рублей), их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Коми.

Вину в совершении преступлений подсудимые не признали, но суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Олег Попов приговорен к лишению свободы на срок семь лет шесть месяцев в колонии строгого режима и штрафу пять миллионов рублей. Денис Казанцев должен провести в колонии строгого режима семь лет и заплатить штраф пять миллионов рублей. Оба они на три года лишены права занимать определенные должности на госслужбе.

А между тем суда дожидаются и чиновники администрации Усть-Цилемского района. Прокурор Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя районной администрации и его бывшего заместителя. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), одно из которых повлекло наступление тяжких последствий.

По информации прокуратуры Коми, в 2015-2016 годах заместитель руководителя администрации Усть-Цилемского района по указанию руководителя неоднократно подписывал предоставляемые подрядчиком отчетные документы о выполнении работ по муниципальным контрактам на организацию строительства детского сада на 120 мест в селе Усть-Цильма и оборудованию пожарных емкостей.

При этом должностные лица и предприниматель достоверно знали, что сведения о выполнении ряда работ и использовании строительных материалов являются ложными. В частности, не были произведены работы по облицовке стен здания фасадными панелями, внутренней отделке помещений, установке сантехники, водонагревателей, радиаторов отопления, светильников, благоустройству территории детского сада и многие другие.

На основании подписанных чиновниками документов администрация района необоснованно перечислила подрядчику более 24 миллионов рублей. Причинение бюджету района ущерба в таком размере следствие сочло тяжкими последствиями.

Руководитель подрядной организации из Москвы также стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Обвинительное заключение по этому уголовному делу также утвердил прокурор республики. Одним из оснований для возбуждения уголовного дела явились материалы проверки, проведенной прокуратурой Усть-Цилемского района.

Второй эпизод в обвинительном заключении по делу чиновников районной администрации связан с приемкой работ по муниципальному контракту на ремонт автомобильных дорог «Подъезд к местечку Высокая гора» и «Малая объездная». Контракт предусматривал обязательное использование щебня марки М800. Как установлено следствием, в 2014 году чиновники подписали отчетные документы об исполнении этого контракта и оплатили выполненные работы, хотя подрядчик использовал при ремонте дорог менее прочный щебень, что не было предусмотрено условиями контракта. В результате ущерб муниципалитету превысил четыре миллиона рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали частично. Уголовные дела для рассмотрения по существу направлены в Усть-Цилемский районный суд.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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