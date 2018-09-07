Рабочая зона

В Коми планируется развивать производство в колониях

4 сентября в сыктывкарской исправительной колонии строгого режима №1 состоялось совещание, посвященное проблемам развития производства в учреждениях республиканского управления ФСИН. По информации управления, среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду в первые шесть месяцев этого года, – 1871 человек, в том числе на промышленном производстве работали 1089 человек.

Визит делегации правительства Коми, возглавляла которую заместитель председателя правительства региона Наталья Михальченкова, начался со знакомства с промышленными мощностями учреждения. Гостям продемонстрировали линии по сращиванию пиломатериалов и производству погонажных изделий, сушильные камеры, предназначенные для сушки пиломатериалов. Сушильный комплекс, приобретенный ранее по республиканской программе укрепления правопорядка, был запущен в 2014 году.

После заместитель председателя правительства Коми побывала в цехе по производству топливных брикетов.

– Топливные брикеты мы производим уже три года. На сегодня изготавливаем 200 тонн в месяц. Есть контракты на поставку. В этом году начали отправлять брикеты в Москву – две компании этим летом забирали по сто тонн продукции. В конце года у нас брикетов не остается, – рассказал начальник цеха Антон Русских.

В швейном цехе ИК №1 Наталья Михальченкова ознакомилась с процессом изготовления новых видов продукции. Так, в рамках соглашения с ГУ МЧС России по Коми колония исполняет три государственных контракта на общую сумму 6,47 миллиона рублей. В рамках этих контрактов в колонии шьют костюмы, комбинезоны летние и зимние, куртки зимние и брюки для МЧС России. Один из портных швейного цеха рассказал Наталье Михальченковой, что обучение прошел в ПТУ колонии, курс освоил за три месяца, своей новой профессией гордится.

– Лучшими портными всегда были мужчины, – заметил осужденный.

Завершилось знакомство с производством ИК №1 в цехе регенерации волокна. Проект решает проблему утилизации отходов от производства линолеума. В процессе регенерации из остатков линолеума получают вату, которая в последующем отправляется для нужд текстильной промышленности, а получаемая на выходе пленка идет на нужды химической промышленности.

Как пояснил главный инженер УФСИН Илья Блинов, в исправительных учреждениях Коми есть практически все виды производства: сельское хозяйство, деревообработка, производство продуктов питания, швейное производство, металлообработка и различные побочные виды производств, которые организованы с использованием основных средств и оборудования коммерческих организаций.

Процесс ресоциализации осужденного в период отбывания наказания предполагает помимо воспитательного компонента еще и трудовую адаптацию, которая включает в себя обучение необходимым профессиональным навыкам, продолжение трудовой деятельности в колонии. Илья Блинов подчеркнул, что трудовая адаптация осужденных – ключевая составляющая процесса их ресоциализации, восстановления социальной справедливости, обеспечение возможности возмещения морального вреда гражданам, пострадавшим от преступления, компенсации государству затрат на содержание сидельца. Кроме того, получая во время отбывания наказания заработную плату, осужденные могут оказывать материальную помощь семьям, приобретать предметы первой необходимости, накопить деньги на первое время после освобождения.

Не все граждане, оказавшиеся в колонии строгого режима, имеют профессию, поэтому во всех исправительных учреждениях УФСИН предусмотрена возможность их профессионального обучения. За три квартала 2017/2018 учебного года общее количество осужденных, получивших профессию и специальность в образовательных учреждениях и на производстве, составило 3262 человека. Они приобрели профессии, которые будут востребованы и на свободе.

В частности, в ИК №1 с третьего сентября приступили к профессиональному обучению 120 человек. В колонии больше всего желающих освоить профессию стропальщика, поскольку «на воле» труд этих специалистов неплохо оплачивается. Также немало и тех, кто хочет стать пожарным или трактористом, портным или слесарем-сантехником. Длительность обучения зависит от выбранной специальности, но в среднем курс можно пройти за три месяца.

– Порядка семидесяти процентов осужденных, которые содержатся в Коми, – жители республики, – сообщил Илья Блинов. – Отбыв срок наказания, они останутся в нашем регионе, поэтому республика заинтересована в том, чтобы они имели профессию, которая позволила бы им зарабатывать на жизнь после освобождения.

В прошлом финансы на создание и развитие производств в исправительных учреждениях были предусмотрены в республиканской программе «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми». Но с 2017 года республиканская поддержка прекратилась. Илья Блинов попросил Наталью Михальченкову как заместителя председателя правительства предложить возобновить финансирование, поскольку в Коми есть ряд учреждений, где на сегодня без республиканской поддержки трудовая адаптация большой части осужденных невозможна.

Впрочем, УФСИН рассчитывает не только на господдержку, но и налаживает эффективное взаимодействие с предпринимателями. Только на территории колонии №1 производство организовали пятеро предпринимателей: изготавливается продукция дерево-обработки, регенерированное волокно, древесный уголь, дома из оцилиндрованного бревна.

Помимо финансов, для расширения производства необходимы и соответствующие объемы заказов. Если, например, с реализацией топливных брикетов проблем не возникает, то, скажем, школьная форма, которую взялись шить в колонии №1, на рынке большим спросом не пользовалась. Поэтому швейное производство перепрофилировали: сейчас основное направление деятельности – изготовление форменной одежды для сотрудников республиканского управления МЧС.

В целом в системе УФСИН региона размещено заказов муниципальных и государственных учреждений республики на 9,6 миллиона рублей. Это продукты питания (в первую очередь хлеб), швейные, столярные изделия. Но сотрудники УФСИН уверены: заказов может быть и больше, если государственные и муниципальные учреждения будут нацелены на работу с учреждениями УФСИН. Преимущества такого сотрудничества для заказчиков Илья Блинов перечислил в ходе состоявшегося в колонии рабочего совещания.

– Республика Коми внесла большой вклад в развитие производства в учреждениях ФСИН и, таким образом, в ресоциализацию осужденных. Если бы республика нам не помогала, сейчас у нас было бы меньше трудоустроенных осужденных на четыреста-пятьсот человек. Исходя из объективной необходимости продолжить данную работу мы ходатайствуем о возобновлении этого направления деятельности, выделении денежных средств для развития производства и в других учреждениях ФСИН республики. Мы готовы расширяться настолько, насколько нам позволят наши производственные цеха: это более двух тысяч квадратных метров площади, которую мы можем задействовать. Перспективы развития есть, мы прорабатываем несколько проектов. В колонии № 25, например, планируется организовать новую линию лесопиления, установить сушильное оборудование. У нас есть возможность такой же организации работы в учреждениях Ухты, Печоры, Емвы, Синдора, Чиньяворыка, – отметил главный инженер УФСИН.

Наталья Михальченкова высоко оценила работу, проделанную в учреждениях ФСИН:

– В рамках государственной программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка» Управлению ФСИН России по региону была оказана помощь, создана производственная инфраструктура, которая позволяет проводить и реализовывать государственные задачи ресоциализации осужденных. Мы сегодня увидели очень высокий уровень, оценили, насколько эффективно действует и действовала в предыдущий период программа, которая позволила создать новое производство на территории учреждений ФСИН – и за счет бюджета, и за счет инвесторов. Дополнительно мы обсудили задачи, которые требуют решения с точки зрения содействия трудовой занятости осужденных, с точки зрения сбыта, развития производственной базы. Правительство республики готово оказать необходимую поддержку. УФСИН выходит с инициативой расширения производственной и учебной баз, мы готовы рассматривать этот проект как обоснование для новой госпрограммы, – отметила заместитель председателя правительства Коми.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлены пресс-службой УФСИН России по РК