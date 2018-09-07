Директор РЦДО Наталья Арабова: «Родителям стоит поторопиться с получением сертификата»

С нового учебного года обучение детей в учреждениях дополнительного образования будет производиться по специальным сертификатам, получить которые можно, зарегистрировавшись на портале komi.pfdo.ru. Однако на начало учебного года всего 24 процента родителей в Коми получили сертификаты на своих детей. В Сыктывкаре эта цифра чуть больше: здесь 27,3 процента родителей позаботились о сертификате дополнительного образования для своих детей. Для чего была изменена система записи на кружки и секции, сколько времени осталось у родителей для получения сертификата и как быть тем, кто не успел сделать это до начала учебного года, в интервью «Республике» рассказала директор Республиканского центра дополнительного образования Наталья Арабова.

– Казалось бы, информация об изменении системы записи на программы дополнительного образования звучала уже многократно и во всех СМИ. Как вы думаете, в чем причина такой неактивности?

– Несмотря на широкую рекламу, я все же полагаю, что информация дошла не до всех. Кроме того, любой человек так устроен, что с трудом преодолевает инерцию и впускает в жизнь изменения, вынуждающие его делать что-то непривычное. Еще одна причина – это то, что к дополнительному образованию всегда относились именно как к дополнительному: то есть можно в любое время прийти, и тебя примут. В силу этих причин родителям трудно принять, что их детей теперь не возьмут на кружок или секцию без этого сертификата, многие нервничают по этому поводу. Но мы уверены, что сейчас процесс пойдет активнее: ведь учебный год уже начался, и в центрах дополнительного образования тоже начались занятия.

– Но обычно ежегодно накануне объявленного дня записи в РЦДО родители, желающие записать своего ребенка в конкретный кружок, с вечера занимали очередь. Почему же в этом году такого не происходило, если родители не знали о введении сертификатов?

– Эти 27 процентов – в основном родители первогодков, то есть тех детей, которые в этом году впервые придут на занятия в РЦДО. Обычно ведь именно родители, впервые пришедшие записать своего ребенка на кружок, и создавали ночные очереди. Узнав о новых правилах приема, многие изъявляли недовольство членам приемной комиссии. Приходилось им объяснять, что мы не можем сейчас записать ребенка так, как это было раньше, что нужен не просто сертификат, но сертификат активированный. И только после его активации через портал можно записать своего ребенка в те детские объединения, которые выбрали на семейном совете. Не мы, а именно родители должны это сделать. Потому что нужен доступ в личный кабинет и в личную электронную почту, а такого доступа наши сотрудники не имеют.

Конечно, если у родителей есть проблемы с использованием интернета или они вообще не владеют компьютером, а такие родители до сих пор есть, то мы прямо здесь, в РЦДО, предоставляем им компьютер, и при помощи наших сотрудников они получают сертификат и записывают ребенка на программу.

– Надо понимать, что так мало пока получивших сертификат потому, что родители тех детей, которые уже не первый год посещают детские объединения, либо ничего не знали о сертификате, либо решили, что их никто уже не выгонит и их дети продолжат занятия и в этом году?

– Скорее всего, так и есть. Потому что на майских родительских собраниях мы говорили, что всем детям, которые обучаются второй или третий год, позволят закончить обучение. Но все равно сертификат нужен и им. Сейчас начинаются первые в учебном году родительские собрания, и, я думаю, родители наших воспитанников, которые посещают кружки не первый год, срочно станут оформлять сертификаты. Ведь педагоги начнут их требовать, мы же теперь будем отчитываться перед своим руководством количеством номеров сертификатов. До 15 сентября все родители ребят, посещающих учреждения допобразования, должны принести сертификаты.

– Как можно получить сертификат?

– Это совсем не сложно и, уверяю вас, займет минуты четыре – не больше. Нужно зайти на портал pfdokomi.ru. Можно забить его в любом поисковике. Для оформления заявления нужен паспорт родителя и документы ребенка – свидетельство о рождении или паспорт. После оформления заявления вы распечатываете его, подписываете и приносите в любое учреждение, которое занимается активацией этих сертификатов. У нас в Сыктывкаре их два: Республиканский центр дополнительного образования и Дворец творчества детей и учащейся молодежи. Родители активируют свой сертификат, принеся нам пакет документов, куда входит заявление, которое они сформировали на портале, копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка, копия паспорта родителя и документальное доказательство того, что ребенок проживает в Сыктывкаре. Доказательством может быть домовая книга, справка о состоянии семьи, отметка в паспорте родителя, что ребенок прописан по конкретному адресу. Если ребенок уже имеет паспорт, у него там тоже есть прописка. Вот эти четыре документа необходимо представить.

После того как сертификат активирован, родитель опять заходит на портал и выбирает те программы, которые необходимы его ребенку. Сертификат получают один раз в жизни и в дальнейшем используют его ежегодно. То есть с этим сертификатом можно будет на следующий год выбрать какие-то новые кружки. Там же, на портале komi.pfdo.ru, находится расписание занятий, есть полное описание программ и указаны ФИО педагога, который будет преподавать.

– Родителей, еще не владеющих полной информацией, наверняка волнует вопрос: зачем нужно было все перестраивать? Ведь всех все устраивало.

– У нас в Коми 150 учреждений дополнительного образования. И проследить, какой ребенок в каком детском объединении занимается, невозможно, потому что каждое учреждение отчитывается за своих детей. Но ведь один и тот же школьник может посещать разные детские объединения. И потому нет возможности подсчитать, сколько же конкретно детей у нас охвачены дополнительным образованием. По президентской программе к 2020 году в учреждениях дополнительного образования должно заниматься не менее 75 процентов детей. И важность этого наказа понятна: дополнительное образование – это и профориентация, и развитие творческих навыков ребенка. Конечно, у нас в Коми сейчас цифры статистики очень хорошие. Но ведь один и тот же ребенок бывает посчитан несколько раз, и потому цифры эти могут быть неверные.

Кроме того, сертификат поможет повысить родительскую ответственность. Чтобы они не записывали своего ребенка лишь бы куда-нибудь, а подходили ответственно к выбору программ, обсуждали этот вопрос с самим ребенком и на семейном совете, чтобы дети приходили на кружок осознанно. А то до сих пор нередки были случаи, когда ребенка записывали, а вскоре он бросал не интересный ему кружок. Кстати, сертификаты вводятся еще и для того, чтобы выявить невостребованные программы и заменить их на более современные и интересные. И еще один немаловажный аргумент в пользу сертификатов: они дают возможность родителям получить субсидию на оплату платного дополнительного образования.

По сертификату можно выбрать четыре детских объединения. Три из них ребенок может посещать на бюджетной основе, а один – на платной. Кстати, четыре объединения – это очень хорошее предложение. И к какому бы социальному статусу ни принадлежали родители, они могут получить субсидию от государства на оплату коммерческой образовательной программы. К примеру, ежемесячная оплата программы в «Кванториуме» составляет 2150 рублей, а сертификат позволит субсидировать примерно половину стоимости. То есть родитель вместо 2150 рублей может оплатить 1150.

При этом по сертификату можно воспользоваться услугами не только государственных учреждений дополнительного образования, но и любой частной организации, которая получила лицензию на образовательную деятельность и сертифицировала свою программу. Конечно, дорогие программы не будут возмещаться в размере 50 процентов, но где-то 30 возмещается. И это тоже неплохо. Замечу, что образовательные программы сертифицируют не всем коммерческим учреждениям, а только тем, чьи программы не дублируют школьные. То есть образовательная программа должна быть авторской и интересной детям. Например, в одной из сыктывкарских языковых школ преподают английский язык через театрализацию, через изучение культуры того или иного народа, поэтому и программы их прошли сертификацию.

– Сколько времени осталось у родителей на получение сертификата?

– Получить они его могут в любое время. Тут ограничений нет. Главное, чтобы ребенку было от пяти до 18 лет. Но тут есть один нюанс: если программа востребованная, обычно группа набирается в первый же день приема. Поэтому если затягивать, то можно опоздать именно в ту группу, в которую хотелось отдать ребенка. Конечно, востребованность не всегда означает, что именно эта программа лучше других и может как-то особенно развить ребенка. Бывает и так, что востребованность программ объясняется их «раскрученностью». Например, в прошлом, да и в этом году в «Кванториуме» был огромный поток желающих попасть в робоквантум. Просто это направление очень популярно сейчас, детям безумно нравится собирать роботов. Но, если честно, на мой взгляд, этот квантум в меньшей степени направлен на развитие инженерной мысли. Дети просто собирают роботов из конструктора по заданным схемам.

А вот, например, энерджиквантум в прошлом году был заполнен меньше всех. А на самом деле это самый ключевой квантум, без которого существование ни одного детского технопарка невозможно. Потому что здесь происходит развитие инженерной мысли, изучение фундаментальных основ физики и обязательное изучение электроники. Ведь даже если вы соберете робота или машину, без электроники они не будут работать. В этом году родители разобрались в этом, и энерджиквантум уже заполнен.

Или, например, в этом году мы предлагаем новую программу «Моя первая машина Голдберга». Машина Голдберга – это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом, как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино». Эти машины получили свое название от имен американского карикатуриста и изобретателя Руба Голдберга и английского художника Уильяма Робинсона, которые использовали изображения таких машин в своих работах. Наша программа направлена на развитие технической и творческой мысли, но пока у родителей она не востребована, потому что у них нет ясного представления о ней. Думаю, со временем и ее родители поймут и оценят.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА