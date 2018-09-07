В Коми с гастролями приехал МХАТ

Ярким театральным событием была отмечена уходящая неделя: в Сыктывкар впервые в истории республики приехал МХАТ имени Горького. В течение трех дней – с 6 по 9 сентября труппа именитого театра в составе 93 человек на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина представляет зрителю три спектакля, два из которых – «Её друзья» Виктора Розова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – театралы уже могли оценить. Спектакли прошли дважды. Третий – «Вишневый сад» Антона Чехова будет представлен в выходные – 8 и 9 сентября.

Гастроли любого театра – праздник для республики, но приезд МХАТа, занимающего отдельную нишу в театральной жизни России, – беспрецедентная до сих пор история, которая стала возможна благодаря федеральному центру поддержки гастрольной деятельности, а также усилиям организаторов со стороны Республики Коми. В частности – директора театра драмы имени Савина Михаила Матвеева, а также министра культуры, туризма и архивного дела Сергея Емельянова, который, подчеркивая масштабность гастролей, посоветовал журналистам заглянуть во двор театра, где к этому времени разгружались три трейлера с многотомными декорациями.

Переговоры длились почти год, руководство именитой труппы в лице народной артистки СССР Татьяны Дорониной оценивало состоятельность регионального храма Мельпомены на предмет принятия большого коллектива, специалисты из Москвы неоднократно приезжали для оценки сцены, которая гораздо меньше, чем во МХАТе, технического состояния зала. Как пояснил заместитель художественного руководителя по художественно-постановочной части столичного театра Алексей Патутин, круг сцены театра драмы имени Савина на несколько метров меньше своего «старшего» собрата. Тем не менее труппа МХАТа заранее отработала гастрольные спектакли на своей сцене как бы в меньшем размере.

В начале встречи директор театра драмы имени Савина Михаил Матвеев еще раз подчеркнул заслугу федерального центра поддержки гастрольной деятельности, неоднократно высказывая слова благодарности его пресс-атташе Варваре Трофимовой, с которой участники встречи могли общаться в режиме онлайн по интернету.

– В Год культуры в Республике Коми просто череда удивительных проектов: приезд ансамбля «Июль», масштабный визит МХАТа, а в ноябре театральный праздник продолжится гастролями театра «Современник», – не скрывал радости Михаил Матвеев.

Заслуженные артисты России Ирина Фадина и Александр Титоренко, которые играют в двух спектаклях, своей гастрольной радости тоже не скрывали. Как поведала Ирина Фадина, несмотря на то что они прилетели всего лишь за несколько часов до пресс-конференции, она успела почувствовать добродушие и уют северного города. Гастролям труппа МХАТа действительно очень рада, здесь новые ощущения, и вообще сама атмосфера поездки, когда «летишь на самолете куда-то далеко на север», волнующая. МХАТ чрезвычайно редко выезжает на гастроли, а если это и происходит, то куда-нибудь недалеко от Москвы. До недавнего времени практически невозможно было вывезти большую труппу в отдаленный регион. Но главное для артистов – встреча с новым зрителем.

– У нас в театре выходишь на сцену – знакомые лица в зале, зритель свой, его видишь чуть ли не каждый вечер. Понравимся или не понравимся мы здесь, но уже трепещем, – рассказал об эмоциях Александр Титоренко.

Несмотря на недешевые по сыктывкарским меркам билеты – от 1300 до 3000 рублей, все места были раскуплены. Как отметили артисты, спектакли для гастролей отбирала сама Татьяна Доронина.

На спектакль для детей и взрослых «Её друзья», который шел в дневное время, билеты заранее приобретали для целых классов. Сыктывкарские школьники и их педагоги тепло приняли эту несколько старомодную и сентиментальную постановку, лишенную экстравагантности или эффектных трюков. Возможно, потому, что в спектакле появляются такие предметы быта, как лампа с абажуром или хрипящая тарелка радио, и рассказана история о том, как школьники спасают свою начинающую слепнуть одноклассницу, звучит отчетливая мысль о чем-то безвозвратно утерянном сегодня. Преданность, взаимовыручка, помощь – все это тоже становится экзотикой в реалиях сегодняшнего дня. Такой же, как лампа с абажуром или линейное радио. Вот эта ностальгия, как отмечают критики, по порядочности и благородству и находит неизменный отклик как у исполнителей, так и у зрителей.

Ожидаемо спорным стал спектакль режиссера Валерия Беляковича по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Многие зрители, с кем довелось заранее пообщаться корреспонденту «Республики», уже успели почитать в интернете множественные отзывы о почти четырехчасовом спектакле. Отзывы эти абсолютно противоположные. В числе упреков чаще всего упоминалось то, что актеры беспрерывно кричат, странно жестикулируют, а история любви вообще отодвинута на второй план. Не в пример искушенным столичным театралам сыктывкарский зритель этого почти не заметил. Были моменты, когда в очень быстро проговариваемом тексте, а по замыслу режиссера все тексты произносились действительно очень быстро, проглатывались слова, особенно Мастера (Александр Титоренко), а на последних рядах не всегда было слышно Маргариту (Ирина Фадина). Но это скорее важно в том случае, когда на спектакль пришел зритель, не читавший романа и не понимающий, о чем речь.

Спектакль в любом случае воспринимается на одном дыхании, хотя и действия, и героев в нем, безусловно, меньше, чем в романе или, скажем, в том же сериале Владимира Бортко. Впрочем, сравнивать телесериал и компактный, учитывая многослойность романа, спектакль, будет не совсем корректно. Не могла не восхитить блестящая актерская игра, интересное режиссерское решение с декорациями. Сценография, как и было заявлено на конференции, решена по минимуму: 12 стальных подвешенных листов, на которые проецируется рукописная летопись романа, старая Москва, Ершалаим, взволнованное небо во время полета Маргариты и многое другое. Во время знаковых, несущих особый смысл действий герои ударяют по листам, будто призывая зрителей сосредоточить мысль над сказанным.

После спектакля благодарный сыктывкарский зритель стоя аплодировал гостям сцены.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Виктора БОБЫРЯ