Сыктывкар становится комфортнее

1 августа в Сыктывкаре начался прием документов на участие программе «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. В администрацию города поступило уже более тридцати заявок. Программа реализуется третий год, и число желающих участвовать в ней все возрастает. О том, как жители могут помочь благоустройству Сыктывкара, в ходе тематической прямой линии рассказал исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Аркадий Горбицкий.

Как сообщил представитель мэрии, в программе «Формирование комфортной городской среды» есть две подпрограммы: первая направлена на благоустройство общественных территорий – парков, скверов, общественных площадок, целью второй является благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В прошлом году в столице Коми по заявкам граждан отремонтировали 52 дворовые территории: 30 в городе, 22 – в Эжвинском районе столицы. На эти цели направили более 180 миллионов из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Оценивая проделанную работу, Аркадий Горбицкий отметил, что большинство жителей тех дворов, где прошел ремонт, отзываются о программе положительно.

Хотя есть и претензии: женщина, проживающая в квартире на первом этаже, пожаловалась в администрацию на то, что с ней не согласовали установку скамейки под окнами. Теперь на скамейке «тусуются» молодые люди, шум от их весьма неформального общения мешает хозяйке квартиры отдыхать.

Как пояснил Аркадий Горбицкий, согласовать план благоустройства двора со всеми собственниками жилых помещений в доме бывает довольно трудно, поэтому владельцы жилья выбирают представителя своих интересов, который от их лица и согласовывает все изменения. План благоустройства дома, в котором проживает недовольная шумом гражданка, тоже был согласован, но, очевидно, представитель собственников жилья не смог предугадать, что у соседки возникнут проблемы.

В 2018 году, по данным мэрии Сыктывкара, в рамках программы в городе отремонтировано двадцать дворов. Изначально сформировали сметы на ремонт девятнадцати дворов, но в результате проведения конкурсов на выполнение работ получилось сэкономить некоторую сумму. На эти деньги решено произвести ремонт еще в одном доме в Эжве.

Аркадий Горбицкий похвалил за активность жильцов домов №№ 166, 168, 172, 170 по улице Тентюковской. На эти четыре дома приходится общая дворовая территория.

– Не знаю, был ли у них инициатор, но они вышли вместе и комплексно подали заявки, причем очень добросовестно к этому отнеслись. Решили благоустроить этот дворовый комплекс. Достаточно много средств на эту цель направлено из бюджетов всех уровней. Результат налицо: красиво, комфортно, приятно и жителям, и гостям столицы.

Работы во дворах, которые попали в программу благоустройства на этот год, завершены либо близятся к этому. Акты выполненных работ еще не подписаны, принимать благоустроенные дворы будет специальная комиссия.

– Специалисты будут смотреть не на красоту, а на качество выполненных работ, – заверил Аркадий Горбицкий. – Если какие-то недостатки выявятся, подрядная организация обязана будет их устранить. Все дворы отремонтируют в срок. Практически круглосуточно администрация города ведет контроль работ. Специалисты выезжают, ведется мониторинг территорий. Никаких нарушений в производственном процессе не будет.

К неудобствам, связанным с ремонтными работами во дворах, сыктывкарцы в основном относятся с пониманием: пусть бывает шумно и грязновато, зато потом жизнь станет комфортнее.

Но не только ремонтники доставляют неудобства жильцам. Головной болью для подрядчика стали машины, которые несознательные автовладельцы паркуют во дворах.

– Подрядчик теряет много времени на то, чтобы это транспортное средство передвинуть. Северная природа такова, что каждый погожий день для подрядчика – радость. Рабочие пытаются не выбиться из графика, а решение проблемы с оставленной во дворе машиной отнимает много времени. Если знаете, что во дворе начнутся работы по благоустройству, уберите транспорт с этой дворовой территории, – призвал сыктывкарцев Аркадий Горбицкий.

В ходе прямой линии чаще всего звучали вопросы о том, как и на каких условиях можно принять участие в программе. Представитель мэрии напомнил, что с 1 августа прием заявок уже идет, и рекомендовал активным горожанам обращаться в администрацию столицы за консультацией (улица Бабушкина, 22, кабинет 223). Список и шаблоны документов, которые необходимо заполнить желающим принять участие в программе, можно найти в интернете.

– Прошу поспешить тех, кто заинтересован попытать счастье в программе «Комфортная городская среда». Все зависит от жителей дома, инициаторами должны быть они. Должна быть выбрана инициативная группа, проведено общее собрание жильцов. Есть перечень мероприятий, которые необходимо провести, прежде чем будет передана заявка. Призываю граждан не быть инертными, болеть душой за свои дворы, дома и обращаться в администрацию, чтобы поучаствовать в программе, – сказал Аркадий Горбицкий.

Как отметил представитель мэрии, оформлять документы надо внимательно. В заявках, которые поступают в администрацию, встречается много ошибок. Самые распространенные – неправильно проведенные собрания и неправильно оформленные протоколы.

В перечень работ по благоустройству дворовых территорий входят только основные работы: освещение дворовых территорий, установка урн и скамеек возле подъездов, асфальтирование дворовых территорий. Есть дополнительный перечень работ: оборудование детской или спортивной площадки, автомобильной парковки, устройство пандусов для заезда, озеленение – высадка деревьев, кустарников. Чтобы заказать дополнительные работы, собственники жилых помещений должны внести десять процентов оплаты стоимости проекта, оставшиеся девяносто поступят из бюджетов всех уровней. Также владельцы жилья могут внести свой вклад посильным трудом: уборкой строительного мусора, озеленением территории. Впрочем, по наблюдениям сотрудников мэрии, сыктывкарцы не хотят ни раскошеливаться, ни трудиться на общее благо: в этом году все дворы ремонтировались лишь в рамках стандартного перечня.

Дизайн проекта разрабатывается сотрудниками муниципалитета.

– Когда дом сдается в эксплуатацию, он сдается вместе с дворовой территорией, и архитектурные решения для каждого двора уже существуют, – объяснил Аркадий Горбицкий. – Если есть новые пожелания у граждан, они их высказывают, но, как правило, благоустройство производится в рамках существующих конструкций.

Если не получилось реализовать заявку граждан в этом году, то труд жильцов все равно не пропадет даром: заявки перенесут на следующий год.

Еще проще принять участие в программе благоустройства общественных территорий. Здесь и документов заполнять надо не так много, и общего собрания жильцов не требуется. Создается минимальная инициативная группа, ее члены приходят и заявляют о желании благоустроить ту или иную территорию. Например, сыктывкарец, предложивший благоустроить парк «Строитель», поначалу вообще выступил с инициативой один. Но именно благодаря его неравнодушию и настойчивости проект благоустройства парка «Строитель» вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». Работы по проектированию уже выполнены, в следующем году начнется благоустройство. В 2019-м начнется и благоустройство популярного у сыктывкарцев места встреч – площади «Под часами».

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА