Жители дома № 47 по улице Советской в Сыктывкаре с ужасом ожидают наступления осенних дождей: уже который год они вынуждены жить буквально без крыши над головой. Потому что то, что от нее осталось, уже трудно назвать крышей. И учреждение, на чьем балансе находится дом, ремонтировать ее отказывается. Суть письменных ответов на многочисленные просьбы и жалобы жильцов можно выразить уже ставшей крылатой фразой: «Денег нет, но вы держитесь».

Судьба этого двухэтажного деревянного дома весьма запутанна. Разобраться в ней не могут не только сами жильцы, но, судя по всему, и те, кому сегодня этот дом принадлежит. Когда-то это административно-жилое здание, как его именуют в документах, принадлежало филиалу Северо-Двинского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства – Сыктывкарскому району водных путей. По словам жильцов, этот двухподъездный дом построили в начале 1940-х годов. Долгие годы в одном его подъезде располагалась контора Сыктывкарского района водных путей, а другой подъезд на четыре квартиры был жилой. Несмотря на то что дом ведомственный, проживали здесь не только водники, но и те, кто в свое время обменял прежнее жилье на квартиру в этом доме или купил.

В марте 2011 года всем жильцам пришли уведомления о передаче административно-жилого здания на праве оперативного управления Федеральному бюджетному учреждению «Межрайонная уголовно-исправительная инспекция №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми». В письме сообщалось: «В связи с этим по вопросам обслуживания просим обращаться именно туда». И далее указан адрес. Какое-то время после передачи дома в новые руки в помещениях бывшей конторы жили две семьи. На каких условиях они там проживали, неизвестно. Но, по рассказам жильцов, в один прекрасный день, когда никого из проживавших в помещениях бывшей конторы не было дома, какие-то люди вынесли их вещи, погрузили в машину, вывезли и закрыли подъезд. По слухам, таким образом новые хозяева освободили помещения от незаконно проживавших там жильцов. С тех пор уже несколько лет этот подъезд нежилой.

– Почему помещения бывшей конторы так и не используются, мы не знаем. Возможно, новые хозяева дома и нас так же хотели выселить, когда брали дом на свой баланс, но у всех нас на руках были ордера. В общем, все, что связано с передачей в новые руки, покрыто тайной и мраком, – рассказывает жительница квартиры № 4 Светлана Беляева.

Как вскоре выяснилось, обратиться по вопросам обслуживания дома по указанному в письме адресу не так-то просто: УФСИН – учреждение закрытое. По всем возникающим проблемам можно было только позвонить по телефону. Но решить вопрос ремонта по телефону невозможно. По словам Светланы Беляевой, всякий раз, когда она называла причину своего обращения, ей вежливо сообщали, что руководства нет на месте. А крышу тем временем потихоньку сносило дождями и ветрами. Весной вместе со снегом с нее падали доски и шифер, оставляя после себя зияющие дыры. В сырую погоду вода стекала по стенам квартир второго этажа. Дом, уже почти сорок лет не знавший ремонта, заметно одряхлел, с уличной стороны оконные рамы буквально выпятились наружу. Полусгнившее крыльцо жильцы недавно отремонтировали са-ми, но теперь грозит обрушиться козырек над подъездом.

Оставленные наедине с проблемой жильцы начали обращаться во все инстанции с просьбами о помощи. Эту огромную переписку квартиросъемщиков дома с чиновниками вряд ли кто-нибудь в состоянии дочитать до конца. В разное время ходоками от лица всего подъезда по очереди выступали разные люди: когда у одного заканчивалось терпение, на смену ему приходил другой. Первой взялась за хождение по инстанциям жительница квартиры № 3 Вера Попова. Ответы чиновников она скрупулезно собирала в отдельную папку.

Копии заявлений и писем, хранящиеся в этой папке вместе с ответами чиновников, живо передают нарастание эмоционального накала заявителя. «Вчера целый день звонила и только вечером дозвонилась с другого телефона, – говорится в одной из жалоб на имя руководства УФСИН. – На мой запрос о предоставлении документов по нашему дому мне ответили: «Пишите письма!» Поэтому я обращаюсь в письменном виде. Прошу предоставить мне документы о передаче нашего дома с перечнем передаваемого имущества, а также техпаспорт, чтобы я знала, сколько квадратных метров в моем жилье, и информацию о том, поставили ли наш дом в программу сноса ветхого и аварийного жилья. И, в конце концов, что будем делать с нашей ужасной крышей? Впечатление такое, что нашего дома просто ни в каких документах нет!»

После многочисленных обращений в 2013 году специальная комиссия провела технический осмотр крыши и признала, что «состояние кровли неудовлетворительное, крыша нуждается в капитальном ремонте». И на этом – все. С тех пор прошло уже пять лет, но воз и ныне там. Куда только не обращались за это время квартиросъемщики, писали даже лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который в свою очередь направил письмо руководству республики, после чего обращение было рассмотрено Госжилинспекцией по городу Сыктывкару. В ответном письме из Госжилинспекции говорится, что по результатам визуального осмотра дома комиссией были выявлены разрушения фундамента, кровли, деформация стен, перекосы дверных и оконных проемов и так далее. Жильцов обнадежили тем, что результаты обследования направлены в администрацию Сыктывкара для принятия соответствующего решения межведомственной комиссией. «В настоящее время администрацией Сыктывкара готовится конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления вашим домом» – так заканчивалось это письмо, датированное 15 ноября 2017 года.

«Может, нас наконец передадут городу! Так хоть есть шанс попасть в программу переселения!» – обрадовались квартиросъемщики. Однако радоваться было рано. Прошла осень, зима, наступила новая весна с таянием снега на крыше и дождями, а о судьбе дома по-прежнему ничего не было известно. В апреле жильцы опять начали атаковать инстанции. После первого, оставшегося без внимания заявления на имя начальника Жилищно-коммунального управления УФСИН по РК А. Вавилина жительнице квартиры № 4 Светлане Беляевой удалось записаться на прием к его заместителю.

– На приеме присутствовал юрист и сам Вавилин, которого я очень долго хотела увидеть. Потому что, сколько я ему ни звонила, его никогда на месте не было, – рассказывает женщина. – Я их спросила: «Зачем же вы нас брали на баланс, ведь вы же не могли не знать, что дом уже старый и требует ремонта?» Но никто не мог мне ответить ничего вразумительного, потому что там уже давно руководство поменялось, и, вероятно, уже никто не может сказать, зачем они нас брали. В общем, во время той встречи мне пообещали, что в местах протечки крышу залатают. Но, мол, ремонт будет производиться частично за счет жильцов. Мы были согласны и на эти условия. Но в итоге и этот визит ничего положительного не принес: пришло письмо, что средств на ремонт нет.

В ответе Управления ЖКХ УФСИН РФ по РК сообщалось о том, что злосчастную крышу осмотрели, составили акт и смету. Согласно смете ремонт крыши оценивается в 1 миллион 609 тысяч. Выделить эти деньги в федеральном управлении отказались, объяснив это тем, что лимиты на 2018 год уже отсутствуют. Но далее вновь следовала обнадеживающая информация: «В то же время Управление ЖКХ УФСИН по РК обратилось с просьбой в УФСИН РФ о включении дома в программу капремонта на 2019 год. Дополнительно мы обратились в администрацию города повторно рассмотреть вопрос о приеме здания из федеральной собственности в муниципальную. В случае отказа на основании закона № 131-ФЗ и закона № 134 РК примут меры по передаче имущества из федеральной собственности в муниципальную через Арбитражный суд РК. В случае несогласия с этим решением вы имеете право обжаловать его в суде».

Спрашивается, зачем было брать на себя ответственность за дом, чтобы потом через суд требовать от городских властей его забрать, задаются резонным вопросом жильцы.

В общем, из всего этого им сегодня ясно только одно: крышу никто ремонтировать не собирается. И значит, придется опять готовить тазы и ведра для сбора воды, текущей с потолка. Ведь если даже когда-нибудь дом и будет передан на баланс города, то процесс этот рискует затянуться надолго: кому нужен дом, требующий немалых вложений?

И все же каковы шансы жителей на то, что их злополучный дом обретет наконец-то ответственного хозяина? Мы решили узнать об этом в администрации столицы. На вопрос корреспондента «Республики», примет ли город этот дом в муниципальную собственность, мэр Валерий Козлов ответил: «Только при условии, что крыша будет отремонтирована».

Зачем УФСИН нужно было брать на баланс этот многострадальный дом, чтобы потом руками и ногами от него отбиваться – этот вопрос, наверное, так и останется без ответа. Вероятно, какой-то интерес у принимающей стороны в этом все же был. А иначе зачем? Вот только интересы жителей дома при этом никто не учел. И кто сегодня должен отвечать за то, что они вместе со своим домом оказались между небом и землей, так и не понятно.

Галина ГАЕВА

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА