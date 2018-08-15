В Минобрнауки России поступают предложения отменить заочную форму обучения. Ряд вузов эту инициативу уже начал реализовывать, отменив заочное обучение при получении первого высшего образования. Поборники этой инициативы считают, что заочное обучение в нынешнее время превратилось в профанацию – невозможно на расстоянии дать основу и навыки профессии, гарантировать качество знаний и проверить, выполнял ли студент задания на самом деле, а не просто зачислился в вуз, чтобы получить диплом. В полемике участвует и другая сторона, которая заявляет, что, убрав заочное образование, мы лишаем население свободы выбора, а вузы – дополнительного финансирования. Можно ли получить качественное образование заочно?

Ирина Пальшина, кандидат экономических наук, директор колледжа экономики, права и информатики СГУ имени Питирима Сорокина:

– Считаю, что надо оставить заочную форму обучения. Я сама получала первое высшее образование заочно. Если человек хочет учиться, то он получит качественное образование независимо от его формы. Со мной работает преподаватель, который, получив первое заочное образование, защитил кандидатскую диссертацию и является одним из лучших преподавателей. Но если человек поступил, только чтобы получить диплом, то и обучаясь очно, качественным его образование не будет. Заочная форма дает возможность получить образование тем, кто в силу финансовых и иных жизненных трудностей не может учиться очно. Но если обучающийся заочно работает по профилю подготовки, то производственный опыт, мотивация студента и возможность учиться практически с минимальным отрывом от производства позволяет получить качественного выпускника, которому не требуется адаптация к производственным условиям и он сразу может выполнять более квалифицированную работу.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– Полностью согласна, что первое профессиональное образование, будь то техникум, колледж или вуз, нужно получать очно. А вот второе или переподготовку можно заочно, так как основа профессиональных знаний уже будет иметься. Очное обучение – это прежде всего живое общение с педагогами, это практика, погружение в специальность не по книгам и учебникам, а в непосредственном взаимодействии с наставниками, научными работниками.

Екатерина Сорокина, специалист по труду и заработной плате, Княжпогостский район:

– Несмотря на то что заочных программ очень много, обучиться некоторым профессиям заочно невозможно. Например, получить медицинское образование можно только очно. Но заочное образование для других профессий актуально всегда. Гражданам очень удобно получать заочное образование, совмещая работу и имея семью. Сама я получала высшее образование заочно после двух лет очного обучения в техникуме – работала, сама оплачивала свое образование. Не зависела от родителей. Вывод: заочное обучение было, есть и должно быть!

Надежда Брузда, руководитель филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РК в Койгородском районе:

– Заочники приезжают в вуз на сессии и сдают экзамены, в ходе которых преподаватели оценивают знания. Поэтому заочное обучение было и должно быть.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Считаю, что заочное образование надо оставлять обязательно. Может, какой-то процент и получает автоматом заочное образование, но большинство идет получать знания осознанно. Бывает, что у человека есть любимая работа, семья, желание расти по карьерной лестнице, а образования не хватает. Единственный выход в таких ситуациях – это заочное образование. По себе знаю, что на практические навыки заочное обучение ложится очень легко, и такие специалисты ценятся намного выше, чем очные молодые выпускники.

Валентина Братусь, директор Школы искусств, Сыктывкар:

– Если говорить о качественном образовании, то оно возможно в случае, если заочное образование рассматривать как повышение квалификации, когда человек заинтересован в своем обучении. К сожалению, таких сотрудников немного. Считаю, что невозможно получить качественное заочное образование по творческим специальностям, педагогическим, медицинским и так далее. Поддерживаю те вузы, которые отменяют заочное обучение.

Владимир Игнатов, пенсионер, Усть-Кулом:

– Думаю, совсем отменять форму заочного образования не нужно, но какие-то изменения в процесс обучения ввести необходимо, ведь мы уже живем в другой формации жизни, люди думают и мыслят иначе. Все развивается. Надо, чтобы и образование не отставало от жизни.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва»:

– Могу со всей ответственностью заявить, что качественное образование в современном мире заочно получить нельзя, это просто невозможно. Для того чтобы получить качественное образование, нужно учиться как минимум пять-шесть лет очно, учебу чередовать с практикой по специальности, посещать лекции, семинары и плодотворно работать в библиотеке, в том числе и по специальным дисциплинам. Заочное обучение сегодня это профанация. Могу сказать по себе. В 1981 году окончил Нежинский ордена «Знак Почета» техникум механизации сельского хозяйства имени Ленинского комсомола. Два года из трех был ленинским стипендиатом. В 1986 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР с красным дипломом. Только благодаря очному образованию получил глубокие знания, которые помогали мне успешно решать поставленные задачи. Сейчас без глубоких всеобъемлющих знаний двигаться вперед нельзя. Можно лишь создавать видимость работы.

Надежда Беляева, председатель Прилузского райсовета ветеранов:

– В свое время мой муж учился заочно, получив красный диплом. А сейчас и очно нельзя нормальное образование получить, так как во главу угла поставлены деньги. Заплатил – и можешь не учиться, диплом все равно получишь. Не утверждаю, что во всех вузах так, но факты есть.

Ирина Чугункина, заместитель директора усинского филиала УГТУ, Усинск:

– Думаю, что нельзя отменять заочную форму образования. Потому что это выход для тех, кто в силу различных причин не смог получить очное образование. Я сама в прошлом студент-заочник и с уверенностью могу сказать, что те, кто хотят получить образование, получат его, и форма не имеет значения. Заочное образование ориентирует человека в огромном информационном пространстве, в котором мы живем сегодня. Помогает выбрать правильную траекторию движения на пути получения профессии. Студент-заочник получает образование, проявив большую степень самостоятельности, чем студент очной формы обучения. Многое зависит здесь от желания стать профессионалом, от его личной целеустремленности. И утверждать, что заочное обучение ничего не стоит, неверно.

Вера Шакирова, глава сельского поселения «Кузьёль» Койгородского района:

– Я считаю, что можно получить качественное образование заочно, отменять его ни в коем случае нельзя. А как же право выбора? Каждый человек вправе выбирать, как ему получить образование. Не все люди могут учиться очно. Не всегда сразу после школы получается поступить в вуз. Бывает, не прошел по конкурсу, выбрал не ту профессию, да много разных может быть причин – обзавелся семьей, родился ребенок, нужно работать и содержать семью. Устраиваешься на работу и потом по этой профессии получаешь образование. Если человек целеустремленный и хочет учиться, он и заочно получит знания в полном объеме.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото obe.ru

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