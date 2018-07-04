Работникам «Интаугля» предложат варианты трудоустройства

Служба занятости населения Республики Коми готова оказать высвобождающимся сотрудникам АО «Интауголь» всестороннее содействие в трудоустройстве. Об этом сообщил министр труда, занятости и социальной защиты РК Илья Семяшкин. Сегодня количество вакансий в республике превышает количество высвобождаемых на предприятии АО «Интауголь» сотрудников.

– На текущий момент более полутора тысяч предприятий заявили в органы службы занятости 12,6 тысячи вакансий, в том числе 700 вакансий в Инте, более двух тысяч вакансий в близлежащих городах – Усинске и Воркуте. Учреждения занятости населения уже организовали работу по информированию высвобождающихся сотрудников АО «Интауголь» о вакансиях и вариантах трудоустройства, в том числе вахтовым методом. Каждому работнику окажут содействие в поиске подходящей работы, включая возможность профессионального обучения, самозанятости, проведение гарантированных собеседований с работодателями, в том числе посредством видеосвязи и подготовки резюме, – сказал Илья Семяшкин.

«Воркутауголь» как социально ответственная компания откликнулась на просьбу правительства Республики Коми о помощи Инте в связи с ликвидацией шахты «Интауголь». В Приполярье выехала заместитель директора по работе с персоналом «Воркутаугля» Олеся Кулешова, чтобы на месте отрабатывать все возникающие вопросы.

Во избежание социальной напряженности в регионе АО «Воркутауголь» готово совместно с правительством Коми запустить программы переобучения и повышения квалификации для сотрудников «Интаугля», выразивших желание работать на воркутинских шахтах, а также рассмотреть возможность помощи в переезде в Воркуту шахтерских семей из Инты.

– «Воркутауголь» – стабильно работающая компания. Мы имеем четкие и понятные производственные планы, – отметил генеральный директор АО «Воркутауголь» Сергей Лихопуд. – Компания готова подставить плечо интинским шахтерам и предоставить им возможность пройти обучение по работе на нашем оборудовании либо получить новую, востребованную на наших шахтах специальность, а также дальнейшее трудоустройство. Кроме того, мы понимаем, насколько важна для развития региона устойчивая социальная обстановка, поэтому «Воркутауголь» готова к продуктивному сотрудничеству с правительством Республики Коми по стабилизации ситуации в Инте.

В минтруде республики также напомнили о возможности трудоустройства и в других регионах страны. Информация об имеющихся вакансиях в целом по Российской Федерации находится в свободном доступе на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru.

Напомним, Совет директоров АО «Интауголь» принял решение о ликвидации предприятия. Как ранее сообщалось, работа предприятия носила планово-убыточный характер, что неоднократно за последние годы приводило его к банкротству. Оказываемая финансовая поддержка – более двух миллиардов рублей в 2015-2017 годах – не позволила вывести «Интауголь» на устойчивый режим работы из-за нарастающей неконкурентоспособности производимой им продукции. В частности, с основным потребителем интинской угольной продукции – Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» – был заключен договор на поставку угля по цене 570 рублей за тонну. При себестоимости 970 рублей с каждой проданной тонны шахта имела убыток в 400 рублей.

Как отмечал зампред регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов, если не реагировать на ситуацию и шахта продолжит работать в прежнем режиме, то до конца года самый минимальный объем убытков предприятия составит 480 миллионов рублей. И эти средства надо будет изыскивать вне деятельности шахты.

– Поэтому Совет директоров, рассмотрев доклад генерального директора, поддержал его предложение об остановке работы на шахте и ликвидации предприятия, – сказал он.

Тем временем в Инте создан оперативный ситуационный штаб по урегулированию вопросов, связанных с ликвидацией предприятия. В него вошли представители правительства, министерства инвестиций, промышленности и транспорта, министерства труда, занятости и социальной защиты, Корпорации по развитию Коми и АО «Воркутауголь». Как сообщил «Республике» официальный представитель штаба Иван Косторнов, во вторник в УФНС было подано заявление о ликвидации АО «Интауголь». Работа предприятия пока продолжается, шахтеры ежедневно отправляются в забой, но перед выходом на смену с коллективами участков проводятся встречи, на которых увольняемых работников консультируют по вопросам дальнейшего трудоустройства и информируют об имеющихся вакансиях.

– Процесс ликвидации очень сложный и длительный, каждого сотрудника он касается индивидуально, у всех свои жизненные сценарии. Кто-то хочет продолжать работать шахтером, кто-то хочет остаться в Инте. Люди встревожены, высказывается много опасений, по городу и предприятию ходит очень много самых разных слухов, и эти встречи призваны донести до сотрудников достоверную информацию, – пояснил Иван Косторнов.

Всего в АО «Интауголь» трудится 1249 человек, из них порядка 600 – шахтеры. По словам представителя оперативного штаба, во вторник 12 интинских горняков уже подали заявление о переводе их на работу в «Воркута-уголь», сейчас они будут проходить собеседование.

Галина ВЛАДИС

Фото Валентина ТИМЧЕНКО