КСП отчиталась о своей деятельности за прошлый год

На июньском сессионном заседании Госсовета Коми Контрольно-счетная палата республики отчиталась о своей деятельности в 2017 году. Итоги этой работы депутатам представила председатель КСП Елена Филимонова.

Всего в прошлом году палата провела 82 мероприятия – 10 контрольных и 72 экспертно-аналитических, что на 30 процентов больше, чем в 2016-м. В их числе контроль над исполнением республиканского бюджета, организация отдыха и оздоровления детей, строительство спортивных объектов и школ.

«Республика» изучила отчет Контрольно-счетной палаты и приводит из этого многостраничного документа два показательных примера.

Коми ипотека

С января по май 2017 года КСП занималась проверкой использования средств, выделенных из республиканского бюджета АО «Коми ипотечная компания». Напомним, «КИк» была образована специально, чтобы способствовать улучшению жилищных условий бюджетников, которым предоставлялась ипотека под низкий процент на 20 лет. Общий объем проверенных средств составил 640 миллионов рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» в 2011-2016 годах гражданам на льготных условиях было предоставлено 307 жилых помещений. При этом основная доля приходится на 2013-2014 годы, а с 2015-го в связи с прекращением предоставления средств бюджета деятельность «КИК» по обеспечению жильем на льготных условиях была минимизирована.

В ходе проверки выяснилось, что компания не применяла мер ответственности к должникам, нарушавшим сроки оплаты платежей по льготной ипотеке, предоставляла отсрочки по платежам при отсутствии необходимых документов. Часть квартир при долевом строительстве приобреталась через посредников, а не у застройщиков. Выявлены случаи заключения договоров на приобретение квартир с рассрочкой платежа свыше 20 лет и другие факты.

Ясли-сад в Усть-Цильме

С августа по ноябрь 2017 года КСП занималась проверкой использования средств, выделенных из республиканского бюджета на строительство дошкольного учреждения на 120 мест в селе Усть-Цильма. Заказчиком выступила администрация Усть-Цилемского района. В период с января 2014 года по октябрь 2017 года на эту стройку направили 169,6 миллиона рублей, львиную долю – 161,1 миллиона (95 процентов) – составили субсидии из республиканского бюджета.

В соответствии с утвержденной администрацией проектно-сметной документацией ясли-сад должны были построить за 9,5 месяца в 2015-2016 годах. Первоначальным подрядчиком выступало ООО «МИРЭКС», с которым в мае 2017 года администрация в одностороннем порядке расторгла контракт из-за нарушения сроков строительства. Впоследствии работы велись силами ООО «СК-ЛИДЕР». На момент окончания проверки в ноябре 2017 года строительство садика так и не было завершено, в эксплуатацию объект не введен.

В отчете ревизоров говорится, что в муниципальный контракт на строительство детского сада вносились изменения с нарушениями действующего законодательства: неоднократно продлевались сроки окончания строительных работ, производились корректировки и доработки проектной документации, не изменяющие конструктивных, качественных и функциональных характеристик объекта, но увеличивающих стоимость и объем работ. Начальная цена контракта была рассчитана заказчиком без учета динамики изменения цен в строительстве.

Нарушения, связанные с выбором земельного участка для строительства детского сада, помимо увеличения его сроков повлекли за собой дополнительное расходование средств местного бюджета в размере 245,8 тысячи рублей. Более 1,2 миллиона необоснованно легли на плечи республиканской казны при осуществлении работ по сносу строений на выбранном участке.

Свыше 34,5 миллиона бюджетных средств администрация района израсходовала в связи с приемкой фактически не выполненных работ и не оказанных услуг. Так, на момент расторжения муниципального контракта с ООО «МИРЭКС» заказчиком были приняты и оплачены работы на общую сумму более 142,4 миллиона рублей при их фактической стоимости, определенной по результатам экспертизы, 107,8 миллиона рублей (разница составила более 34,5 миллиона).

По состоянию на второй квартал 2017 года, по данным независимой экспертизы, для завершения строительства детских яслей-сада требовалось 49,6 миллиона рублей. На момент проверки ремонтные и отделочные работы велись при финансовом участии некоммерческой организации «Фонд поддержки социальных инициатив». Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК