«Земляки» восстановят исторические связи

В пятницу от стен Новгородского Кремля стартует автоэкспедиция «Земляки». Маршрут в две тысячи километров повторит путь выходцев из Великого Новгорода, которые почти пятьсот лет назад основали село Усть-Цильма в Коми. Накануне поездки участники экспедиции рассказали о ее значимости на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

Участниками экспедиции станут журналисты Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ), межгосударственной телерадиокомпании «Мир», информагентства БНК и новгородского медиахолдинга «Агентство информационных коммуникаций». Колонна из четырех брендированных внедорожников посетит Новгородскую, Вологодскую и Архангельскую области. Финальный отрезок пройдет по территории Республики Коми – это Сыктывкар, Ухта, Ижемский и Усть-Цилемский районы.

Как рассказал генеральный директор – главный редактор БНК Алексей Лазарев, еще в XVI веке Ивашка Дмитриев Ластка собрал в Великом Новгороде людей и вместе с ними пришел на реку Печору, где и основал поселение Усть-Цильма. В 1542 году Ивашка Ластка добрался до Москвы, там заручился грамотой царя Ивана Грозного, который разрешил проживание на реке Печоре выходцам из Новгорода. На рубеже XVII-XVIII веков отдаленный край активно заселяли противники реформ патриарха Никона – староверы. Так в глубине Коми края сложился русский анклав, столетиями хранящий самобытную русскую культуру и традиции.

Идея «Земляков», по словам Алексея Лазарева, зародилась после успешного завершения совместного проекта «Российской газеты» и БНК – нашумевшей экспедиции «От Балтики до Арктики» и стала ее идейным продолжением. Одна из главных целей новой экспедиции – воссоздать духовные связи между новгородцами и устьцилемами. Директор новгородского медиахолдинга Сергей Бондаренко считает, что современный Великий Новгород – это история в камне, в домах и храмах, в то время как в Усть-Цильме удалось сохранить ее «живой» – в людях.

У экспедиции есть вполне прагматичная цель – создать новый туристический маршрут «из новгородцев в устьцилемы». Он охватит несколько ключевых достопримечательностей Северо-Запада: музей колоколов в Валдае, деревянный железнодорожный вокзал XIX века в Боровичах, резные палисадники Вологды, резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также познакомит с красочными событийными мероприятиями – ижемским «Лудом», «Петровщиной» и «Усть-Цилемской горкой». Экспедиция не оставит без внимания и менее знаменитые, но интересные исторические места Русского Севера, например, деревню Скитскую.

Экспедиция также протестирует по пути туристические услуги: наполняемость гостиниц, бронирование, транспортную доступность. Итогом должен стать рейтинг доступности туристических услуг в регионах. Журналисты в режиме онлайн будут знакомить читателей своих изданий со всеми важными точками маршрута. Например, специальному корреспонденту АСМИ Борису Клементьеву маршрут интересен как бывшему коллеге писателя Сергея Довлатова. Отрезок от Сыктывкара до Ухты захватывает Синдор, Весляну, Чиньяворык, где литератор когда-то служил в охране исправительных колоний. Собранный в Коми материал послужил основой для довлатовской повести «Зона. Записки надзирателя». Так экспедиция затронет и современную историю региона.

Ярослав СЕВРУК