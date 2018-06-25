Волонтеров призвали активизироваться

На Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» от Республики Коми заявлено 57 проектов. Конкурс является ключевым событием объявленного в России Года добровольца (волонтера) и направлен на развитие основных сторон этой благой деятельности.

Добровольцы могут представить проекты в 13 номинациях. Помимо привычных (помощь детям, пожилым, животным, людям в трудной жизненной ситуации, защита экологии, реализация культурных проектов) есть в этом списке и уникальные: социальные проекты коммерческих и государственных организаций, проекты по привлечению добровольцев к деятельности государственных и некоммерческих организаций, проекты в области популяризации позитивного контента, создания новых журналистских и просветительских медиа либо новых проектов внутри действующих СМИ; конкурсный отбор специалистов сферы государственной молодежной политики, руководителей социально ориентированных НКО, реализующих проекты, направленные на создание эффективных условий для вовлечения молодежи в волонтерство. Специальная номинация по выявлению эффективных региональных систем поддержки добровольчества – «Регион добрых дел».

«Доброволец России – 2018» пройдет в несколько этапов: первый – региональный – стартовал 19 марта и продлится до 1 октября 2018 года. Он представляет собой очную защиту проектов конкурсантов перед экспертной комиссией. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС) добровольцыроссии.рф до 1 июля 2018 года.

Второй этап – заочный (10 октября – 10 ноября 2018 года). К участию в заочном этапе приглашаются победители региональных этапов конкурса. Финальный этап конкурса пройдет 5 декабря 2018 года в рамках Всероссийского форума добровольцев, где и будут определены победители конкурса.

По всем номинациям за каждое призовое место выдаются гранты для реализации проекта: первое место – один миллион рублей, второе место – 250 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей.

Проекты-победители будут представлены руководству страны и предложены для тиражирования в регионах. 150 самых лучших представителей пройдут обучение у квалифицированных экспертов в области социального проектирования.

В настоящее время идет активная регистрация волонтерских проектов в ЕИС «Добровольцы России».

По информации руководителя Центра развития волонтерства в Республике Коми Ольги Залевской, на данный момент от региона в систему загружено 57 проектов по различным направлениям. В лидерах – Сыктывкар (29). Еще 43 проекта запланированы к загрузке.

В этом году от каждого субъекта в ЕИС должно быть зарегистрировано не менее ста проектов. Такое же количество проектов необходимо для того, чтобы региональный этап конкурса был признан состоявшимся. Квота от муниципального образования региона для участия в конкурсе – пять заявок, пока ее выполняют только Сыктывкар и Сосногорск. Прием заявок осуществляется до 1 июля.

Лина ПЕРОВА

Фото sm-news.ru