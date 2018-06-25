Сыктывкарцы открыли пляжный сезон

В минувшие выходные жара в столице Коми превышала тридцать градусов. И, несмотря на то что вода в Сысоле у Сыктывкара еще не прогрелась, горожане массово потянулись к реке.

Как рассказал «Республике» мэр города Валерий Козлов, официальное открытие пляжа состоится только после того, как все соответствующие службы дадут добро, температура воды в реке достигнет установленных норм и завершатся очистные работы по дну реки.

– Сейчас организация, выигравшая конкурс, очистит дно и берег реки в районе пляжа, – рассказал Валерий Козлов. – И только в первых числах июля мы официально откроем пляж. Но поскольку люди уже идут к реке, мы не можем им этого запретить, и потому в район пляжа направлены спасатели, которые работают практически в круглосуточном режиме.

Галина ГАЕВА