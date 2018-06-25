Дорожники работают круглосуточно

В понедельник мэр Сыктывкара Валерий Козлов и председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Сергей Артеев проинспектировали ремонт городских дорог на участках по улице Карла Маркса – от пересечения с улицей Орджоникидзе до улицы Крутой и по улице Малышева – от улицы Лыткина до Октябрьского проспекта.

Недавно досрочно, на неделю раньше, был завершен ремонт дорожного покрытия по улице Виктора Савина – от Заводского переулка до улицы Заводской. На этом участке было уложено 6,9 тысячи квадратных метров щебеночно-мастичного асфальта и заменено 150 бордюрных камней. Более полукилометра дороги заменят по улице Карла Маркса. Вместо разрушившихся бордюрных камней установят сто метров новых, а также обновят «дорожных полицейских». По словам руководителя подрядной организации, начальника Сыктывдинского ДРСУ Владимира Полякова, из-за непогоды рабочие потеряли двое суток из намеченных на ремонт сроков. К тому же в ходе испытаний теплосетей работниками горводоканала была обнаружена небольшая утечка в колодцах. И только после ее устранения на участок зашли дорожники.

С наступлением хорошей погоды рабочие перешли на круглосуточный режим работы, и, если погода опять не подведет, участок по Карла Маркса сдадут, возможно, даже раньше срока, который был установлен на 13 июля. Валерий Козлов поинтересовался, не возмущаются ли жители близлежащих домов тем, что работы ведутся ночью. Владимир Поляков ответил, что население относится с пониманием.

Участок по улице Малышева ремонтирует компания «Темпдорстрой». Здесь полностью снимают старый асфальт, сверху кладут слой ЩМА.

Эти технологии гарантируют износоустойчивость. Ремонт около семи тысяч квадратных метров дороги обойдется бюджету в сумму чуть более восьми миллионов рублей. Участок должны сдать до 29 июня. В целом же все городские дороги планируется отремонтировать до сентября.

– К сожалению, средств не так много, как хотелось бы, хотя мы смогли в этом году выделить средств больше, чем в прошлом, – порядка 103 миллионов на все виды ремонтов, – рассказал Валерий Козлов. – Есть отрезки дорог, которые давно надо бы сделать, но пока не получается. Этим летом за счет экономии средств удастся подремонтировать участок дороги по улице Старовского – от Элеваторной до Катаева. Хочу поблагодарить жителей, которые относятся с пониманием к ночным работам. Лето короткое, надо все сделать скорее, поэтому приходится работать ночью. К тому же перекрытие центральных улиц очень усложняет транспортное сообщение в городе.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА