Препона непродуманной оптимизации

На июньской сессии Госсовета Коми депутаты рассмотрят законопроект, призванный поставить заслон закрытию и бесконтрольной оптимизации лечебных учреждений, в первую очередь на селе.

Изменения коснутся статьи 5 закона «О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми», которая приводится в соответствие с федеральным законом от 29 декабря 2017 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», где установлены особенности ликвидации медицинских организаций и прекращения деятельности обособленных медорганизаций.

Согласно этому закону власти не могут ликвидировать ту или иную медицинскую организацию без положительного заключения специально созданной комиссии. В комиссию будут входить представители Госсовета, профильного министерства, депутаты муниципального уровня, на чьей территории происходит подобная ликвидация, а также представители некоммерческих организаций, защищающие права граждан в сфере медицинских услуг. Комиссия призвана всесторонне оценить последствия принятия решения о закрытии ФАПов и иных лечебных подразделений.

Законопроектом регулируется также такая норма, как проведение общественных слушаний, то есть обязательно должно быть учтено мнение жителей республики.

Разъясняя журналистам суть законопроекта, председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев заявил, что такой закон давно назрел:

– Законопроект отрезвит или по крайней мере более глубоко покажет все риски при принятии подобных решений.

Также парламентарий заявил: удовлетворенность граждан качеством и охватом предоставляемых социальных услуг должна напрямую быть связана со степенью финансового обеспечения высших должностных лиц республики. Иначе говоря, зарплаты и премии чиновников, принимающих важные государственные решения, должны зависеть от результатов их работы.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА